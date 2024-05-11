Орлов о чемпионской гонке в РПЛ: «Уникальная ситуация для российского футбола. Не помню, чтобы три команды за три тура до конца боролись за золото. Редчайший случай»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Геннадий Орлов Краснодар Футбол

Геннадий Орлов высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Сегодня сложилась уникальная ситуация для российского футбола. Я, например, не могу вспомнить, чтобы три команды одновременно за три тура до окончания чемпионата вели борьбу за золотые медали. Это редчайший случай и сверхответственность для всех претендентов.

Резко возрастает цена каждой случайности – будь то ошибка судьи, вратаря или защитника. Все что угодно может случиться! Потому что все три команды не выглядят лидерами по игре. Его величество случай может сыграть как за одних, так и за других.

У болельщиков нет уверенности ни в одном из клубов. И они, затаив дыхание, ожидают каждый матч своих команд. Для них это интересно, а для тренеров – головная боль: кого поставить, какую тактику выбрать? Посмотрим, что и как произойдет.

В том, что эти три тура будут интересны – нет сомнений. Для трех команд наступает момент истины – нужно выходить и проявлять мастерство», – сказал Орлов.

«Зенит» идет первым, набрав 51 очко. У «Краснодара» и «Динамо» по 50 баллов.

Как менялись расклады гонки РПЛ? В апреле шансы «Динамо» упали до 0,02%, но сейчас…
 

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9 комментариев
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В 2014 3 команды боролись за чемпионство до последних минут причём 2 в очном матче
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Чемпионат на самом деле в плане турнирной таблицы хорош. Как за первые места, так и за последние.
Самый прикол, что сейчас лучший футбол показывает команда с последнего места
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И это как раз то, что нужно болельщикам всей России.
Даже сегодня, никто не знает как закончатся матчи в сегодняшних играх
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Ну так это же хорошо. Для стороннего наблюдателя это отлично. Но мне было бы приятно если бы эти 3 команды шли ноздря в ноздрю и побеждали, а не ноздря в ноздрю постоянно теряя очки. Все 3 команды. Не удивлюсь если в этом году чемпион наберёт наименьшее количество очков за всю постсоветскую эпоху российского футбола.
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"Но как же хорош Зенит" - добавил Орлов.
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Спасибо судьям за это!))😉
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И отлично, тем интереснее. Хотя, конечно, Орлов прав, что для тренеров это головняк тот еще)
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Дай Бог ,чтобы в след году было также, но с уже лучшим качеством футбола.
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