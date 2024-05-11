«Зенит» 5 матчей не побеждает ЦСКА в игровое время. Они снова встретятся 15 мая

«Зенит» проиграл ЦСКА впервые с марта 2023 года.

Команда Сергея Семака сегодня уступила армейцам в 28-м туре Мир – 0:1.

В последний раз петербуржцы обыгрывали московский клуб в игровое время 13 августа 2022 года – 2:1 в чемпионате.

С тех пор единственная победа «Зенита» – по пенальти в матче за Суперкубок России. Также в пяти последних играх во всех турнирах дважды фиксировалась ничья, еще два раза выиграл .