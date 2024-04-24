Мбаппе может отказаться от бонусов и части зарплаты на общую сумму 127,8 млн евро, чтобы покинуть «ПСЖ» (Рамон Альварес де Мон)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиан Мбаппе откажется от внушительной суммы, чтобы покинуть «ПСЖ».

Ранее стало известно, что 25-летний нападающий решил присоединиться к «Реалу» по окончании этого сезона. 

Как сообщает журналист Рамон Альварес де Мон, Мбаппе может отказаться от бонусов за лояльность на сумму 89,6 миллиона евро и части зарплаты за этот сезон – 38,2 млн. Таким образом, «ПСЖ» сможет сэкономить 127,8 млн евро в случае ухода игрока. 

В текущем сезоне Лиги 1 Килиан провел 26 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 6 результативных передач. Его статистику можно найти здесь

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16 комментариев
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А мог бы получить эти деньги и через год купить Барселону
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Лишь бы его Мама-менеджер всё это нормально перенесла! Деньги то сумасшедшие, сердце может и не выдержать, надеюсь всё обойдётся!..🤞
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Зачем ему отказываться? Честно заработанные деньги.
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Я так думаю, он всё равно не обеднеет,)) Перес ему подписной бонус даст, и много ещё чего....😉
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А почему он должен отказываться от части зарплаты за этот сезон? Отыграл так заплати
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А что ему мешает покинуть ПСЖ?
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Просто сумасшедшие деньги, конечно. Проблема в том,что как будто остановился в прогрессе, возможно в реале сможет встряхнуться
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Ответ Футбол, хоккей итд
Я так думаю, он всё равно не обеднеет,)) Перес ему подписной бонус даст, и много ещё чего....😉
Ну тут скорей всего будет стандартная тема - отказался от больших денег ради еще больших.
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