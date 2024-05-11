Девушка Уоткинса призвала фанатов Тейлор Свифт голосовать за форварда «Виллы» в борьбе за приз игроку сезона АПЛ. Она репостнула твит, где Олли назван фанатом певицы

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия соцсети Олли Уоткинс Тейлор Свифт Футбол

Фанатов Тейлор Свифт призвали голосовать за Олли Уоткинса.

Ранее были названы имена номинантов на приз лучшему игроку сезона АПЛ: Филип Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Подруга Олли Уоткинса Элли Алдерсон попыталась заручиться поддержкой поклонников Тейлор Свифт после того, как нападающий «Астон Виллы» был номинирован на приз лучшему игроку сезона в АПЛ

Девушка ретвитнула пост, в котором Уоткинсу приписывается следующая цитата: «Я большой поклонник Свифт, я слушаю ее новый альбом каждое утро!»

«Какой игрок, большой поклонник Тейлор Свифт! Он был номинирован на награду «Игрок сезона» в АПЛ, пожалуйста, проголосуйте за него по ссылке ниже», – говорится в посте, который репостнула Алдерсон.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард «Виллы» провел 35 матчей в АПЛ, забил 19 голов и сделал 12 результативных передач. 

Это уже не первый случай, когда поклонники Тейлор Свифт потенциально участвуют в голосовании за футбольную награду.

В прошлом году они голосовали за Джуда Беллингема в голосовании за премию Golden Boy после того, как Алекс Бальде из «Барсы» заявил о том, что ему не нравится музыка Тейлор Свифт. В итоге Беллингему вручили приз Golden Boy-2023.

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15 комментариев
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Девушка сделала ход конём
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Поздравляем олли уоткинса с победой😂
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Вот ненавижу современный мир за этот гламур, за пиар и прочее. Всё хотят выделиться, но стадо на деле.
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Ответ Митрандир цвета хаки
К сожалению это так, и амбассадор этого движения великий инстакороль Кришт.
Причём тут Роналду? Он из сферы футбола.
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Новости, которые мы заслужили, ###...
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Лучше бы слушал Танюшку Буланову.
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То есть,если он выиграет,получается выиграл потому,что он слушает эту певицу.
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В Мортал Комбат за Нуб Сайбота играла бы)
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Ответ yariSk
Насколько бы не зашкаливала "мыльность" Этой новости, но это может стать интересным примером, в очередной раз емонстрирующим бездумное слепое поклонение новой поп-иконе. Культ Тейлор Свифт ужасающий по своей вовлечённости.
да ладно, уже пару тысяч лет миллиарды людей наяривают на картинку на стене и тычат пальцами себе в лицо зачем-то
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