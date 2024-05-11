Девушка Уоткинса призвала фанатов Тейлор Свифт голосовать за форварда «Виллы» в борьбе за приз игроку сезона АПЛ. Она репостнула твит, где Олли назван фанатом певицы
Фанатов Тейлор Свифт призвали голосовать за Олли Уоткинса.
Ранее были названы имена номинантов на приз лучшему игроку сезона АПЛ: Филип Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
Подруга Олли Уоткинса Элли Алдерсон попыталась заручиться поддержкой поклонников Тейлор Свифт после того, как нападающий «Астон Виллы» был номинирован на приз лучшему игроку сезона в АПЛ.
Девушка ретвитнула пост, в котором Уоткинсу приписывается следующая цитата: «Я большой поклонник Свифт, я слушаю ее новый альбом каждое утро!»
«Какой игрок, большой поклонник Тейлор Свифт! Он был номинирован на награду «Игрок сезона» в АПЛ, пожалуйста, проголосуйте за него по ссылке ниже», – говорится в посте, который репостнула Алдерсон.
В нынешнем сезоне 28-летний форвард «Виллы» провел 35 матчей в АПЛ, забил 19 голов и сделал 12 результативных передач.
Это уже не первый случай, когда поклонники Тейлор Свифт потенциально участвуют в голосовании за футбольную награду.
В прошлом году они голосовали за Джуда Беллингема в голосовании за премию Golden Boy после того, как Алекс Бальде из «Барсы» заявил о том, что ему не нравится музыка Тейлор Свифт. В итоге Беллингему вручили приз Golden Boy-2023.
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