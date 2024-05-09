Холанд, Палмер, Райс, Фоден, ван Дейк – среди номинантов на приз игроку сезона АПЛ

Названы имена номинантов на приз лучшему игроку сезона АПЛ.

В список претендентов на приз лучшему футболисту сезона попали 8 человек. Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов, которое продлится до 13 мая, его имя назовут 18 мая.

На награду претендуют:

(« ») – 22 победы, 7 ничьих, 3 поражения, 16 голов, 8 ассистов;

(«Манчестер Сити») – 19 побед, 6 ничьих, 3 поражения, 25 голов, 5 ассистов;

(« ») – 13 побед, 2 ничьих, 12 поражений, 20 голов, 1 ассист;

Мартин Эдегор («Арсенал») – 24 победы, 5 ничьих, 4 поражения, 8 голов, 8 ассистов, 94 созданных момента;

Коул Палмер («Челси») – 14 побед, 8 ничьих, 9 поражений, 21 гол, 9 ассистов;

Деклан Райс («Арсенал») – 26 побед, 5 ничьих, 5 поражений, 7 голов, 8 ассистов, 79 отборов, 43 перехвата;

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 21 победа, 9 ничьих, 4 поражения, 2 гола, 2 ассиста, 8 сухих матчей, 186 выигранных единоборств;

Олли Уоткинс («Астон Вилла») – 20 побед, 7 ничьих, 8 поражений, 19 голов, 12 ассистов.