«Барса» предпочла бы Уильямса, а не Ольмо – Нико на 10 млн евро дешевле. Но для трансфера нужна минимум одна крупная продажа

Теги бундеслига Германия Барселона Атлетик Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг Дани Ольмо деньги Нико Уильямс Футбол

«Барселона» склоняется к варианту с приглашением Нико Уильямса, а не Дани Ольмо.

Главная цель каталонского клуба на лето – усиление опорной зоны. Но, как пишет Diario Sport, «Барселона» хочет выйти на рынок в поиске левого вингера, если будет возможность. Главным кандидатом в таком случае будет Нико Уильямс из «Атлетика», а не Дани Ольмо из «РБ Лейпциг».

Уильямс нравится «Барселоне» хорошим дриблингом и тем, что он качественно владеет обеими ногами. Ольмо более разносторонний игрок, так как может играть и на фланге, и в атаке, и в центре поля. Но «Барса» полагает, что состав на этих позициях достаточно укомплектован. А вот Уильямс может сыграть и центрфорварда, что «Барселоне» будет полезно.

Также в пользу Нико говорит возраст – ему всего 21 год – и цена. Его отступные в «Атлетике» – 50 млн евро. 26-летний Ольмо обойдется дороже – его отступные в «РБ Лейпциг» составляют 60 млн евро. Кроме того, Дани будет претендовать на более высокую зарплату, чем Нико.

Однако пока «Барселоне» рано думать об усилении левого фланга атаки. Чтобы совершить подобную покупку, клубу потребуется как минимум одна крупная продажа.

В этом сезоне Уильямс забил 7 голов и сделал 15 результативных передач в 34 матчах за «Атлетик». У Ольмо 8 мячей и 5 результативных передач в 25 играх.

Статистику игрока «Атлетика» можно найти здесь, показатели футболиста «РБ Лейпциг» – тут.

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ fRsk
Ну Нико в этом сезоне просто бистяра, плюс ему 21 год всего. Большая работа предстоит Деку и как он справится с ней, это большой вопрос. Если бы был Алемани, можно было бы не волноваться особо, а тут Деку никакой уверенности не даёт, скорее наоборот. Барселоне нужен Нико + топовый опорник и дела пойдут намного лучше.
Нико прекрасен на свободном пространстве, которого у «Атлетика» куча. Против «Барсы» никто не будет играть с высокой обороной.
Учитывая то, как кулес относятся к своим игрокам, я врагу не пожелаю трансфера в «Барсу», а Нико тем более.
+11
0
+11
Сейчас много слухов по возвращению Симонса пошло
Вот это был бы идеальный переход
+10
-4
+6
Ну Нико в этом сезоне просто бистяра, плюс ему 21 год всего. Большая работа предстоит Деку и как он справится с ней, это большой вопрос. Если бы был Алемани, можно было бы не волноваться особо, а тут Деку никакой уверенности не даёт, скорее наоборот. Барселоне нужен Нико + топовый опорник и дела пойдут намного лучше.
+8
-2
+6
Ответ AsGardiel
Нико прекрасен на свободном пространстве, которого у «Атлетика» куча. Против «Барсы» никто не будет играть с высокой обороной. Учитывая то, как кулес относятся к своим игрокам, я врагу не пожелаю трансфера в «Барсу», а Нико тем более.
Да, «пробросил/убежал» или же «контратаки на эгегей-гектарах» в Барсе работать не будут никогда. Поэтому Неймар, быстрый, но с креативной головой и мягчайше работающий с мячом, был восхитителен в Барсе, а условные Дембеле проваливаются.
+2
0
+2
Ответ Bazilic
Сейчас много слухов по возвращению Симонса пошло Вот это был бы идеальный переход
Да ПСЖ никого в Барселону не продаст. Там комплексы поле 6-1 до конца жизни будут, так что без шансов.
+9
-8
+1
Ответ AsGardiel
Нико прекрасен на свободном пространстве, которого у «Атлетика» куча. Против «Барсы» никто не будет играть с высокой обороной. Учитывая то, как кулес относятся к своим игрокам, я врагу не пожелаю трансфера в «Барсу», а Нико тем более.
абсолютно верно, такие игроки в Барсе априори не могут играть на полную мощь. Дембеле, Роке - явные примеры
+1
0
+1
Нико конечно же интересно, но и от Ольмо как отказываться? Лёва, чё с каждым прожитым годом лучше становится?
0
0
0
Продайте Хави)
0
0
0
И вот это топ клуб Лол Лиги? Условные Астон Вилла и Вест Хэм более конкуренты на трансферном рынке чем топ клуб Испании
0
0
0
Ответ AsGardiel
Нико прекрасен на свободном пространстве, которого у «Атлетика» куча. Против «Барсы» никто не будет играть с высокой обороной. Учитывая то, как кулес относятся к своим игрокам, я врагу не пожелаю трансфера в «Барсу», а Нико тем более.
Так и 1 в 1 он тоже хорош, разве нет? Скорость сумасшедшая, рывок "взрывной". Могут ему так же изоляции создавать, как Дембеле в прошлом сезоне, например.
0
0
0
Ответ fRsk
Так и 1 в 1 он тоже хорош, разве нет? Скорость сумасшедшая, рывок "взрывной". Могут ему так же изоляции создавать, как Дембеле в прошлом сезоне, например.
1 в 1 хорош, но с ним уже давно меньше, чем 1 в 2 не играют
0
0
0
Ответ AsGardiel
1 в 1 хорош, но с ним уже давно меньше, чем 1 в 2 не играют
справа ямаль, так что так будет слишком много свободных зон
0
0
0
Ответ UnforgivenX2
абсолютно верно, такие игроки в Барсе априори не могут играть на полную мощь. Дембеле, Роке - явные примеры
Так Дембеле отлично играл при Хави и был лучшим игроком, а его отсутствие сказалось в этом сезоне.
Нико как раз похож по стилю на Дембеле, но менее травматичный.
0
0
0
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Да, «пробросил/убежал» или же «контратаки на эгегей-гектарах» в Барсе работать не будут никогда. Поэтому Неймар, быстрый, но с креативной головой и мягчайше работающий с мячом, был восхитителен в Барсе, а условные Дембеле проваливаются.
Дембеле прекрасно играл при Хави и был ключевым игроком.
0
0
0
Ответ brno2020
Нико конечно же интересно, но и от Ольмо как отказываться? Лёва, чё с каждым прожитым годом лучше становится?
Ну Ольмо не форвард, а атакующий полузащитник и левый вингер.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий