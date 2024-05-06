Оуэн боится, что «Ливерпуль» Слота будет похож на «МЮ» Мойеса: «В АПЛ самые высокие стандарты за все время, ошибаться нельзя. Как только начинаете проседать, вернуться на прежний уровень сложно»

Майкл Оуэн поделился опасениями касательно нового тренера «Ливерпуля».

– Не боитесь ли вы, что при Слоте может наступить спад, как у «Манчестер Юнайтед» при ?

– Боюсь, это возможно, но надеюсь, что этого не произойдет. К началу сезона все будут полны оптимизма: новый тренер, новый стиль игры, один-два новичка – не думаю, что будут масштабные изменения. Не думаю, что ставит игру, которая сильно отличается от той, которую показывает «Ливерпуль» сейчас.

Но, конечно, каждый болельщик « » будет нервничать, глядя на то, что происходило с « » и «Арсеналом», да и «Челси», пусть даже такого постоянства на протяжении длительных отрезков у «синих» не было. Как только команда начинает проседать, вернуть ее на прежний уровень сложно. Сейчас все решают детали, чтобы бороться за титул, нужно быть совершенно великолепной командой.

В сейчас самые высокие стандарты в истории, сейчас ошибаться буквально нельзя. Они будут нервничать. Останется ли «Ливерпуль» влиятельной силой или его эпоха величия завершена? Потребуется время на то, чтобы вернуться на вершину? Посмотрим», – заявил бывший форвард «красных».