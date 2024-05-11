ЦСКА выиграл впервые за 6 матчей – у «Зенита» на выезде

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Владимир Федотов Футбол

ЦСКА прервал серию неудачных результатов.

Команда тренера Владимира Федотова на выезде обыграла «Зенит» в 28-м туре Мир РПЛ со счетом 1:0.

Это первая победа армейцев за 6 последних матчей. Ранее они потерпели два поражения и трижды сыграли вничью.

15 мая москвичи снова встретятся с «Зенитом» – в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 

84 комментария
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Чемпионом никто не хочет становиться ?
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Тороп матч жизни провел, не иначе
+50
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+42
Вратарь конечно тащила!
+42
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Краснодар: джентльмены, проходите
Зенит: ну что вы, господа, только после вас
Динамо: кто последний в очереди?
+33
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Зенит - позор бразильского футбола!
+35
-15
+20
Спасибо , Тороп, Обляков, Мойзес, Агапов, Чалов! Спасибо ПФК ЦСКА за эту победу. Динамо , не подведи!
+18
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+18
Ответ Aleksandr Dubovik
Тороп матч жизни провел, не иначе
Что значит не иначе ? Ему только 20 лет, он прямая замена Акинфеева, матчи жизни у него еще впереди
+12
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Краснодар, Динамо, ну-ка, быстро денег на карту закинули!
+11
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+11
Я как болельщик Зенита, искренне надеюсь что Динамо станет чемпионом! Так как играем Зенит и Краснодар, чемпионами не становятся.
+24
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+11
Ответ fannysha
Я как болельщик Зенита, искренне надеюсь что Динамо станет чемпионом! Так как играем Зенит и Краснодар, чемпионами не становятся.
Болельщик Зенита ты так себе, откровенно говоря.
+20
-10
+10
Я не понял. Следующие лет 20 Тороп Акинфеев чтоли. 👍
+7
0
+7
Ответ Латерали Васс и Меле
Сейчас Личка обойдёт на финише отечественных физруков
Если Динамо выиграет РПЛ я орать буду ))))
+8
-1
+7
С победой!!! Тороп-топ!
+5
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+5
Ответ xion76
Чемпионом никто не хочет становиться ?
Сейчас Личка обойдёт на финише отечественных физруков
+5
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+5
Динамо ваш выход! Супер шанс. Не лопухнитесь!
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Спасибо, парни. Дотерпели, выиграли! ЦВБП!
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Ответ fannysha
Я как болельщик Зенита, искренне надеюсь что Динамо станет чемпионом! Так как играем Зенит и Краснодар, чемпионами не становятся.
Плохой ты болельщик. Иди за Динамо тогда топи, болельщик блин. Но для начала вспомни о том, что судьи творили. Кстати, в том числе и в осеннем матче с Динамой. Ничего не припоминаешь?)
Это не оправдывает плохой игры, она тоже есть. Но даже с ней лидировали бы с отрывом)
+4
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+3
Ответ Aleksandr Dubovik
Тороп матч жизни провел, не иначе
В первом тайме чуть не привёз. Облякову проставиться должен
+5
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+3
Слава Тороп, Слава Тороп
Хэй Хэй !
+3
0
+3
Эффект Акинфеева
+3
0
+3
Спартак или Локо чемпионами станут
+2
0
+2
Ответ Иван Есев
Динамо уже выиграл?
Динамо уже проиграл?
+2
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Ответ Дмитрий Пушмин
Хорошо конечно, что Динамо получает шанс, но судейская победа
???? Ты какую игру смотрел?
+2
0
+2
Ответ KTK
Я не понял. Следующие лет 20 Тороп Акинфеев чтоли. 👍
Тороп будет Торопом, у него своя история, а стать новым Акинфеевым, вряд-ли получится
+2
0
+2
Как же хорош Зе)
+2
0
+2
1,2,3
+8
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+2
Ответ AERN
Кстати, Спартак все еще может чемпионом стать))
хорош их троллить))) они в начале чемпионата уже были, вроде, чемпионами первых туров?
+1
0
+1
Опять Зенит админ ресурс подключил, и что с этим делать?
+1
0
+1
Ответ dimamak10
Спасибо , Тороп, Обляков, Мойзес, Агапов, Чалов! Спасибо ПФК ЦСКА за эту победу. Динамо , не подведи!
Забыл Иванова поблагодарить, он сегодня сделал всё для побед ЦСКА.
+3
-2
+1
Ответ Max Zhomkov
В первом тайме чуть не привёз. Облякову проставиться должен
Обляков и привозил..
+1
0
+1
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