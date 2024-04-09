«Барса» хочет подписать Нико Уильямса в 2025-м и почти заручилась согласием вингера «Атлетика»
«Барселона» работает над подписанием Нико Уильямса.
Как сообщает Diario Sport, каталонцы контактируют с вингером «Атлетика» и добились прогресса в работе над тем, чтобы заручиться его согласием на переход.
21-летний футболист хочет провести еще год в нынешней команде и сыграть с ней в еврокубках. Влияет на его решение и то, что финал Лиги Европы в 2025 году пройдет в Бильбао.
В 2025 году «Барселона» будет готова приобрести Уильямса. Отступные – 50 млн евро.
В текущем сезоне вингер провел 24 матча в Ла Лиге и сделал 8 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Он им подмигнул ?
Почему не по прошлому сезону, где у Барселоны было 2 трофея, а у Атлетика - ноль ?)
Или в принципе не говорите, что у Атлетика победа в Кубке Короля была первым трофеем за 40 лет ?)
И в последний раз Бильбао был в еврокубках в сезоне 17/18.
А Барселона играет в каждом сезоне.