«Ливерпуль» и «Фейеноорд» подписали документы по Слоту. О назначении тренера «красные» объявят на этой неделе

Теги Ливерпуль высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Англия трансферы Арне Слот Фабрицио Романо Футбол

Арне Слот возглавит «Ливерпуль».

По информации Фабрицио Романо, «Ливерпуль» и «Фейеноорд» подписали все документы о переходе 45-летнего специалиста из нидерландского клуба в английский.

Ожидается, что о назначении Слота главным тренером мерсисайдцев стороны объявят на этой неделе. 

Арне присоединится к новой команде летом, по окончании срока контракта Юргена Клоппа.

«Ливерпуль» заплатит за Слота 13-15 млн евро. Он станет самым дорогим нидерландским тренером в истории (Фабрицио Романо)

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19 комментариев
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Кот в мешке
+11
-2
+9
Чёт после Тен Хага в МЮ у меня появилось сомнение в лысых голландских тренерах. Надеюсь ошибаюсь и Слот не окажется очередным лысым шарлатаном, который стащит за собой состав Фейеноорда.
+7
0
+7
Ответ nq5vnftn5c
Кот в мешке
а кто не будет таковым в Ливерпуле?
+8
-1
+7
Ответ Олег25
Потянет ли он Ливерпуль ?
возможно - вниз
+7
-2
+5
Ответ Олег25
Потянет ли он Ливерпуль ?
А кто его знает?Про Анге Постекоглу тоже ведь много слухов ходила летом, а что по итогу?Шпоры при нём даже несмотря на потерю Кейна играют превосходно.
+4
-1
+3
Ответ rigobersong
Удачи Слоту, вряд ли будет слабее немецкого физрука у которого 2 значимых титула за 10 лет тренировок миллиардного состава:))
Зато "Физрук" Барсу унизил 4 0))
+3
0
+3
Ответ <Inter>
а кто не будет таковым в Ливерпуле?
Мостовой
+4
-2
+2
Ответ Н.Ф.
Пеп, Арне и Эрик в следующем сезоне разыграют первые три места. Мешать им будет Микель.
https://pbs.twimg.com/media/GMVqTWEXoAAwsAd?format=jpg&name=medium
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Интересно....
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Потянет ли он Ливерпуль ?
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запомните, как выглядит Слот - через 7-8 лет это будет глубокий старик
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Пеп, Арне и Эрик в следующем сезоне разыграют первые
три места. Мешать им будет Микель.
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Неожиданно, но приятно. Честно говоря, ни одного из ранее упоминаемых кандидатов не хотел бы видеть в качестве тренера.
А тут, я думаю, владельцы подобрали под себя: без напыщенности, умеет работать с тем составом, который есть, и, как никак, чемп выигрывал.
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Ответ S H A R K
Чёт после Тен Хага в МЮ у меня появилось сомнение в лысых голландских тренерах. Надеюсь ошибаюсь и Слот не окажется очередным лысым шарлатаном, который стащит за собой состав Фейеноорда.
Тем временем:
De Telegraaf: Гертрюйда хотел бы присоединиться к Арне Слоту в «Ливерпуле» и готов к трансферу.

Что любопытно, 23-летний универсальный защитник сборной Нидерландов присутствовал на матче «Вест Хэм» - «Ливерпуль».

Лютсхарел способен играть как правого защитника, так и центрального. Более того, Арне Слот в этом сезоне несколько раз использовал его и слева в обороне.
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Ответ Н.Ф.
Пеп, Арне и Эрик в следующем сезоне разыграют первые три места. Мешать им будет Микель.
Не уверен, что Эрик Геретс заинтересован в работе в Европе
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