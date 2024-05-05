Чернов о столкновении с Трошечкиным: «Пенальти был, кажется. Удар как в хоккее – я проверил, нет ли крови. Уже 2-ю игру ничего не увидели, с ЦСКА так же было»

Никита Чернов считает, что в матче с «Пари НН» должны были назначить пенальти.

«Спартак» на выезде сыграл с нижегородским клубом вничью (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ.

В компенсированное время второго тайма полузащитник нижегородцев , пробегая мимо, зацепил защитника « » Никиту Чернова в своей штрафной. После данного эпизода судья Павел Шадыханов не стал назначать пенальти в ворота «Пари НН».

«Мне кажется, пенальти был. Хотя я не фанат что-то выпрашивать и долго лежать, но я почувствовал, что был удар, как бывает в хоккее. Поэтому просил пенальти.

Я проверил, нет ли у меня крови. Человек там сидит, смотрит за всем этим. Ему камеры дали, уже вторую игру ничего не увидел, с тоже так было», – сказал защитник «Спартака» .

После 27 туров Мир «Пари НН» набрал 29 очков и занимает 11-е место. «Спартак» идет четвертым, набрав 43 балла.