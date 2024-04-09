«Барса» хочет подписать Нико Уильямса в 2025-м и почти заручилась согласием вингера «Атлетика»

Теги Барселона Атлетик Ла Лига возможные трансферы Нико Уильямс Футбол

«Барселона» работает над подписанием Нико Уильямса.

Как сообщает Diario Sport, каталонцы контактируют с вингером «Атлетика» и добились прогресса в работе над тем, чтобы заручиться его согласием на переход.

21-летний футболист хочет провести еще год в нынешней команде и сыграть с ней в еврокубках. Влияет на его решение и то, что финал Лиги Европы в 2025 году пройдет в Бильбао.

В 2025 году «Барселона» будет готова приобрести Уильямса. Отступные – 50 млн евро.

В текущем сезоне вингер провел 24 матча в Ла Лиге и сделал 8 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев
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Нико и как игрок прекрасный так и человек адекватный и неконфликтный.
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"Почти заручилась согласием" - это как ?
Он им подмигнул ?
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Ответ Юлия Закаблукова
Кто ставит минусы советую посмотреть футбол, атлетики 1 трофей, барса 0 трофеев в этом сезоне
А почему вы считаете только по этому сезону ?)
Почему не по прошлому сезону, где у Барселоны было 2 трофея, а у Атлетика - ноль ?)
Или в принципе не говорите, что у Атлетика победа в Кубке Короля была первым трофеем за 40 лет ?)

И в последний раз Бильбао был в еврокубках в сезоне 17/18.
А Барселона играет в каждом сезоне.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
"Почти заручилась согласием" - это как ? Он им подмигнул ?
номер узнали, скоро звонить будут
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Ответ Юлия Закаблукова
Кто ставит минусы советую посмотреть футбол, атлетики 1 трофей, барса 0 трофеев в этом сезоне
Советую вам вообще не писать ничего на этом сайте и дальше почитывать новости про спортсменок на которых вы подписаны, футбол явно не ваша территория)
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Ответ Eden Hazard
номер узнали, скоро звонить будут
Главное чтобы звонили не сразу в дверь.
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Нико очень хорошо общается с Бальде и Ямалом, идеальный трансфер на левый фланг
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Не нужен он Барселоне. В ограниченных пространствах теряется, в финале кубка Испании против Мальорки это чётко было видно
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Бредятина, была возможность его свободным агентом забрать, теперь уже эта тема закрыта.
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Ответ Юлия Закаблукова
Зачем идти на понижение
так он не к тебе собрался.
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