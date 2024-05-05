Чернов о столкновении с Трошечкиным: «Пенальти был, кажется. Удар как в хоккее – я проверил, нет ли крови. Уже 2-ю игру ничего не увидели, с ЦСКА так же было»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Павел Шадыханов видеоповторы Никита Чернов Александр Трошечкин Пари НН Чемпионат.com Футбол

Никита Чернов считает, что в матче с «Пари НН» должны были назначить пенальти.

«Спартак» на выезде сыграл с нижегородским клубом вничью (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ.

В компенсированное время второго тайма полузащитник нижегородцев Александр Трошечкин, пробегая мимо, зацепил защитника «Спартака» Никиту Чернова в своей штрафной. После данного эпизода судья Павел Шадыханов не стал назначать пенальти в ворота «Пари НН».

«Мне кажется, пенальти был. Хотя я не фанат что-то выпрашивать и долго лежать, но я почувствовал, что был удар, как бывает в хоккее. Поэтому просил пенальти.

Я проверил, нет ли у меня крови. Человек там сидит, смотрит за всем этим. Ему камеры дали, уже вторую игру ничего не увидел, с ЦСКА тоже так было», – сказал защитник «Спартака» Никита Чернов.

После 27 туров Мир РПЛ «Пари НН» набрал 29 очков и занимает 11-е место. «Спартак» идет четвертым, набрав 43 балла.

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5 комментариев
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Ну то, что этот момент стоило посмотреть на ВАРе - это точно, Ну а когда в руку защитнику Гоцуку попал, на повторе видно было, что рука болталась, а не была "скотчем примотана к туловищу", как комментатор сказал
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Можно сколько угодно говорить о «заговоре» против Спартака, но по факту получается, что в двух матчах с ЦСКА и Пари, у судей было три повода назначить пенальти в ворота соперников красно-белых, но ни одного назначено не было. А ведь оба матча закончились вничью. Ну, как бы, могло быть на 4 очка больше. Но вопрос даже не про это, а про то, что судьи, которые сидят на ВАРе, имея возможность рассмотреть момент во всех деталях, не видят, или не хотят видеть откровенные нарушения. Им даже не надо принимать решений, достаточно просто пригласить главного к монитору, чтобы он решил. А потом никто не несёт никакой ответственности за свои ошибки. Тогда зачем нужен этот ВАР? Зачем нужна ЭСК?
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