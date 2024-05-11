Сергей Ташуев: «При мне «Факел» отобрал очки у всех топ-клубов РПЛ. Команда обучена этому»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сергей Ташуев Факел Футбол

Сергей Ташуев высказался об игре «Факела».

В рамках 27-го тура Мир РПЛ «Факел» поделил очки с «Зенитом» (1:1).

«Я вообще не удивлен такому результату, который «Факел» показал в игре с «Зенитом». При мне «Факел» вообще отобрал очки у всех топ-клубов РПЛ. В первом тайме «Факел» против «Зенита» играл не очень, но потом, во втором они прижали «Зенит». Просто команда готова и обучена этому, вот и все», – сказал экс-тренер «Факела».

Ташуев тренировал «Факел» с сентября 2023 до апреля 2024 года.

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Чето он уже туеву хучу раз про свои достижения говорит, или там интервью какое-то было и Спортс разбивает как обычно?
+4
0
+4
Вау какой ты молодец
Премию выпишите этому фермеру
+3
-3
0
Это он к тому, что багаж Ташуева надо уважать
0
0
0
Понятно, что старика заносит иногда. Но то что он может поставить игру и обучить команду за короткий срок это чистая правда. Просто потом он так же быстро портит отношения со всеми вокруг.
0
0
0
И как же тогда эта обученная команда оказалась в зоне вылета?
0
0
0
Ташуев как тренер может и ничего но как человек так себе
0
0
0
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Я - последняя буква в алфавите) Неприятный тип.
Было уважение к нему, после всех этих интервью пропало напрочь
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий