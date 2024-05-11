Федотов про 1:0 с «Зенитом»: «Это командная победа. Соперник проявил свой потенциал, не давал развернуться»
Владимир Федотов отметил, что победа над «Зенитом» (1:0) была командной.
– Что скажете по качеству игры?
– Были у нас хорошие переходы, к сожалению, мы их не доигрывали. По первому тайму: могли более качественно моментами распорядиться и забивать. Соперник тоже проявил весь свой потенциал, не давал развернуться.
– Насколько манера игры «Зенита» с большим количеством навесом стала для вас неожиданностью?
– Мы компактно оборонялись, готовились к этому. Когда были чуть глубже, подразумевали, что это будет. Мы справились.
Этот результат приходит в составе команды, это командная победа.
– Команде будет трудно переключиться на матч Кубка России через четыре дня?
– Победы помогают восстанавливаться быстрее, это доказанный факт. Эйфории нет. Времени впереди немного, но достаточно, чтобы привести себя в порядок, – отметил главный тренер ЦСКА.
Пожалуй скажу, что ЦСКА в этот раз молодцы чтоль…
Тороп понравился
С победой ЦСКА
А так продули по делу...ни игры, ни мысли
И даже после нее продолжал орать на судей, пока не заменили.
Федотов укатывает Семака в ноль.
И жаль, что мы так и не узнаем весь потенциал Федотова в ЦСКА
Он очень круто играет с командами, которые сильнее ЦСКА, когда нужно сыграть от обороны, но вот уровень игроков не позволяет бороться на дистанции чемпионата за первое место
С Победой , ЦСКА !!!
Семак катастрофически плохо играет против ЦСКА Федотова
Неважно как играет Федотов, против Зенита такая игра даёт результат
Зенит выиграла лишь одну и она была самой первой из этих 6 с шальным голом Мантуана на 85 минуте и сомнительный оффсайдом Ермакова в конце матча
5 матчей подряд Зенит не побеждает ЦСКА в основное время
Для Федотова обыграть команды слабее сложнее, чем сыграть хорошо с Зенитом
Судя по игре мы сегодня с Уфой играли же?
Для состава Зенита не победа над любым клубом чемпионата - провал, для нынешнего ЦСКА Федотова ничья с Зенитом - шикарный результат.
А тут у ЦСКА даже положительная статистика с ними
Я уж не говорю о том что состав у Семака в два раза дороже чем у Федотова.
Кстати два года назад Федотов выиграл в Питере с Сочи, а дома сыграл вничью.
Во вторых напомню игры ЦСКА и Спартака с Зенитом в этом:
ЦСКА 3 ничьи и 1 победа
Спартак 2 ничьи и 2 поражения
Вам нравятся поражения вашей команды, это ваши проблемы. Для армейцев главнее победа, а не сколько раз били по воротам, но не забили.