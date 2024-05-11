«Зенит» 5 матчей не побеждает ЦСКА в игровое время. Они снова встретятся 15 мая
«Зенит» проиграл ЦСКА впервые с марта 2023 года.
Команда Сергея Семака сегодня уступила армейцам в 28-м туре Мир РПЛ – 0:1.
В последний раз петербуржцы обыгрывали московский клуб в игровое время 13 августа 2022 года – 2:1 в чемпионате.
С тех пор единственная победа «Зенита» – по пенальти в матче за Суперкубок России. Также в пяти последних играх во всех турнирах дважды фиксировалась ничья, еще два раза выиграл ЦСКА.
Осталось еще два матча проиграть, чтобы прям совсем идеально было.
Петербургский «Зенит» продлит контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком до лета 2030 года. Об этом сообщила председатель совета директоров клуба Елена Илюхина.
«С Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договорённость о продлении контракта ещё на пять лет, то есть до мая 2030 года. Контракт подпишем до начала нового сезона», — приводит слова Илюхиной пресс-служба сине-бело-голубых.
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ну надо уже подписывать, я думаю
Самое забавное, что Зенит своими поражениями теперь сделал себе лучше. Учитывая, что из-за этого Краснодар всё еще остается в чемпионской гонке, в последнем туре у них будет стимул побеждать Динамо. Оставили Краснодар мотивированными.
Но в любом случае страшно ехать к такому Ахмату. Такому Зениту. Там могут еще одно поражение организовать, учитывая еще и исторически неудобного соперника.