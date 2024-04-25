Холанд лидирует по упущенным моментам в сезоне АПЛ – 30, Нуньес – 2-й с 26 неиспользованными шансами. У форварда «Сити» 20 голов, у нападающего «Ливерпуля» – 11

Теги Челси Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия рейтинги Олли Уоткинс Эрлинг Холанд Дарвин Нуньес Николас Джексон Футбол

Эрлинг Холанд лидирует по числу упущенных моментов в нынешнем сезоне АПЛ.

Нападающий «Манчестер Сити» не реализовал 30 потенциальных голевых моментов по итогам 34 туров чемпионата Англии. Отметим, что Холанд при этом является лучшим бомбардиров текущего розыгрыша – на его счету 20 голов.

Второе место по данному показателю занимает Дарвин Нуньес – у нападающего «Ливерпуля» 26 упущенных голевых моментов при 11 голах в сезоне.

Третье место делят форвард «Челси» Николас Джексон и нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс – по 20 нереализованных моментов в сезоне.

27 комментариев
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Ответ umar0701@icloud.com
Два бревна 🪵. Без полузащитников явно бы не смогли столько забить
А кто забивает без полузащитников?
+18
0
+18
Ответ Акер
Сколько бы забил нормальный ФРВ типа Косты с таким количеством моментов на месте Джексона? При этом сам Джексон очень классно тащит мяч и обостряет игру, наподобие Вернера, но реализация - просто кошмар. Не хватает Нкунку оч.
Страшно представить, сколько бы забил Кун, имея 50 моментов
+12
-1
+11
Не, ну переплюнуть Нуньеса в фейлах - это прям правда талант!
+11
-3
+8
Сколько бы забил нормальный ФРВ типа Косты с таким количеством моментов на месте Джексона? При этом сам Джексон очень классно тащит мяч и обостряет игру, наподобие Вернера, но реализация - просто кошмар. Не хватает Нкунку оч.
+8
-5
+3
Ответ ман сити фейк
Аахаха. Получается Холанд хуже Нуньеса? Если брать процент реализации Нуньес худший в лиге
Так и выходила новость, что у него худший процент реализации в сезоне среди всех игроков. На 4-м месте Джексон, если не путаю.
https://www.sports.ru/football/1115997874-nunes-realizuet-19-4-golevyx-momentov-menshe-vsex-v-top-ligax-levandov.html
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Ответ Детрит
Не, ну переплюнуть Нуньеса в фейлах - это прям правда талант!
Так он не переплюнул. Разница в 4 момента, но у Нуньеса на 9 голов меньше - процент эффективности заметно хуже.
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Ответ Рашпель793
При этом Холанд всё равно уже 20 наколотил, хотя ещё и с травмой сидел и в целом этот сезон не совсем удачный. Но 20 уже есть. Это уже о многом говорит, когда такая стата, не считается чем-то крутым.
Травма и повлияла, думаю. До травмы он не так много моментов упускал.
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Ответ onsigne
Талантище Альварес в АПЛ сыграл больше минут, чем любой другой футболист Сити.
И не сказать, что как-то феерит. Не реализует он тоже прилично в этом сезоне, как и все игроки Сити, в принципе.
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Ответ _Beast_
Всем было понятно что это самый деревянный игрок АПЛ.. уже все клубы научились играть против него.. у Сити на банке сидит талантище Альварес! Но у Пепа нет яиц усадить на лавку просроченного викинга
Талантище Альварес в АПЛ сыграл больше минут, чем любой другой футболист Сити.
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Ответ Детрит
Не, ну переплюнуть Нуньеса в фейлах - это прям правда талант!
Только прикол в том, что у Холланда по сезону всего несколько матчей с такими фейлами, а у Нуньеза-каждый матч, считай. К тому же, это первый сезон, когда Холланд забивает меньше, чем ему создают. Травма сказалась, скорее всего.
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Ответ Lux_Vid Александров
Хоккеисты
А сколько бы Овечкин с полузащитниками колотил уууууух
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Ответ Jan Paskel
баскетболисты
Хоккеисты
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Вот бы в одной команде увидеть Холланда, Нуньеса и Морату а тренером был бы Венгер….
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Сдулся, как только меньше стали на него играть.
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При этом Холанд всё равно уже 20 наколотил, хотя ещё и с травмой сидел и в целом этот сезон не совсем удачный. Но 20 уже есть.
Это уже о многом говорит, когда такая стата, не считается чем-то крутым.
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Аахаха. Получается Холанд хуже Нуньеса? Если брать процент реализации Нуньес худший в лиге
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А я говорил (с). Деревяшка.
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