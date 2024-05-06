Черчесов о конфликтах Абаскаля в «Спартаке»: «С Соболевым можно чуть пособачиться, но Джикия – абсолютного другого склада человек. Как можно с ним не сесть и не поговорить?»
Станислав Черчесов высказался о характерах Александра Соболева и Георгия Джикии.
Ранее сообщалось, что у бывшего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля были конфликты с этими игроками.
«С Соболевым можно чуть пособачиться. Соболь такой, его нужно понимать.
Но Джикия – это абсолютного другого склада человек. Как можно с ним не сесть и не поговорить? Как с ним можно не объясниться? С ним все можно спокойно обсудить», – сказал бывший главный тренер сборной России в эфире программы «Человек из футбола» на «Матч Премьер».
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Если только о шашлыках
Уверен, что есть профсоюз шашлычников
«С Соболевым можно чуть пособачиться. Соболь такой, его нужно понимать. С Дзюбой можно подрочить. В душе. Тем более, все мужики делают это..."