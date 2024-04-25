Холанд лидирует по упущенным моментам в сезоне АПЛ – 30, Нуньес – 2-й с 26 неиспользованными шансами. У форварда «Сити» 20 голов, у нападающего «Ливерпуля» – 11
Эрлинг Холанд лидирует по числу упущенных моментов в нынешнем сезоне АПЛ.
Нападающий «Манчестер Сити» не реализовал 30 потенциальных голевых моментов по итогам 34 туров чемпионата Англии. Отметим, что Холанд при этом является лучшим бомбардиров текущего розыгрыша – на его счету 20 голов.
Второе место по данному показателю занимает Дарвин Нуньес – у нападающего «Ливерпуля» 26 упущенных голевых моментов при 11 голах в сезоне.
Третье место делят форвард «Челси» Николас Джексон и нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс – по 20 нереализованных моментов в сезоне.
https://www.sports.ru/football/1115997874-nunes-realizuet-19-4-golevyx-momentov-menshe-vsex-v-top-ligax-levandov.html
Это уже о многом говорит, когда такая стата, не считается чем-то крутым.