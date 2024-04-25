Холанд лидирует по упущенным моментам в сезоне АПЛ – 30, Нуньес – 2-й с 26 неиспользованными шансами. У форварда «Сити» 20 голов, у нападающего «Ливерпуля» – 11

Эрлинг Холанд лидирует по числу упущенных моментов в нынешнем сезоне АПЛ.

Нападающий « » не реализовал 30 потенциальных голевых моментов по итогам 34 туров чемпионата Англии. Отметим, что при этом является лучшим бомбардиров текущего розыгрыша – на его счету 20 голов.

Второе место по данному показателю занимает – у нападающего « » 26 упущенных голевых моментов при 11 голах в сезоне.

Третье место делят форвард « » Николас Джексон и нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс – по 20 нереализованных моментов в сезоне.