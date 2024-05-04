Мбаппе хочет купить дом Рамоса в Мадриде за 18 млн евро. Игроки договорились, сделка зависит от контракта француза с «Реалом» (Vozpópuli)

Теги ПСЖ Реал Мадрид Севилья Серхио Рамос лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе стиль деньги Файза Ламари Футбол

Килиан Мбаппе собирается приобрести мадридский дом Серихио Рамоса за 18 млн евро.

Vozpópuli сообщает, что футболисты уже договорились о передаче жилья при условии окончательного оформления контракта Мбаппе с «Реалом».

Сделка была заключена напрямую между двумя игроками и их ближайшими советниками – матерью Мбаппе Файзой Ламари и братом Рамоса Рене.

Первоначально защитник планировал продать бывшему партнеру по «ПСЖ» другой свой дом в том же районе за сумму около 6 млн евро, но француз предпочел более дорогостоящий вариант в Ла Моралехе – это элитный жилой район муниципалитета Алькобендас в северной части Мадрида. Он стоит дороже всех остальных домов в районе.

Особняк за 18 млн евро площадью в 1 000 м² располагается на участке площадью более 15 000 м², а его планировка отвечает необходимым семье француза требованиям безопасности.

По имеющимся сведениям, нападающий «ПСЖ» может получить около 100 млн евро бонусов за подписание контракта с «Реалом» и фиксированную зарплату в размере около 50 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в команде.

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31 комментарий
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Борзеет Татарин. Вперед много взял.
+41
-1
+40
Мбаппе не хочет купить квартиру Заболотного в Москве?
+23
0
+23
Ответ petrovson
Мбаппе не хочет купить квартиру Заболотного в Москве?
Квартиру Депардье в Саранске лучше.
+18
0
+18
До сих пор есть сильные сомнения, что он перейдет
+17
0
+17
Ответ Человек1991
100 лимонов бонус, 100 лимонов грязными за 5 лет, вообщем 600 ! Фанатики Реалки : мы возьмём Мбаппе бесплатно. ))
Ну Вам-то доверять можно, у Вас всегда подтвержденные цифры. Вообще складывается впечатление, что Ваша жизнь связана с цифрами, Вы случайно не бухгалтер или учитель математики?)
+7
-1
+6
Ответ Человек1991
100 лимонов бонус, 100 лимонов грязными за 5 лет, вообщем 600 ! Фанатики Реалки : мы возьмём Мбаппе бесплатно. ))
100 млн за 5 лет. У пешего в БЧК было за год столько.
+5
-2
+3
Ответ mbauer
Когда они уже без мам и братьев договариваться научатся?)
так не хочется же самим бегать по юристам и оформлять бумаги
+2
0
+2
Ответ mbauer
Когда они уже без мам и братьев договариваться научатся?)
Без мам, братьев или агентов может выйти намного дороже. Ни дома (акций, компаний и т.д. и т.п.), ни денег.
+2
0
+2
Ответ mbauer
Когда они уже без мам и братьев договариваться научатся?)
А играть и тренироваться ему когда ?
+2
0
+2
Ответ VuNePonimaete
До сих пор есть сильные сомнения, что он перейдет
Уже есть сомнения, что он вообще не нужен. По ощущениям, Мбаппе задержался и перегорел в ПСЖ
+3
-1
+2
Надеюсь Серёга наварится..
+1
0
+1
Ждём ещё 10 новостей , о том, договорятся ли они о покупке дома окончательно или один из унитазов не соответствует требованиям и амбициям семьи)
+2
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Особняк для Мбаппе. История самой большой взятки)
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Ответ VuNePonimaete
Есть такое. Я и перед началом этого сезона считал, что он не нужен, а ближе к концу ещё сильнее в этом убедился. Возможно история будет похожа на случай Гризманна, который вовремя не перешёл, и сначала атмосферу в раздевалке Барселоны сбил, а там дальше и игрой особо не блистал
Да не, просто в «ПСЖ» он наелся. Надо было год назад переходить после ухода Карима. Или вообще в 2022-м.

А так, думаю, поладят с Винисиусом и сыграются, всё-таки Родриго не тянет на роль основного игрока атаки, он хорош вторым темпом или на фланге, а сейчас у «Реала» как раз нет ярко выраженного ЦФ. Временами прямо проседает игра из-за этого. 🤷‍♂️

Может, папа Карло вообще 4-3-3 попробует с ними.

И у Гризманна было фоном эго одной аргентинской примы, которая вовсе не такая белая и пушистая, какой её рисуют в прессе уже 15 лет. (Мне вообще кажется, что здоровая «Барселона» ушла вместе с Райкаардом либо после ЛЧ-09. Дальше начался откровенный пиар-продукт.) Тут наоборот — Килиан чемпион мира и автор хет-трика в финале 22-го. И Вини взрослеет мало-помалу.
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Всего то зарплата за пару месяцев в ПСЖ
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Надеюсь поставит нормальную сигнализацию и наймет профессиональную охрану дома. Чтобы потом сопли и слезы не наматывать на кулак и плакаться, что его обидели и обокрали, как происходит в последние года с известными футболистами
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Ответ Spaten
Борзеет Татарин. Вперед много взял.
Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе
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Ответ Spaten
Борзеет Татарин. Вперед много взял.
На рынке сидите, на глаза ему не попадайтесь
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Ответ Семен Клейменов
Да не, просто в «ПСЖ» он наелся. Надо было год назад переходить после ухода Карима. Или вообще в 2022-м. А так, думаю, поладят с Винисиусом и сыграются, всё-таки Родриго не тянет на роль основного игрока атаки, он хорош вторым темпом или на фланге, а сейчас у «Реала» как раз нет ярко выраженного ЦФ. Временами прямо проседает игра из-за этого. 🤷‍♂️ Может, папа Карло вообще 4-3-3 попробует с ними. И у Гризманна было фоном эго одной аргентинской примы, которая вовсе не такая белая и пушистая, какой её рисуют в прессе уже 15 лет. (Мне вообще кажется, что здоровая «Барселона» ушла вместе с Райкаардом либо после ЛЧ-09. Дальше начался откровенный пиар-продукт.) Тут наоборот — Килиан чемпион мира и автор хет-трика в финале 22-го. И Вини взрослеет мало-помалу.
Это однозначно, переходить надо было в 2022. В этом политпроекте столько времени потерял. Но зато достаточно баблишка заработал, врядли он сильно сожалеет.
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Ответ creat1ve
Уже есть сомнения, что он вообще не нужен. По ощущениям, Мбаппе задержался и перегорел в ПСЖ
Есть такое. Я и перед началом этого сезона считал, что он не нужен, а ближе к концу ещё сильнее в этом убедился. Возможно история будет похожа на случай Гризманна, который вовремя не перешёл, и сначала атмосферу в раздевалке Барселоны сбил, а там дальше и игрой особо не блистал
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Ответ VuNePonimaete
До сих пор есть сильные сомнения, что он перейдет
Надеемся
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Ответ mbauer
Когда они уже без мам и братьев договариваться научатся?)
А зачем им это??!!! Каждый занимается своим делом ! Сапожник шьет, продавец продает!
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Ох уж эти безмозглые футболёры! У Билла Гейтса дом дешевле...
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Ну все, можно переходить! Спасибо Рамосу, организовал трансфер!
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В ипотеку на 30 лет))
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