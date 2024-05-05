«Барса» предпочла бы Уильямса, а не Ольмо – Нико на 10 млн евро дешевле. Но для трансфера нужна минимум одна крупная продажа

«Барселона» склоняется к варианту с приглашением Нико Уильямса, а не Дани Ольмо.

Главная цель каталонского клуба на лето – усиление опорной зоны. Но, как пишет Diario Sport, « » хочет выйти на рынок в поиске левого вингера, если будет возможность. Главным кандидатом в таком случае будет из «Атлетика», а не из «РБ Лейпциг».

Уильямс нравится «Барселоне» хорошим дриблингом и тем, что он качественно владеет обеими ногами. Ольмо более разносторонний игрок, так как может играть и на фланге, и в атаке, и в центре поля. Но «Барса» полагает, что состав на этих позициях достаточно укомплектован. А вот Уильямс может сыграть и центрфорварда, что «Барселоне» будет полезно.

Также в пользу Нико говорит возраст – ему всего 21 год – и цена. Его отступные в « » – 50 млн евро. 26-летний Ольмо обойдется дороже – его отступные в « » составляют 60 млн евро. Кроме того, Дани будет претендовать на более высокую зарплату, чем Нико.

Однако пока «Барселоне» рано думать об усилении левого фланга атаки. Чтобы совершить подобную покупку, клубу потребуется как минимум одна крупная продажа.

В этом сезоне Уильямс забил 7 голов и сделал 15 результативных передач в 34 матчах за «Атлетик». У Ольмо 8 мячей и 5 результативных передач в 25 играх.

Статистику игрока «Атлетика» можно найти здесь, показатели футболиста «РБ Лейпциг» – тут.