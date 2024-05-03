Фоден – лучший игрок сезона в АПЛ по версии журналистов. Хавбек «Ман Сити» опередил Райса и Родри

Ассоциация футбольных журналистов Англии назвала лучшего игрока сезона.

Им признан полузащитник «Манчестер Сити» .

Хавбек «горожан» набрал 42 процента голосов, опередив из «Арсенала», занявшего второе место.

Третьим стал полузащитник « » .

В шестерку лучших также вошли («Арсенал»), Олли Уоткинс («Астон Вилла») и Коул Палмер («Челси»).

В нынешнем сезоне Фоден провел 31 матч в АПЛ – на его счету 16 голов и 7 результативных передач.