Бабел о Слоте: «В АПЛ другие правила – люди задаются вопросом, хороший ли тен Хаг тренер. «Ливерпуль» избалован философией Клоппа. Будет нечто меньшее – разочарование наступит быстро»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Фейеноорд Райан Бабел премьер-лига Англия Юрген Клопп Арне Слот Эрик тен Хаг Футбол

Райан Бабел оценил возможное назначение Арне Слота на пост тренера «Ливерпуля».

«Нидерландский тренер захочет играть в свой футбол, особенно с учетом того, что он в тройке лучших тренеров в Нидерландах. Но в АПЛ действуют другие правила.

Эрик тен Хаг проделал очень хорошую работу в «Аяксе». Игроки, которые были в его команде, действительно могли реализовать его видение, и это делало его хорошим тренером.

А теперь он в «Манчестер Юнайтед» – тоже большой команде. Он хотел применить свое видение, но по какой-то причине это не сработало, и теперь люди задаются вопросом, действительно ли он хороший тренер или нет.

Так что это прекрасная возможность [для Слота] проверить, способна ли команда быстро реализовать его видение.

У новых тренеров, естественно, всегда есть время. Вопрос в том, сколько времени получит Слот? 

«Ливерпуль» избалован философией и эпохой Юргена Клоппа. Будет нечто меньшее, то, думаю, разочарование наступит очень, очень быстро», – сказал бывший полузащитник мерсисайдского клуба Райан Бабел.

8 комментариев
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*шутка про временной слот*
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Шел 2030 год, маню пытался с пятой попытки взять Лигу Конфедераций, а люди все задумывались, хороший ли тренер ъхердаг?..
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У него будет 1 сезон. Больше не дадут, меньше - абсурдно глупо.
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Особых иллюзий не испытываю, первый сезон уйдет и у Слота, и у болелщиков на смотрины
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Эти умные эксперты не читают что ли местных скузеров?

Тренты 69, Стюарты Дау, Заяцосвины и Тубольты уже давно всем на спортсе объяснили, что ничего такого на самом деле в Клоппе нет.. В Ливерпуле рулит математика.. Неважно кто будет у бровки истерики закатывать, важно покупать игроков, на которых покажет Эдвардс и его калькуляторы..
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Лысого уволят через полгода, скриньте
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будет как с Мойесом в МЮ: очень быстро наступит похмелье после Клоппа, времени и ресурса не дадут и быстро уволят. главное, чтобы и дальше все не пошло по пути МЮ
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Ответ liv6
Особых иллюзий не испытываю, первый сезон уйдет и у Слота, и у болелщиков на смотрины
Согласен. Результата ждать особо не стоит. Главное чтоб к середине и к концу сезона у команды появился рисунок и понятие как играть у Слота. Система как говорится. Если этого не будет, и будет какое то чередование результатов и качества игры, то реально вопросы возникнут сразу же
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