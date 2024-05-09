Макрон надеется, что Мбаппе отпустят на Олимпиаду: «Я оказал максимальное давление на его так называемый будущий клуб»
Президент Франции хочет, чтобы Килиана Мбаппе отпустили на Олимпиаду.
Эммануэль Макрон принял участие в церемонии по случаю доставки олимпийского огня на территории Франции. Она прошла в Марселе.
Пока глава государства перечислял виды спорта, в которых Франция может завоевать медали, комик Поль де Сен-Сернен выкрикнул: «Будет Кики, будет Килиан!»
«Я надеюсь. В любом случае, я оказал максимальное давление на его так называемый будущий клуб», – ответил Макрон.
Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце этого сезона. Сообщалось, что футболист близок к переходу в «Реал».
Макрон призвал «Реал» отпустить игроков на Олимпиаду: «Мбаппе позволят приехать, надеюсь. Клубам стоит включиться в игру, чтобы мы устроили отличное шоу»
Не впервой ….
Или это другое ?
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Париж намерен оказать на него давление, чтобы он повлиял на Россию решить конфликт на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
С этой целью Макрон намерен отвезти китайского коллегу в Пиренеи, где родилась его бабушка по материнской линии, передает Reuters.
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Интересно, на клуб через бабушку Переса давление оказывалось?