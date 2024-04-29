«Ливерпуль» и «Фейеноорд» подписали документы по Слоту. О назначении тренера «красные» объявят на этой неделе
Арне Слот возглавит «Ливерпуль».
По информации Фабрицио Романо, «Ливерпуль» и «Фейеноорд» подписали все документы о переходе 45-летнего специалиста из нидерландского клуба в английский.
Ожидается, что о назначении Слота главным тренером мерсисайдцев стороны объявят на этой неделе.
Арне присоединится к новой команде летом, по окончании срока контракта Юргена Клоппа.
«Ливерпуль» заплатит за Слота 13-15 млн евро. Он станет самым дорогим нидерландским тренером в истории (Фабрицио Романо)
три места. Мешать им будет Микель.
А тут, я думаю, владельцы подобрали под себя: без напыщенности, умеет работать с тем составом, который есть, и, как никак, чемп выигрывал.
De Telegraaf: Гертрюйда хотел бы присоединиться к Арне Слоту в «Ливерпуле» и готов к трансферу.
Что любопытно, 23-летний универсальный защитник сборной Нидерландов присутствовал на матче «Вест Хэм» - «Ливерпуль».
Лютсхарел способен играть как правого защитника, так и центрального. Более того, Арне Слот в этом сезоне несколько раз использовал его и слева в обороне.