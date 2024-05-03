Бабел о Слоте: «В АПЛ другие правила – люди задаются вопросом, хороший ли тен Хаг тренер. «Ливерпуль» избалован философией Клоппа. Будет нечто меньшее – разочарование наступит быстро»

Райан Бабел оценил возможное назначение Арне Слота на пост тренера «Ливерпуля».

«Нидерландский тренер захочет играть в свой футбол, особенно с учетом того, что он в тройке лучших тренеров в Нидерландах. Но в действуют другие правила.

проделал очень хорошую работу в «Аяксе». Игроки, которые были в его команде, действительно могли реализовать его видение, и это делало его хорошим тренером.

А теперь он в « » – тоже большой команде. Он хотел применить свое видение, но по какой-то причине это не сработало, и теперь люди задаются вопросом, действительно ли он хороший тренер или нет.

Так что это прекрасная возможность [для Слота] проверить, способна ли команда быстро реализовать его видение.

У новых тренеров, естественно, всегда есть время. Вопрос в том, сколько времени получит Слот?

« » избалован философией и эпохой . Будет нечто меньшее, то, думаю, разочарование наступит очень, очень быстро», – сказал бывший полузащитник мерсисайдского клуба Райан Бабел.