ЦСКА выиграл впервые за 6 матчей – у «Зенита» на выезде
ЦСКА прервал серию неудачных результатов.
Команда тренера Владимира Федотова на выезде обыграла «Зенит» в 28-м туре Мир РПЛ со счетом 1:0.
Это первая победа армейцев за 6 последних матчей. Ранее они потерпели два поражения и трижды сыграли вничью.
15 мая москвичи снова встретятся с «Зенитом» – в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Зенит: ну что вы, господа, только после вас
Динамо: кто последний в очереди?
Это не оправдывает плохой игры, она тоже есть. Но даже с ней лидировали бы с отрывом)
Хэй Хэй !