Макрон призвал «Реал» отпустить игроков на Олимпиаду: «Мбаппе позволят приехать, надеюсь. Клубам стоит включиться в игру, чтобы мы устроили отличное шоу»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Париж-2024 Политика Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон олимпийская сборная Франции Евро-2024 Футбол

Эммануэль Макрон призвал «Реал» отпустить своих игроков на Олимпиаду в Париже.

Ранее появилась информация, что «Реал» не позволит своим футболистам сыграть на Олимпийских играх, которые пройдут в Париже этим летом. Также известно, что Мбаппе близок к переходу в мадридский клуб по окончании текущего сезона.

– Думаю, европейским клубам стоит включиться в эту игру, чтобы мы могли устроить отличное шоу.

– Вы имеете в виду «Реал»?

– Именно. Говоря о европейских клубах, я имел в виду именно это. Игрокам нужно подумать об этом, когда они будут планировать подготовку и тренировки, потому что у нас впереди Евро – я надеюсь, что мы сыграем 14 июля [в финале].

Я не говорил с ним [Мбаппе], но я надеюсь, что его клуб, в частности, позволит ему [поехать на Олимпиаду], – сказал президент Франции в интервью RMC Sport.

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32 комментария
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Когда вы говорите, такое чувство, что вы бредите
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+41
Только, после того как Макрон извинится перед Пересом, за звонок Мбаппе двухлетней давности. 😁
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У Макрона чувство собственной важности зашкаливает, или ему позвонить некому?
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+17
Ответ Тюменец
У Макрона чувство собственной важности зашкаливает, или ему позвонить некому?
Тот кому он хочет позвонить, ему уже давно не отвечает.
+15
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+14
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Лучше Макрону заниматься политикой. В спорте он ещё бОльший профан.
так он и в политике не особо😆
+16
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+12
Лучше Макрону заниматься политикой.
В спорте он ещё бОльший профан.
+8
-2
+6
Купите Мбаппе у Реала или ПСЖ и отпускайте на что хотите
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Все уже знает про переход Мбаппе
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Ага, так Перес взял и послушал Макрона. Смешной дядька, правда
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Весь мир ему должен 😂такой смешной.
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Куда Реал должен включится и почему его должно волновать твое «шоу».
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Много Макронов.. В каждой бочке затычка..
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будет вам и дудка, будет и свисток
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Может займещся гос делами,а не дешевым пиаром.
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А потом отправить на Украину.
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100 лям евро и Реал может подумать. Пусть французы всей страной там голосуют) Всего-то по полтора евро с человека - и вот уже Мбаппе поет Марсельезу в Париже-24
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Приглашай Медведева.Пообщаетесь.
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+1
Ответ Алексей Кузнецов
Тот кому он хочет позвонить, ему уже давно не отвечает.
Ты,хорош конечно 👍
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Ответ Yossi
Да, ты прав. Это как ЧМ по хоккею или по баскетболу.
за хоккей хз, но в баскетболе:
Олимпиада
ЧМ
ЧЕ

в футболе:
ЧМ
ЧЕ
Копа Америка
Олимпиада
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Ответ Jan Paskel
Олимпиада в футболе это третьесортный турнир, этот жук вообще берега попутал изза своей гордыни
Да, ты прав. Это как ЧМ по хоккею или по баскетболу.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Так я в своём комменте это и отметил.
В спорте он меньше вреда принесёт всё-таки ) Пусть политика отдохнёт...
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Ответ Magic13
Главное, чтобы войска не ввёл!
ну введет и?
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А бабка макрона не возражает?
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нафига ему эта олимпиада😆
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археолог поехал
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Главное, чтобы войска не ввёл!
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Единственное шоу с участием Макрона – это цирковое, где он в роли дрессированного пса.
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Олимпиада в футболе это третьесортный турнир, этот жук вообще берега попутал изза своей гордыни
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А макарона проблем больше нет будто 🤦🏻‍♂️
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А макарона проблем больше нет будто 🤦🏻‍♂️
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