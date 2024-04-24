Мбаппе может отказаться от бонусов и части зарплаты на общую сумму 127,8 млн евро, чтобы покинуть «ПСЖ» (Рамон Альварес де Мон)

Килиан Мбаппе откажется от внушительной суммы, чтобы покинуть «ПСЖ».

Ранее стало известно, что 25-летний нападающий решил присоединиться к « » по окончании этого сезона.

Как сообщает журналист Рамон Альварес де Мон, может отказаться от бонусов за лояльность на сумму 89,6 миллиона евро и части зарплаты за этот сезон – 38,2 млн. Таким образом, « » сможет сэкономить 127,8 млн евро в случае ухода игрока.

В текущем сезоне Лиги 1 Килиан провел 26 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 6 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.