Фоден – лучший игрок сезона в АПЛ по версии журналистов. Хавбек «Ман Сити» опередил Райса и Родри
Ассоциация футбольных журналистов Англии назвала лучшего игрока сезона.
Им признан полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден.
Хавбек «горожан» набрал 42 процента голосов, опередив Деклана Райса из «Арсенала», занявшего второе место.
Третьим стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
В шестерку лучших также вошли Мартин Эдегор («Арсенал»), Олли Уоткинс («Астон Вилла») и Коул Палмер («Челси»).
В нынешнем сезоне Фоден провел 31 матч в АПЛ – на его счету 16 голов и 7 результативных передач.
Родри конечно должен быть первым,но Райс не лучше Сака и Эдегора в арсенале.
Я тоже считаю, что Фоден лучший в этом сезоне. А Пальмер лучший молодой игрок.