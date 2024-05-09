Макрон надеется, что Мбаппе отпустят на Олимпиаду: «Я оказал максимальное давление на его так называемый будущий клуб»

Президент Франции хочет, чтобы Килиана Мбаппе отпустили на Олимпиаду.

Эммануэль Макрон принял участие в церемонии по случаю доставки олимпийского огня на территории Франции. Она прошла в Марселе.

Пока глава государства перечислял виды спорта, в которых Франция может завоевать медали, комик Поль де Сен-Сернен выкрикнул: «Будет Кики, будет !»

«Я надеюсь. В любом случае, я оказал максимальное давление на его так называемый будущий клуб», – ответил Макрон.

Контракт Мбаппе с « » истекает в конце этого сезона. Сообщалось, что футболист близок к переходу в «Реал».

Макрон призвал «Реал» отпустить игроков на Олимпиаду: «Мбаппе позволят приехать, надеюсь. Клубам стоит включиться в игру, чтобы мы устроили отличное шоу»