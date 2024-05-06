Оуэн боится, что «Ливерпуль» Слота будет похож на «МЮ» Мойеса: «В АПЛ самые высокие стандарты за все время, ошибаться нельзя. Как только начинаете проседать, вернуться на прежний уровень сложно»
Майкл Оуэн поделился опасениями касательно нового тренера «Ливерпуля».
– Не боитесь ли вы, что при Слоте может наступить спад, как у «Манчестер Юнайтед» при Дэвиде Мойесе?
– Боюсь, это возможно, но надеюсь, что этого не произойдет. К началу сезона все будут полны оптимизма: новый тренер, новый стиль игры, один-два новичка – не думаю, что будут масштабные изменения. Не думаю, что Слот ставит игру, которая сильно отличается от той, которую показывает «Ливерпуль» сейчас.
Но, конечно, каждый болельщик «Ливерпуля» будет нервничать, глядя на то, что происходило с «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом», да и «Челси», пусть даже такого постоянства на протяжении длительных отрезков у «синих» не было. Как только команда начинает проседать, вернуть ее на прежний уровень сложно. Сейчас все решают детали, чтобы бороться за титул, нужно быть совершенно великолепной командой.
В АПЛ сейчас самые высокие стандарты в истории, сейчас ошибаться буквально нельзя. Они будут нервничать. Останется ли «Ливерпуль» влиятельной силой или его эпоха величия завершена? Потребуется время на то, чтобы вернуться на вершину? Посмотрим», – заявил бывший форвард «красных».