Станислав Черчесов высказался о характерах Александра Соболева и Георгия Джикии.

Ранее сообщалось, что у бывшего тренера « » были конфликты с этими игроками.

«С Соболевым можно чуть пособачиться. Соболь такой, его нужно понимать.

Но Джикия – это абсолютного другого склада человек. Как можно с ним не сесть и не поговорить? Как с ним можно не объясниться? С ним все можно спокойно обсудить», – сказал бывший главный тренер сборной России в эфире программы «Человек из футбола» на «Матч Премьер».