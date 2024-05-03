Бабел о Слоте: «В АПЛ другие правила – люди задаются вопросом, хороший ли тен Хаг тренер. «Ливерпуль» избалован философией Клоппа. Будет нечто меньшее – разочарование наступит быстро»
Райан Бабел оценил возможное назначение Арне Слота на пост тренера «Ливерпуля».
«Нидерландский тренер захочет играть в свой футбол, особенно с учетом того, что он в тройке лучших тренеров в Нидерландах. Но в АПЛ действуют другие правила.
Эрик тен Хаг проделал очень хорошую работу в «Аяксе». Игроки, которые были в его команде, действительно могли реализовать его видение, и это делало его хорошим тренером.
А теперь он в «Манчестер Юнайтед» – тоже большой команде. Он хотел применить свое видение, но по какой-то причине это не сработало, и теперь люди задаются вопросом, действительно ли он хороший тренер или нет.
Так что это прекрасная возможность [для Слота] проверить, способна ли команда быстро реализовать его видение.
У новых тренеров, естественно, всегда есть время. Вопрос в том, сколько времени получит Слот?
«Ливерпуль» избалован философией и эпохой Юргена Клоппа. Будет нечто меньшее, то, думаю, разочарование наступит очень, очень быстро», – сказал бывший полузащитник мерсисайдского клуба Райан Бабел.
Тренты 69, Стюарты Дау, Заяцосвины и Тубольты уже давно всем на спортсе объяснили, что ничего такого на самом деле в Клоппе нет.. В Ливерпуле рулит математика.. Неважно кто будет у бровки истерики закатывать, важно покупать игроков, на которых покажет Эдвардс и его калькуляторы..