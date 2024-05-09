Макрон надеется, что Мбаппе отпустят на Олимпиаду: «Я оказал максимальное давление на его так называемый будущий клуб»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Олимпийский футбольный турнир Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон олимпийская сборная Франции Футбол

Президент Франции хочет, чтобы Килиана Мбаппе отпустили на Олимпиаду.

Эммануэль Макрон принял участие в церемонии по случаю доставки олимпийского огня на территории Франции. Она прошла в Марселе.

Пока глава государства перечислял виды спорта, в которых Франция может завоевать медали, комик Поль де Сен-Сернен выкрикнул: «Будет Кики, будет Килиан

«Я надеюсь. В любом случае, я оказал максимальное давление на его так называемый будущий клуб», – ответил Макрон. 

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце этого сезона. Сообщалось, что футболист близок к переходу в «Реал». 

Макрон призвал «Реал» отпустить игроков на Олимпиаду: «Мбаппе позволят приехать, надеюсь. Клубам стоит включиться в игру, чтобы мы устроили отличное шоу»

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76 комментариев
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Никого не смущает, что политик оказывает давление на спортивный клуб? Это точно демократично?
+118
-6
+112
А Реал в курсе давления этого лягушатника?)
+94
-7
+87
Ответ counsel
Никого не смущает, что политик оказывает давление на спортивный клуб? Это точно демократично?
Все, что делает запад демократично, сколько можно удивляться?)
+83
-14
+69
Пересу 77 лет, я думаю примет пару таблеток от давления и пойдет дальше….
Не впервой ….
+47
-2
+45
Ответ counsel
Никого не смущает, что политик оказывает давление на спортивный клуб? Это точно демократично?
этот клоун не имеет отношения к политикам, это просто резиновая кукла американской демократии.
+32
-12
+20
это такой напыщенный Гаальский петушок, который всем звонит, типо решает, но которого никто не во что не ставит …)
+20
-1
+19
Разве это не вмешательство государства в дела клуба? Причём иностранного
+18
-3
+15
Сказал, что отправит войска?
+11
0
+11
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
По так называемым правилам демократичности можно оказывать политическое давление на спортивную структуру ? Или это другое ?
Такая же демократия как отстранять актеров, студентов, спортсменов за поддержку Палестины!:)) Кстати там байден признал, что Израиль нарушил договор и атаковал мирное население из предоставленного США оружия, но никаких санкций к Израилю и США не было:)))
+13
-2
+11
По так называемым правилам демократичности можно оказывать политическое давление на спортивную структуру ?
Или это другое ?
+11
-2
+9
Ответ войд
А Реал в курсе давления этого лягушатника?)
🤣👍🏼
+10
-1
+9
Его слишком много. Везде. В футболе. В российскоукраинском конфликте. В Закавказье. В своей собственной стране. Нет ничего хуже не выросшего геронтофила во власти.
+15
-6
+9
Ответ RM
Разве это не вмешательство государства в дела клуба? Причём иностранного
Будут ли отстранять Францию? 🤔
+8
-1
+7
Макарона хоть кто-то всерьёз воспринимает? У него вообще с головой нормально всё? Там проблем туева хуча в стране,а он всё над Черепахой трясётся ))
+10
-4
+6
Ответ Royal Watcher
Пересу 77 лет, я думаю примет пару таблеток от давления и пойдет дальше…. Не впервой ….
охохохохохо
+7
-1
+6
Ответ войд
А Реал в курсе давления этого лягушатника?)
А при чем тут "Реал"? Прикиньте, если Перес решил прокинуть черепашку, как в своё время тот сделал сам, и никакого "так называемого будущего клуба" у Мбаппе нет? Он, допустим, голодранец) Вот это был бы поворот, конечно)
+9
-4
+5
Какое же это редкостное недоразумение - ротшильдский прихвостень.
+3
0
+3
Ответ Руслан Платонов
Оказал максимальное давление это позвонил пару раз?
Он всем всегда звонит, только никто трубку не берет
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
По так называемым правилам демократичности можно оказывать политическое давление на спортивную структуру ? Или это другое ?
А Ригобер оказывается адекватный, иногда
+3
0
+3
Представляю себе, как в Мадриде поржали над давлением какого-то там французишки
+4
-2
+2
Блин Перес просто невероятно крут! Перед ним уже президенты стран на коленях... а вы про судей ещё что-то говорите)
+2
0
+2
Галльский петух и тут вылез
+3
-1
+2
Ответ Ночной кошмар Логинова
Его слишком много. Везде. В футболе. В российскоукраинском конфликте. В Закавказье. В своей собственной стране. Нет ничего хуже не выросшего геронтофила во власти.
Причем везде куда лезет гадит как лошадь! Смешной персонаж
+2
0
+2
Ответ counsel
Никого не смущает, что политик оказывает давление на спортивный клуб? Это точно демократично?
на кого он там оказывает, лягушки квакают в пруду
+2
0
+2
Президенту с комплексом Наполеона, Реал всё объяснит на раз-два.
+3
-1
+2
Ответ All These Things I Hate
Будут ли отстранять Францию? 🤔
Это ДРУГОЕ!
+4
-2
+2
Новость от 5 мая.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Париж намерен оказать на него давление, чтобы он повлиял на Россию решить конфликт на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
С этой целью Макрон намерен отвезти китайского коллегу в Пиренеи, где родилась его бабушка по материнской линии, передает Reuters.

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Интересно, на клуб через бабушку Переса давление оказывалось?
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Флорентино Перес: "Звонил какой-то молодой лягушатник, я подумал, что это спам. И послал его подальше".
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Ответ Sergey Ivanov
сколько ж людей в комментариях без чувства юмора!
Какое может быть чувство юмора? Макрон зло.
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Ответ Андрей Балабаев
Какой-то непонятный персонаж будет давить на самый титулованный клуб мира? Надеюсь Реал его пошлëт как можно дальше
И пошлет. Хотя скорее всего просто проигнорирует, ведь посылать этого петушка, все равно что посылать какашку, лежащую на траве
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