ЦСКА выиграл впервые за 6 матчей – у «Зенита» на выезде

ЦСКА прервал серию неудачных результатов.

Команда тренера на выезде обыграла « » в 28-м туре Мир РПЛ со счетом 1:0.

Это первая победа армейцев за 6 последних матчей. Ранее они потерпели два поражения и трижды сыграли вничью.

15 мая москвичи снова встретятся с « » – в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.