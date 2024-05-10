Сергей Ташуев: «Почему тренер, который с низким бюджетом обыгрывает «Спартак», не может его возглавить?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сергей Ташуев Футбол

Сергей Ташуев высказался о «Спартаке».

– Не кажется ли вам, что «Спартаку» нужен российский тренер?

– Нужно находиться внутри клуба, чтобы понимать их стратегию, которая, кстати, есть у «Краснодара» и «Зенита». «Спартак» всегда славился комбинационным, красивым, креативным футболом! Это была его марка! Сейчас эта марка по-разному размыта – она стала лоскутной маркой. Им нужно подбирать тренера не по национальности, а по стилистике и давать специалисту стратегию не на год. Если честно, им внутри клуба виднее.

– Юран говорил, что многие тренеры в России хотят возглавить «Спартак». Вас это тоже касается?

– Меня это не касается – меня никто не приглашает. Я и другие тренеры, поработавшие в Премьер-лиге, всегда готовы и хотим работать на топ-уровне. Если я беру команду не самого высокого уровня, ставлю игру с футболистами, которые ниже классом игроков «Спартака», и добиваюсь успеха… Почему тренер, который ставит игру в команде с низким бюджетом по сравнению с другими и обыгрывает «Спартак», не может стать возглавить красно-белых?

Этот же тренер будет работать с футболистами, которые выше уровнем! Если ты добиваешься успеха с командой с низким бюджетом и с не самыми сильными футболистами, значит, тебе нужно идти дальше! Но нужно, чтобы тебе доверяли. Конечно, каждый, кто поработал где-то, хочет поработать на более высоком уровне, в том числе в «Спартаке», – сказал экс-тренер «Факела».

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ташуева Мостовой укусил что ли?
+24
-1
+23
Потому что клубы разные... Ставить автобус проще, чем его взламывать.
+15
-1
+14
- Ало, я спартак обыграл! Что вам еще нужно?!
- но вы же сами нам позвонили..
- все, пока
+13
0
+13
Ответ Eugene88
- Ало, я спартак обыграл! Что вам еще нужно?! - но вы же сами нам позвонили.. - все, пока
- Алло, я Спартак обыграл! Что вам еще нужно?
- А кого вы еще обыграли?
- Все, пока!
+11
0
+11
Ответ Артём Ставицкий
Комментарий скрыт
что по делу ? По такой логике Бердыев просто обязан был возглавить Барсу а Гончаренко Баварию
+11
0
+11
Почему тренер меняющий команды каждый рестарт и уходящий по "семейным обстоятельствам" (нет) должен кого-то возглавлять?
+7
0
+7
главное, последние годы Спартак выбирал тренеров с разной моделью построения игры, но практически не менял состав за редким исключением, потому игры как таковой поставленной нет, нужны не только хорошие тренеры, но и футболисты умеющие играть в футбол...сейчас клубу предстоит очень важная задача на лето, нужно не только угадать с тренером, будь это Слишкович или кто-то другой, но и соответствующий запросам тренера состав...
+3
0
+3
Ответ Евгений Матыцын
Кстати в двух играх,, Факела и Спартака автобус ставил Спартак особенно в первой игре!!!! В остальном вы правы,,
Не неси чепухи , в первом матче Спартак владел мячом 54% , во втором 68% . Автобус подразумевает отказ от владения мячом
+3
0
+3
Слишком много он говорит в последнее время. Тренер неплохой, но с таким хейтом не возьмут никуда
+3
0
+3
Может, потому что тебя из низкобюджетной команды попросили?..
+3
0
+3
Успех был бы,если б в середине где-нибудь Факел оставил. О каком успехе он говорит? Спартак обыграть,с Абаскалем во главе и половиной недовольных футболистов? Так себе успех. Он так договорится,что и чемпионат почти выиграет.
+2
0
+2
У него нет харизмы...
+1
0
+1
Сергей Абуезидович, Мостовой просил за ним не занимать!
+1
0
+1
Так давайте в нашей лиге приколов новое правило введём. Если тренер команды, которая ниже в таблице, обыгрывает вышестоящую, то они (тренеры) меняются командами на следующий тур. И так дальше по цепочке. Весело же будет )))
+1
0
+1
Может возглавить. Но не Ташуев

Зачем клубу с большим бюджетом тренер, который и в клубах ранга ниже работает максимум год: Ахмат, Факел, Шахтер Солигорск, Чайка?

Ташуев может быть и.о. это да. Но долгосрочный проект он построить не может
+1
0
+1
Пустые слова. Разовые успехи, это не поставленная игра. Нет сейчас в РПЛ успешных российских тренеров. Кочуют одни и те же лица из команды в команду. Надежда на Игнашевича.
0
0
0
Мало обыграть Спартак 2 раза. Надо ещё 2 раза не проиграть тем соперникам, которые обыграли Спартак хотя бы один раз. Тогда много шансов тренировать Спартак, и то не факт.
0
0
0
Теперь будет всем рассказывать, внукам и правнукам
0
0
0
Ответ savik-A.M.
что по делу ? По такой логике Бердыев просто обязан был возглавить Барсу а Гончаренко Баварию
Я бы посмотрел на Бердыева в европейском топ-клубе. А у Гончаренко в последнее время карьера буксует.
+1
-1
0
Ответ Сергей Орлов
Ташуева Мостовой укусил что ли?
"Просто встретились два одиночества, развели у ..."
0
0
0
Ответ Сергей Орлов
Ташуева Мостовой укусил что ли?
Видимо, токсикоз.
0
0
0
Ответ Евгений Матыцын
Кстати в двух играх,, Факела и Спартака автобус ставил Спартак особенно в первой игре!!!! В остальном вы правы,,
Игру то смотрел?
0
0
0
Ответ </c/>
главное, последние годы Спартак выбирал тренеров с разной моделью построения игры, но практически не менял состав за редким исключением, потому игры как таковой поставленной нет, нужны не только хорошие тренеры, но и футболисты умеющие играть в футбол...сейчас клубу предстоит очень важная задача на лето, нужно не только угадать с тренером, будь это Слишкович или кто-то другой, но и соответствующий запросам тренера состав...
Что? То есть летняя закупка на 30+ лямов - это ерунда?)) другой вопрос, почему при рыжем гении новички не влились, а старички деградировали?
+1
-1
0
Ответ </c/>
главное, последние годы Спартак выбирал тренеров с разной моделью построения игры, но практически не менял состав за редким исключением, потому игры как таковой поставленной нет, нужны не только хорошие тренеры, но и футболисты умеющие играть в футбол...сейчас клубу предстоит очень важная задача на лето, нужно не только угадать с тренером, будь это Слишкович или кто-то другой, но и соответствующий запросам тренера состав...
Состав не менял, но выплаты агентам самые большие в стране. Это как?
+1
-1
0
Почему каждый, кто считает себя тренером хочет возглавить Спартак, а не Зенит или ЦСКА?
0
0
0
Какой тебе Спартак, клоун. Ты даже с руководством Факела умудрился посраться меньше чем за сезон.
0
0
0
Потому что этот тренер для команды с определённым бюджетом и для определённых целей. Очень яркий пример где Спартак пот логике Ташуева выхватывал топ- тренера Старкова из Латвии, есть пример Эмери где он с клубами определённого бюджета показывает топ - результаты а с клубом большего масштаба проваливается.
0
0
0
Потому что надо, как Семак - проиграл с малобюджетной командой позору России и возглавил его.
0
0
0
почему Гончаренко не может возглавить Реал?
0
0
0
Так и не определился, то ли Реал тренировать идти, то ли Спартак. опять по подвалам рпл будет болтаться.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий