Холанд, Палмер, Райс, Фоден, ван Дейк – среди номинантов на приз игроку сезона АПЛ
Названы имена номинантов на приз лучшему игроку сезона АПЛ.
В список претендентов на приз лучшему футболисту сезона попали 8 человек. Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов, которое продлится до 13 мая, его имя назовут 18 мая.
На награду претендуют:
Филип Фоден («Манчестер Сити») – 22 победы, 7 ничьих, 3 поражения, 16 голов, 8 ассистов;
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 19 побед, 6 ничьих, 3 поражения, 25 голов, 5 ассистов;
Александер Исак («Ньюкасл») – 13 побед, 2 ничьих, 12 поражений, 20 голов, 1 ассист;
Мартин Эдегор («Арсенал») – 24 победы, 5 ничьих, 4 поражения, 8 голов, 8 ассистов, 94 созданных момента;
Коул Палмер («Челси») – 14 побед, 8 ничьих, 9 поражений, 21 гол, 9 ассистов;
Деклан Райс («Арсенал») – 26 побед, 5 ничьих, 5 поражений, 7 голов, 8 ассистов, 79 отборов, 43 перехвата;
Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 21 победа, 9 ничьих, 4 поражения, 2 гола, 2 ассиста, 8 сухих матчей, 186 выигранных единоборств;
Олли Уоткинс («Астон Вилла») – 20 побед, 7 ничьих, 8 поражений, 19 голов, 12 ассистов.
С Родри Сити не потерпел ни одного поражения в сезоне.
Результативные действия этого опорника на уровне игроков атаки.
Есть Исаки, Эдегоры, Ван Дейки, а для Родри, одного из лучших игроков мира прямо сейчас, места не нашлось.
Просто цирк какой-то и несправедливость именно к этому игроку. Это проявилось и в номинации на ЗМ, и в номинации "игрок года".
Если смотреть, то Райс или Фоден.
А если быть объективным, то Родри. Его влияние на игру и результат на уровне праймового Канте, только команда еще сильнее.
В совокупности это вытекает в то, что Сити с ним в составе просто не проигрывает.
Но ФА никогда объективностью не выделялось. Они скорее Эндо сделают игроком сезона.
Потому что упрекать Палмера в пенальти может только недалекий.
Практически все атаки Челси в этом сезоне шли через него, в том числе те, которые принесли команде пенальти.
Даже если бы он не забил ни одного пенальти, он все равно провел сильнейший индивидуально сезон.
Родри:
"Я не удивлен... Это нормально. Я очень хорошо понимаю, как оно работает в случае с этими индивидуальными наградами. Это зависит от маркетинга, денег и рекламы".
"Прежде уже были полузащитники, также из Испании, которые не получали того, что заслуживали. Понимаете, что я имею ввиду?"
"Для меня по-настоящему имеет значение в футболе то, чего я добился коллективно".
Да, Палмер тащил Челси как мог, а Холанд даже не в самый сильный для себя сезон забил кучу мячей. Райс, возможно, вытащит чемпионство для команды, его вклад тоже титанический, я бы его бесспорно в двойку лучших включил. Но в моём представлении вклад Фодена в атаку Сити в этом году был просто неоценимым. Сколько мячей назабивал дальними ударами, сколько отдал и сколько создал. Бриллиантище, а не игрок.
Холланд явно меньшее чем Родри оказал влияние на игру команды