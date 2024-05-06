Оуэн боится, что «Ливерпуль» Слота будет похож на «МЮ» Мойеса: «В АПЛ самые высокие стандарты за все время, ошибаться нельзя. Как только начинаете проседать, вернуться на прежний уровень сложно»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль высшая лига Нидерланды Фейеноорд Майкл Оуэн Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия Арсенал Арне Слот Футбол

Майкл Оуэн поделился опасениями касательно нового тренера «Ливерпуля».

– Не боитесь ли вы, что при Слоте может наступить спад, как у «Манчестер Юнайтед» при Дэвиде Мойесе?

– Боюсь, это возможно, но надеюсь, что этого не произойдет. К началу сезона все будут полны оптимизма: новый тренер, новый стиль игры, один-два новичка – не думаю, что будут масштабные изменения. Не думаю, что Слот ставит игру, которая сильно отличается от той, которую показывает «Ливерпуль» сейчас.

Но, конечно, каждый болельщик «Ливерпуля» будет нервничать, глядя на то, что происходило с «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом», да и «Челси», пусть даже такого постоянства на протяжении длительных отрезков у «синих» не было. Как только команда начинает проседать, вернуть ее на прежний уровень сложно. Сейчас все решают детали, чтобы бороться за титул, нужно быть совершенно великолепной командой.

В АПЛ сейчас самые высокие стандарты в истории, сейчас ошибаться буквально нельзя. Они будут нервничать. Останется ли «Ливерпуль» влиятельной силой или его эпоха величия завершена? Потребуется время на то, чтобы вернуться на вершину? Посмотрим», – заявил бывший форвард «красных».

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Мойес не самое худшее, что было в МЮ)
+8
-4
+4
это уже похоже на дурдом - может сначала посмотрим 5-7 первых туров, а потом уже видно будет примерно - Ираола вообще команду весь первый круг выстраивал и Борнмут - команду костоломов - прямо не узнать...
+6
-2
+4
Ответ Vitto
Какого Антонио?
Майкла
+1
0
+1
Ответ Любезный Коссутий
Майкла
Михаила
0
0
0
Ответ Только Крылья
Мойес не самое худшее, что было в МЮ)
худшее, конечно
0
0
0
Ответ QWertY
Возвращение Кришти -самое худшее что было с МЮ.
Только для вас
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий