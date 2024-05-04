Мбаппе хочет купить дом Рамоса в Мадриде за 18 млн евро. Игроки договорились, сделка зависит от контракта француза с «Реалом» (Vozpópuli)
Килиан Мбаппе собирается приобрести мадридский дом Серихио Рамоса за 18 млн евро.
Vozpópuli сообщает, что футболисты уже договорились о передаче жилья при условии окончательного оформления контракта Мбаппе с «Реалом».
Сделка была заключена напрямую между двумя игроками и их ближайшими советниками – матерью Мбаппе Файзой Ламари и братом Рамоса Рене.
Первоначально защитник планировал продать бывшему партнеру по «ПСЖ» другой свой дом в том же районе за сумму около 6 млн евро, но француз предпочел более дорогостоящий вариант в Ла Моралехе – это элитный жилой район муниципалитета Алькобендас в северной части Мадрида. Он стоит дороже всех остальных домов в районе.
Особняк за 18 млн евро площадью в 1 000 м² располагается на участке площадью более 15 000 м², а его планировка отвечает необходимым семье француза требованиям безопасности.
По имеющимся сведениям, нападающий «ПСЖ» может получить около 100 млн евро бонусов за подписание контракта с «Реалом» и фиксированную зарплату в размере около 50 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в команде.
А так, думаю, поладят с Винисиусом и сыграются, всё-таки Родриго не тянет на роль основного игрока атаки, он хорош вторым темпом или на фланге, а сейчас у «Реала» как раз нет ярко выраженного ЦФ. Временами прямо проседает игра из-за этого. 🤷♂️
Может, папа Карло вообще 4-3-3 попробует с ними.
И у Гризманна было фоном эго одной аргентинской примы, которая вовсе не такая белая и пушистая, какой её рисуют в прессе уже 15 лет. (Мне вообще кажется, что здоровая «Барселона» ушла вместе с Райкаардом либо после ЛЧ-09. Дальше начался откровенный пиар-продукт.) Тут наоборот — Килиан чемпион мира и автор хет-трика в финале 22-го. И Вини взрослеет мало-помалу.