Федотов про 1:0 с «Зенитом»: «Это командная победа. Соперник проявил свой потенциал, не давал развернуться»

Теги ЦСКА Зенит Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов отметил, что победа над «Зенитом» (1:0) была командной.

– Что скажете по качеству игры?

– Были у нас хорошие переходы, к сожалению, мы их не доигрывали. По первому тайму: могли более качественно моментами распорядиться и забивать. Соперник тоже проявил весь свой потенциал, не давал развернуться.

– Насколько манера игры «Зенита» с большим количеством навесом стала для вас неожиданностью?

– Мы компактно оборонялись, готовились к этому. Когда были чуть глубже, подразумевали, что это будет. Мы справились.

Этот результат приходит в составе команды, это командная победа.

– Команде будет трудно переключиться на матч Кубка России через четыре дня?

– Победы помогают восстанавливаться быстрее, это доказанный факт. Эйфории нет. Времени впереди немного, но достаточно, чтобы привести себя в порядок, – отметил главный тренер ЦСКА.

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58 комментариев
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Не пустили в конце в гостях от зенита.
Пожалуй скажу, что ЦСКА в этот раз молодцы чтоль…
Тороп понравился
+42
-3
+39
Ответ Влад Безруков
Есть ощущение, что с набором игроков примерно уровня Зенита ЦСКА был бы сильнее Зенита Федотов укатывает Семака в ноль. И жаль, что мы так и не узнаем весь потенциал Федотова в ЦСКА Он очень круто играет с командами, которые сильнее ЦСКА, когда нужно сыграть от обороны, но вот уровень игроков не позволяет бороться на дистанции чемпионата за первое место
А в чем укатывает то?1 ударом в створ за 90 минут или автобусом в штрафной...
+27
-3
+24
Опять зенитовцы начнут ныть, что судья виноват, а в реальности странное поведение игроков - чуть что падают катаются (видимо ещё не ушли с матча в Воронеже), судья потерялся в этом и пошли ошибки
С победой ЦСКА
+24
-14
+10
Ответ SK
Опять зенитовцы начнут ныть, что судья виноват, а в реальности странное поведение игроков - чуть что падают катаются (видимо ещё не ушли с матча в Воронеже), судья потерялся в этом и пошли ошибки С победой ЦСКА
Это ты про игроков ЦСКА? Действительно, валялись как мертвые после каждого касания
+24
-15
+9
Играли плохо по факту, но в кои-то веки дотерпели до победы.
+9
-3
+6
Единственное к чему можно аппелировать, это почему Заболотному не дали 2 ЖК, а при первом нарушении игрока Зенита - сразу ЖК. Последовательность? Ну конечно!
А так продули по делу...ни игры, ни мысли
+10
-4
+6
Ответ Особенный1
Не пустили в конце в гостях от зенита. Пожалуй скажу, что ЦСКА в этот раз молодцы чтоль… Тороп понравился
В церковь сходили всей командой
+6
0
+6
Ответ Влад Безруков
Есть ощущение, что с набором игроков примерно уровня Зенита ЦСКА был бы сильнее Зенита Федотов укатывает Семака в ноль. И жаль, что мы так и не узнаем весь потенциал Федотова в ЦСКА Он очень круто играет с командами, которые сильнее ЦСКА, когда нужно сыграть от обороны, но вот уровень игроков не позволяет бороться на дистанции чемпионата за первое место
Куда и кого, там укатывает Федотов? Пока что он укатил в 10 в штрафной. Отрицательно накатывание. Хотя тут скорее у некоторых вполне себе обычное накатывание после игры 200 грамм.
+7
-3
+4
Ответ KOT_B_yHTAX
Единственное к чему можно аппелировать, это почему Заболотному не дали 2 ЖК, а при первом нарушении игрока Зенита - сразу ЖК. Последовательность? Ну конечно! А так продули по делу...ни игры, ни мысли
Ну у вас еще простили Клаудиньо, который орал на всех судей и только в конце матча получил свою желтую.
И даже после нее продолжал орать на судей, пока не заменили.
+8
-5
+3
Есть ощущение, что с набором игроков примерно уровня Зенита ЦСКА был бы сильнее Зенита
Федотов укатывает Семака в ноль.
И жаль, что мы так и не узнаем весь потенциал Федотова в ЦСКА
Он очень круто играет с командами, которые сильнее ЦСКА, когда нужно сыграть от обороны, но вот уровень игроков не позволяет бороться на дистанции чемпионата за первое место
+11
-8
+3
Ответ ТрактоПоктер
Это ты про игроков ЦСКА? Действительно, валялись как мертвые после каждого касания
Я про начало игры, а в концовке не видел чтобы ЦСКА лежал не по делу, вернулось Зениту за Факел
+10
-7
+3
Порадовали ..👌🏾Хорошо с точки зрения психологии , да и чемпионат еще интересней становится :)
С Победой , ЦСКА !!!
+4
-2
+2
Ответ KOT_B_yHTAX
Единственное к чему можно аппелировать, это почему Заболотному не дали 2 ЖК, а при первом нарушении игрока Зенита - сразу ЖК. Последовательность? Ну конечно! А так продули по делу...ни игры, ни мысли
Да-да. Лучше расскажи за что Заболотному дали первую ЖК? За то что игрок Зенита ему рукой по лицу заехал?
+3
-1
+2
Ответ Tom_York
Валились еще как, это судья еще мало добавил там минут 12 было как минимум
- мы насчитали минут 10, но если честно не считали (с) Ч.
+2
0
+2
Ответ Slavnov
А в чем укатывает то?1 ударом в створ за 90 минут или автобусом в штрафной...
Личными встречами.
Семак катастрофически плохо играет против ЦСКА Федотова
Неважно как играет Федотов, против Зенита такая игра даёт результат
+1
0
+1
Ответ Slavnov
и какая там статистика
6 игр, 2 победы ЦСКА, три ничьих
Зенит выиграла лишь одну и она была самой первой из этих 6 с шальным голом Мантуана на 85 минуте и сомнительный оффсайдом Ермакова в конце матча
5 матчей подряд Зенит не побеждает ЦСКА в основное время
+1
0
+1
Ответ ICE78
Потенциал Федотова мы узнали ещё в конце того сезона! Он очень не круто играет с командами, которые слабее ЦСКА! Жаль вы не разобрались!
В этом и суть моего высказывания, я считаю, что на дистанции уровня игроков и скамейки у ЦСКА не хватает
Для Федотова обыграть команды слабее сложнее, чем сыграть хорошо с Зенитом
+1
0
+1
Ответ Петроград
Зенит, конечно, провалился (опять), но какая ещё к чёрту командная победа ЦСКА? Что они там могли забить? У них же вообще даже полумоментов не было. И чудом не пропустили.
и тем не менее счет на табло!
+1
0
+1
Ответ Петроград
Зенит, конечно, провалился (опять), но какая ещё к чёрту командная победа ЦСКА? Что они там могли забить? У них же вообще даже полумоментов не было. И чудом не пропустили.
А при чём тут ЦСКА?
Судя по игре мы сегодня с Уфой играли же?
+2
-1
+1
Ответ Саня Беляков
Цска просто отскочил.Никакой игры о которой верещал Чердак не было и в помине. Мойзес и Заболотный должны были по 5 жёлтых на двоих получить.
Нужен огнетушитель срочно!!!
+3
-2
+1
Ответ Slavnov
Победили и хорошо, я не спорю, не вижу просто преимущества федотова над семаком, не по игре, не по результатам...вот человек пишет,6 игр,2 победы,1 поражение,3 ничьи, ну как бы даже по статистике федотов,уж точно не укатывает семака
Так очевидно, что нужно обращать внимание на составы клубов
Для состава Зенита не победа над любым клубом чемпионата - провал, для нынешнего ЦСКА Федотова ничья с Зенитом - шикарный результат.
А тут у ЦСКА даже положительная статистика с ними
+1
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Ответ Slavnov
Победили и хорошо, я не спорю, не вижу просто преимущества федотова над семаком, не по игре, не по результатам...вот человек пишет,6 игр,2 победы,1 поражение,3 ничьи, ну как бы даже по статистике федотов,уж точно не укатывает семака
То есть в 6 играх ЦСКА 2 раза выиграл, 3 раза сыграл в ничью и 1 раз проиграл и "федотов,уж точно не укатывает семака"? Это как? Федотов же получается в два раза больше выиграл чем Семак.

Я уж не говорю о том что состав у Семака в два раза дороже чем у Федотова.

Кстати два года назад Федотов выиграл в Питере с Сочи, а дома сыграл вничью.
+1
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Ответ a_efimova10
Играли так, как могли играть, чтобы попробовать победить "Зенит")
Видно, что этот состав на многое не способен. Игроки, которые выше защиты играют, довольно деревянные, очень медленно соображают, а в контратаку даже убежать некому, потому что ни одного бегунка в обойме. Надо что-то решать летом, нынешнее место не просто так взялось
+1
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Ответ Влад Безруков
6 игр, 2 победы ЦСКА, три ничьих Зенит выиграла лишь одну и она была самой первой из этих 6 с шальным голом Мантуана на 85 минуте и сомнительный оффсайдом Ермакова в конце матча 5 матчей подряд Зенит не побеждает ЦСКА в основное время
Ну это мало очень матчей, да и статистика близкая к равенству, понятно, что состав зенита мощнее, но я б не сказал, что федотов прям гроза семака
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Ответ Влад Безруков
В этом и суть моего высказывания, я считаю, что на дистанции уровня игроков и скамейки у ЦСКА не хватает Для Федотова обыграть команды слабее сложнее, чем сыграть хорошо с Зенитом
Мы не играли хорошо! Один удар в створ ворот! Нам помог случай, т.е. случайность назначения пенальти. Федотов никакой тренер, игроки играют в свой футбол, кто чему научился к моменту попадания в команду! Поэтому и результат такой! Нет ни стиля игры, ни мысли тренера!
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Ответ ЦСКА УСБ
Во первых было ещё и перекладина. Во вторых напомню игры ЦСКА и Спартака с Зенитом в этом: ЦСКА 3 ничьи и 1 победа Спартак 2 ничьи и 2 поражения Вам нравятся поражения вашей команды, это ваши проблемы. Для армейцев главнее победа, а не сколько раз били по воротам, но не забили.
Победили и хорошо, я не спорю, не вижу просто преимущества федотова над семаком, не по игре, не по результатам...вот человек пишет,6 игр,2 победы,1 поражение,3 ничьи, ну как бы даже по статистике федотов,уж точно не укатывает семака
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Ответ Slavnov
А в чем укатывает то?1 ударом в створ за 90 минут или автобусом в штрафной...
Во первых было ещё и перекладина.
Во вторых напомню игры ЦСКА и Спартака с Зенитом в этом:
ЦСКА 3 ничьи и 1 победа
Спартак 2 ничьи и 2 поражения

Вам нравятся поражения вашей команды, это ваши проблемы. Для армейцев главнее победа, а не сколько раз били по воротам, но не забили.
0
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Ответ ЦСКА УСБ
Да-да. Лучше расскажи за что Заболотному дали первую ЖК? За то что игрок Зенита ему рукой по лицу заехал?
а то что Нино нос разбил ничего? за это даже карточки не дали. Пожалели , как и Мойзеса вашего.
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Ответ Shuller18
Видно, что этот состав на многое не способен. Игроки, которые выше защиты играют, довольно деревянные, очень медленно соображают, а в контратаку даже убежать некому, потому что ни одного бегунка в обойме. Надо что-то решать летом, нынешнее место не просто так взялось
Будем надеяться на усиление состава
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Ответ Влад Безруков
Личными встречами. Семак катастрофически плохо играет против ЦСКА Федотова Неважно как играет Федотов, против Зенита такая игра даёт результат
и какая там статистика
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