Орлов о чемпионской гонке в РПЛ: «Уникальная ситуация для российского футбола. Не помню, чтобы три команды за три тура до конца боролись за золото. Редчайший случай»

Геннадий Орлов высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Сегодня сложилась уникальная ситуация для российского футбола. Я, например, не могу вспомнить, чтобы три команды одновременно за три тура до окончания чемпионата вели борьбу за золотые медали. Это редчайший случай и сверхответственность для всех претендентов.

Резко возрастает цена каждой случайности – будь то ошибка судьи, вратаря или защитника. Все что угодно может случиться! Потому что все три команды не выглядят лидерами по игре. Его величество случай может сыграть как за одних, так и за других.

У болельщиков нет уверенности ни в одном из клубов. И они, затаив дыхание, ожидают каждый матч своих команд. Для них это интересно, а для тренеров – головная боль: кого поставить, какую тактику выбрать? Посмотрим, что и как произойдет.

В том, что эти три тура будут интересны – нет сомнений. Для трех команд наступает момент истины – нужно выходить и проявлять мастерство», – сказал Орлов.

«Зенит» идет первым, набрав 51 очко. У «Краснодара» и «Динамо» по 50 баллов.

Как менялись расклады гонки РПЛ? В апреле шансы «Динамо» упали до 0,02%, но сейчас…

