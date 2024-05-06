Черчесов о конфликтах Абаскаля в «Спартаке»: «С Соболевым можно чуть пособачиться, но Джикия – абсолютного другого склада человек. Как можно с ним не сесть и не поговорить?»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Георгий Джикия Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Станислав Черчесов высказался о характерах Александра Соболева и Георгия Джикии.

Ранее сообщалось, что у бывшего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля были конфликты с этими игроками.

«С Соболевым можно чуть пособачиться. Соболь такой, его нужно понимать.

Но Джикия – это абсолютного другого склада человек. Как можно с ним не сесть и не поговорить? Как с ним можно не объясниться? С ним все можно спокойно обсудить», – сказал бывший главный тренер сборной России в эфире программы «Человек из футбола» на «Матч Премьер». 

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24 комментария
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Газзаев: «Люблю пособачиться»
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ой, щас Стас будет рассказывать какой он психолог. Знаменитую психологическую уловку "позвать в душ" все помнят)))
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Но Джикия – это абсолютного другого склада человек. Как можно с ним не сесть и не поговорить?

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Если только о шашлыках

Уверен, что есть профсоюз шашлычников
+13
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+9
Кстати, там вырезано цензурой про дзюпу, есть склейки

«С Соболевым можно чуть пособачиться. Соболь такой, его нужно понимать. С Дзюбой можно подрочить. В душе. Тем более, все мужики делают это..."
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Чего ожидать от человека, который конфликтовал со всеми кому не лень?
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Ну это уже совсем не тонко. Нацелился на пока вакантное место
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Джикия лишь строит из себя "тихоню" внешне, хотя уверен там внутри "дерьма" мама не горюй
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