«Барса» хочет подписать Нико Уильямса в 2025-м и почти заручилась согласием вингера «Атлетика»

«Барселона» работает над подписанием Нико Уильямса.

Как сообщает Diario Sport, каталонцы контактируют с вингером « » и добились прогресса в работе над тем, чтобы заручиться его согласием на переход.

21-летний футболист хочет провести еще год в нынешней команде и сыграть с ней в еврокубках. Влияет на его решение и то, что финал Лиги Европы в 2025 году пройдет в Бильбао.

В 2025 году « » будет готова приобрести . Отступные – 50 млн евро.

В текущем сезоне вингер провел 24 матча в и сделал 8 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.