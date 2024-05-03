Фоден – лучший игрок сезона в АПЛ по версии журналистов. Хавбек «Ман Сити» опередил Райса и Родри

Теги Челси Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия рейтинги Мартин Эдегор Олли Уоткинс Родри Филип Фоден Деклан Райс Коул Палмер Футбол

Ассоциация футбольных журналистов Англии назвала лучшего игрока сезона.

Им признан полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден.

Хавбек «горожан» набрал 42 процента голосов, опередив Деклана Райса из «Арсенала», занявшего второе место.

Третьим стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

В шестерку лучших также вошли Мартин Эдегор («Арсенал»), Олли Уоткинс («Астон Вилла») и Коул Палмер («Челси»).

В нынешнем сезоне Фоден провел 31 матч в АПЛ – на его счету 16 голов и 7 результативных передач.

18 комментариев
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Родри дайте что нибудь
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-4
+18
Заслуженно. Фоден хорош, ещё прибавляет каждом сезоне. Надеюсь не остановится на прогрессе
+16
-6
+10
Опорников, кто делает бесконечную черновую работу не ценят абсолютно
+13
-3
+10
ИМХО, Родри и Райс выше Фодена должны быть. Родри вообще пока N1 на ЗМ
+9
-1
+8
И здесь Родри прокатили. Что ему нужно сделать, чтобы получить хоть какую-то награду?) Забить 30 голов или отдать 30 ассистов?( даже в этом плане он крут, опережая по стате некоторых игроков группы атаки из других команд) Несмотря на всю крутость Фодена в этом сезоне, Сити все еще имеет шансы на титул именно благодаря Родри. Без него уже давно выпали бы из чемпионской гонки.
+6
0
+6
Что за бред ? Месси обязан эту награду получить !
+6
-1
+5
Ответ PUYOL5
Опорников, кто делает бесконечную черновую работу не ценят абсолютно
И поэтому в тройке 2опорника?
Родри конечно должен быть первым,но Райс не лучше Сака и Эдегора в арсенале.
+5
0
+5
родри лучший
+4
-2
+2
Шикарный сезон провел, осталось выиграть 10й титул чемпионов для Сити:)
+8
-7
+1
Ответ PUYOL5
Опорников, кто делает бесконечную черновую работу не ценят абсолютно
Согласен, всего двое в первой тройке, надо гораздо больше! Гораздо!
+1
0
+1
Уоткинс заслуживал эту награду не меньше, но статусность команд тоже решает.
+4
-4
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Голосование от журналистов, оно пожалуй самое правдоподобное. Худшее - голосование от болельщиков.

Я тоже считаю, что Фоден лучший в этом сезоне. А Пальмер лучший молодой игрок.
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Почему такие призы дают, не дождавшись развязки чемпионата?
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