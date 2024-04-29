«Ливерпуль» и «Фейеноорд» подписали документы по Слоту. О назначении тренера «красные» объявят на этой неделе

Арне Слот возглавит «Ливерпуль».

По информации Фабрицио Романо, «Ливерпуль» и « » подписали все документы о переходе 45-летнего специалиста из нидерландского клуба в английский.

Ожидается, что о назначении Слота главным тренером мерсисайдцев стороны объявят на этой неделе.

присоединится к новой команде летом, по окончании срока контракта Юргена Клоппа.

«Ливерпуль» заплатит за Слота 13-15 млн евро. Он станет самым дорогим нидерландским тренером в истории (Фабрицио Романо)