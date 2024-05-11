«Зенит» 5 матчей не побеждает ЦСКА в игровое время. Они снова встретятся 15 мая

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Владимир Федотов Футбол

«Зенит» проиграл ЦСКА впервые с марта 2023 года.

Команда Сергея Семака сегодня уступила армейцам в 28-м туре Мир РПЛ – 0:1.

В последний раз петербуржцы обыгрывали московский клуб в игровое время 13 августа 2022 года – 2:1 в чемпионате.

С тех пор единственная победа «Зенита» – по пенальти в матче за Суперкубок России. Также в пяти последних играх во всех турнирах дважды фиксировалась ничья, еще два раза выиграл ЦСКА.

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29 комментариев
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Раз, два, три, зенитушка...
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Тороп хорош!!!
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+16
Справедливости ради, наш броккольный Анчелотти выжимает из своего состава максимум. Дайте сельдерею поработать!
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+11
Ответ Captain_Noname
Справедливости ради, наш броккольный Анчелотти выжимает из своего состава максимум. Дайте сельдерею поработать!
Так Анчелотти ещё никто не оскорблял
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+10
Ответ Эдуард Глянцев
Вернули должок за Суперкубок. Самое забавное, что Зенит своими поражениями теперь сделал себе лучше. Учитывая, что из-за этого Краснодар всё еще остается в чемпионской гонке, в последнем туре у них будет стимул побеждать Динамо. Оставили Краснодар мотивированными. Но в любом случае страшно ехать к такому Ахмату. Такому Зениту. Там могут еще одно поражение организовать, учитывая еще и исторически неудобного соперника.
"Самое забавное, что Зенит своими поражениями теперь сделал себе лучше."

Осталось еще два матча проиграть, чтобы прям совсем идеально было.
+11
-2
+9
Унижением хегемона удовлетворён
+8
0
+8
Денежные мешки ска и зенит подвержены, ждём вылета из кубка
+7
-1
+6
Раз! Два! Три!
+5
0
+5
Ну тогда ждем выхода в Финал кубка ЦСКА и тогда дерби всея Руси
+4
-1
+3
Дайте Серёже поработать )))
+3
0
+3
Москвичи знатно катают зенит в этом сезоне особенно Динамо
+3
0
+3
Ответ Koka1988
Тороп хорош!!!
вратарь!!!
+2
0
+2
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Он скорее Фергюсон
Так Фергюссона тоже никто не оскорблял))
+1
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+1
Ответ Николай Бойко
Так Анчелотти ещё никто не оскорблял
Он скорее Фергюсон
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Ответ Николай Бойко
Так Фергюссона тоже никто не оскорблял))
Тен Хаг?
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Ответ Эдуард Глянцев
Вернули должок за Суперкубок. Самое забавное, что Зенит своими поражениями теперь сделал себе лучше. Учитывая, что из-за этого Краснодар всё еще остается в чемпионской гонке, в последнем туре у них будет стимул побеждать Динамо. Оставили Краснодар мотивированными. Но в любом случае страшно ехать к такому Ахмату. Такому Зениту. Там могут еще одно поражение организовать, учитывая еще и исторически неудобного соперника.
"Мотивированный "Краснодар мы уже как три тура видим
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Ответ ОттоДракула
"Самое забавное, что Зенит своими поражениями теперь сделал себе лучше." Осталось еще два матча проиграть, чтобы прям совсем идеально было.
За следующий прям боязно. Хотя оба соперника вообще немотивированные остались. Однако Семак и с немотивированными горазд на вялость результата.
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Ответ ОттоДракула
"Самое забавное, что Зенит своими поражениями теперь сделал себе лучше." Осталось еще два матча проиграть, чтобы прям совсем идеально было.
Дай Бог
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Ответ Эдуард Глянцев
Вернули должок за Суперкубок. Самое забавное, что Зенит своими поражениями теперь сделал себе лучше. Учитывая, что из-за этого Краснодар всё еще остается в чемпионской гонке, в последнем туре у них будет стимул побеждать Динамо. Оставили Краснодар мотивированными. Но в любом случае страшно ехать к такому Ахмату. Такому Зениту. Там могут еще одно поражение организовать, учитывая еще и исторически неудобного соперника.
Только выиграли
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ЦСКА сделал подарок братскому клубу.Динамо,удачи,все в ваших руках
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продлить семака лет на 10!!!
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Самый неудобный противник
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Проблемы Зенита начались с игры дома с Локо)))Но тренер не отреагировал как должен а потом пошли не звонки а серены)))А Сережа все рассказывал о хорошей игре
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Игроков насобирали , на покупали ,а команды игровой Семак по сезону не создал !
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Петербургский «Зенит» продлит контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком до лета 2030 года. Об этом сообщила председатель совета директоров клуба Елена Илюхина.

«С Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договорённость о продлении контракта ещё на пять лет, то есть до мая 2030 года. Контракт подпишем до начала нового сезона», — приводит слова Илюхиной пресс-служба сине-бело-голубых.
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ну надо уже подписывать, я думаю
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Вернули должок за Суперкубок.

Самое забавное, что Зенит своими поражениями теперь сделал себе лучше. Учитывая, что из-за этого Краснодар всё еще остается в чемпионской гонке, в последнем туре у них будет стимул побеждать Динамо. Оставили Краснодар мотивированными.

Но в любом случае страшно ехать к такому Ахмату. Такому Зениту. Там могут еще одно поражение организовать, учитывая еще и исторически неудобного соперника.
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