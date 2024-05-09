Холанд, Палмер, Райс, Фоден, ван Дейк – среди номинантов на приз игроку сезона АПЛ

Теги Челси Ливерпуль Ньюкасл Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Вирджил ван Дейк Мартин Эдегор Олли Уоткинс Александер Исак Филип Фоден Деклан Райс Эрлинг Холанд Коул Палмер Футбол

Названы имена номинантов на приз лучшему игроку сезона АПЛ.

В список претендентов на приз лучшему футболисту сезона попали 8 человек. Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов, которое продлится до 13 мая, его имя назовут 18 мая. 

На награду претендуют:

Филип ФоденМанчестер Сити») – 22 победы, 7 ничьих, 3 поражения, 16 голов, 8 ассистов;

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 19 побед, 6 ничьих, 3 поражения, 25 голов, 5 ассистов;

Александер ИсакНьюкасл») – 13 побед, 2 ничьих, 12 поражений, 20 голов, 1 ассист;

Мартин Эдегор («Арсенал») – 24 победы, 5 ничьих, 4 поражения, 8 голов, 8 ассистов, 94 созданных момента;

Коул Палмер («Челси») – 14 побед, 8 ничьих, 9 поражений, 21 гол, 9 ассистов;

Деклан Райс («Арсенал») – 26 побед, 5 ничьих, 5 поражений, 7 голов, 8 ассистов, 79 отборов, 43 перехвата;

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 21 победа, 9 ничьих, 4 поражения, 2 гола, 2 ассиста, 8 сухих матчей, 186 выигранных единоборств;

Олли Уоткинс («Астон Вилла») – 20 побед, 7 ничьих, 8 поражений, 19 голов, 12 ассистов. 

46 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Нет Родри, вы чё гоните что-ли? Опорник без поражений и со статой 7+9 должен был забирать этот приз, а его даже в номинантах нет
+46
-5
+41
Ван Дейк 😂😂😂😂😂
+29
-7
+22
Ван Дейк лучший защитник АПЛ, ведь он готов пятится до верхних ярусов трибун, лишь бы его никто не обвел.
+31
-10
+21
Я просто поражаюсь, насколько надо не уважать Родри, чтобы не включить его даже в номинанты лучшего в этом сезоне.
С Родри Сити не потерпел ни одного поражения в сезоне.
Результативные действия этого опорника на уровне игроков атаки.
Есть Исаки, Эдегоры, Ван Дейки, а для Родри, одного из лучших игроков мира прямо сейчас, места не нашлось.
Просто цирк какой-то и несправедливость именно к этому игроку. Это проявилось и в номинации на ЗМ, и в номинации "игрок года".
+14
-1
+13
Ван Дейк лучше Салиба играл по их мнению?
+14
-1
+13
Ответ Бахти 86
По хорошему Палмер. Но обычно приз всегда получит футболист команды чемпиона.
Чем Палмер лучше Райса, Эдегора, Фодена, Уоткинса? Я смотрю, его пенальти сильно людям в голову ударили
+17
-10
+7
Ответ Roman
Нет Родри, вы чё гоните что-ли? Опорник без поражений и со статой 7+9 должен был забирать этот приз, а его даже в номинантах нет
Это уже классика) Хотя бы похожего по функционалу Райса включили. И на этом спасибо))
+8
-4
+4
Если не смотреть в таблицу, то Палмер был самым ярким игроком сезона.
Если смотреть, то Райс или Фоден.

А если быть объективным, то Родри. Его влияние на игру и результат на уровне праймового Канте, только команда еще сильнее.
В совокупности это вытекает в то, что Сити с ним в составе просто не проигрывает.
Но ФА никогда объективностью не выделялось. Они скорее Эндо сделают игроком сезона.
+7
-3
+4
Ответ jordy
Я просто поражаюсь, насколько надо не уважать Родри, чтобы не включить его даже в номинанты лучшего в этом сезоне. С Родри Сити не потерпел ни одного поражения в сезоне. Результативные действия этого опорника на уровне игроков атаки. Есть Исаки, Эдегоры, Ван Дейки, а для Родри, одного из лучших игроков мира прямо сейчас, места не нашлось. Просто цирк какой-то и несправедливость именно к этому игроку. Это проявилось и в номинации на ЗМ, и в номинации "игрок года".
Родри прекрасен, но вы зря так с Эдегором – ключевой игрок Арсенала
+3
0
+3
Без Родри в списке, награда вызывает сомнения...
+4
-2
+2
Ответ Born is the King
Райс? АХАХАХ
другое дело пятящийся на третье место ван дуйк, который якобы лучше салибы)))
+4
-2
+2
По хорошему Палмер. Но обычно приз всегда получит футболист команды чемпиона.
+13
-11
+2
Ответ S. A.
Чем Палмер лучше Райса, Эдегора, Фодена, Уоткинса? Я смотрю, его пенальти сильно людям в голову ударили
Тем, что в соло челси тащит?
+2
0
+2
Ответ S. A.
Чем Палмер лучше Райса, Эдегора, Фодена, Уоткинса? Я смотрю, его пенальти сильно людям в голову ударили
Нет, пенальти ударило в голову как раз таким, как ты.
Потому что упрекать Палмера в пенальти может только недалекий.
Практически все атаки Челси в этом сезоне шли через него, в том числе те, которые принесли команде пенальти.
Даже если бы он не забил ни одного пенальти, он все равно провел сильнейший индивидуально сезон.
+3
-1
+2
Ответ S. A.
Чем Палмер лучше Райса, Эдегора, Фодена, Уоткинса? Я смотрю, его пенальти сильно людям в голову ударили
Ну если брать по аналогии с НБА или НХЛ ,когда один игрок в соло тащит команду ,то ему дают МВП,даже если эта команда не чемпион. Райс хорош ,но там других игроков много ,да и Арсенал что с ним ,что без него (в прошлом сезоне)так же на своем 2 месте .Такая же ситуация и с МС ,там есть несколько ключевых игроков ,Фоден винтик
+1
0
+1
Ответ morphvirg
Так потому что он не распиарен. Его нет в каких-либо соц.сетях, играет на "незаметной" позиции. Хорошо,что Райса хотя бы включили, который по влиянию и некоторым функциям похож на Родри.
Да, нет пиара, нет заслуженного признания.

Родри:
"Я не удивлен... Это нормально. Я очень хорошо понимаю, как оно работает в случае с этими индивидуальными наградами. Это зависит от маркетинга, денег и рекламы".

"Прежде уже были полузащитники, также из Испании, которые не получали того, что заслуживали. Понимаете, что я имею ввиду?"

"Для меня по-настоящему имеет значение в футболе то, чего я добился коллективно".
+1
0
+1
Родри крутой! Но почему-то только двое из МС в списке.
+1
0
+1
Ответ Габи Жезус
а что ему должны были засунуть, обводки?
Отборы, перехваты, выигранные единоборства, заблокированные удары, не?
+1
0
+1
Ответ Overkiller
Ему в стату даже сухие матчи засунули) Да, он защитник, но он всё равно полевой игрок, это же нонсенс)
а что ему должны были засунуть, обводки?
+2
-1
+1
Фоден был исключительно силён в этом году.
Да, Палмер тащил Челси как мог, а Холанд даже не в самый сильный для себя сезон забил кучу мячей. Райс, возможно, вытащит чемпионство для команды, его вклад тоже титанический, я бы его бесспорно в двойку лучших включил. Но в моём представлении вклад Фодена в атаку Сити в этом году был просто неоценимым. Сколько мячей назабивал дальними ударами, сколько отдал и сколько создал. Бриллиантище, а не игрок.
+3
-2
+1
Ответ Roman
Нет Родри, вы чё гоните что-ли? Опорник без поражений и со статой 7+9 должен был забирать этот приз, а его даже в номинантах нет
При чем Райс есть
Холланд явно меньшее чем Родри оказал влияние на игру команды
0
0
0
Родри с отрывом. Они чем второй сезон футбол смотрят?
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Наверное, игрок сезона должен быть из команды-чемпиона. Так что ждем.
0
0
0
Ван Дейк или Фоден - только кто то из них.
0
0
0
Думаю, тут выбор между Фоденом и Райсом, смотря кто возьмет чемионство. Но они едва получше других, если вообще лучше. Опечален отсутствием Родри, видно, что больше 2 игроков на команду нельзя было и постеснялись убрать Холанда (а вообще спокойно можно было Исака).
+1
-1
0
Ответ jordy
Я просто поражаюсь, насколько надо не уважать Родри, чтобы не включить его даже в номинанты лучшего в этом сезоне. С Родри Сити не потерпел ни одного поражения в сезоне. Результативные действия этого опорника на уровне игроков атаки. Есть Исаки, Эдегоры, Ван Дейки, а для Родри, одного из лучших игроков мира прямо сейчас, места не нашлось. Просто цирк какой-то и несправедливость именно к этому игроку. Это проявилось и в номинации на ЗМ, и в номинации "игрок года".
Так потому что он не распиарен. Его нет в каких-либо соц.сетях, играет на "незаметной" позиции. Хорошо,что Райса хотя бы включили, который по влиянию и некоторым функциям похож на Родри.
+2
-2
0
Либо Райс, либо Фоден. Либо Пеповский подарок Челси Палмер.
+2
-2
0
Ответ jordy
Да, нет пиара, нет заслуженного признания. Родри: "Я не удивлен... Это нормально. Я очень хорошо понимаю, как оно работает в случае с этими индивидуальными наградами. Это зависит от маркетинга, денег и рекламы". "Прежде уже были полузащитники, также из Испании, которые не получали того, что заслуживали. Понимаете, что я имею ввиду?" "Для меня по-настоящему имеет значение в футболе то, чего я добился коллективно".
Ну вот. Для него главное-успехи команды.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий