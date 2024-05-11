Сергей Ташуев: «При мне «Факел» отобрал очки у всех топ-клубов РПЛ. Команда обучена этому»

Сергей Ташуев высказался об игре «Факела».

В рамках 27-го тура Мир РПЛ «Факел» поделил очки с «Зенитом» (1:1).

«Я вообще не удивлен такому результату, который «Факел» показал в игре с «Зенитом». При мне «Факел» вообще отобрал очки у всех топ-клубов РПЛ. В первом тайме «Факел» против «Зенита» играл не очень, но потом, во втором они прижали «Зенит». Просто команда готова и обучена этому, вот и все», – сказал экс-тренер «Факела».

Ташуев тренировал «Факел» с сентября 2023 до апреля 2024 года.