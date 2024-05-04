Мбаппе хочет купить дом Рамоса в Мадриде за 18 млн евро. Игроки договорились, сделка зависит от контракта француза с «Реалом» (Vozpópuli)

Килиан Мбаппе собирается приобрести мадридский дом Серихио Рамоса за 18 млн евро.

Vozpópuli сообщает, что футболисты уже договорились о передаче жилья при условии окончательного оформления контракта Мбаппе с « ».

Сделка была заключена напрямую между двумя игроками и их ближайшими советниками – матерью Мбаппе Файзой Ламари и братом Рамоса Рене.

Первоначально защитник планировал продать бывшему партнеру по «ПСЖ» другой свой дом в том же районе за сумму около 6 млн евро, но француз предпочел более дорогостоящий вариант в Ла Моралехе – это элитный жилой район муниципалитета Алькобендас в северной части Мадрида. Он стоит дороже всех остальных домов в районе.

Особняк за 18 млн евро площадью в 1 000 м² располагается на участке площадью более 15 000 м², а его планировка отвечает необходимым семье француза требованиям безопасности.

По имеющимся сведениям, нападающий « » может получить около 100 млн евро бонусов за подписание контракта с «Реалом» и фиксированную зарплату в размере около 50 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в команде.