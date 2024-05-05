Игнатьев о «Спартаке»: «Набрал ход хорошего паровоза, выглядит предпочтительнее «Пари НН». Общекомандное движение серьезное, желание добиться результата у всех высокое»
Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Пари НН».
Команды встретятся сегодня в 27-м туре Мир РПЛ. Матч состоится в 19:00 по московскому времени.
«Не думаю, что футболисты «Пари НН» каким‑то образом отреагируют на приход нового главного тренера (Саши Илича – Sports) с точки зрения психологии. С точки зрения игровой концепции не может ничего измениться, потому что футболисты сейчас находятся в рамках игрового стиля, который доносил Юран.
А «Спартак» набрал ход хорошего паровоза, он выглядит предпочтительнее, конечно. Причем общекомандное движение у них серьезное, желание добиться результата у всех игроков высокое. «Спартак» сейчас на хорошем эмоциональном подъеме.
К этому подъему следует добавить еще и способности отдельно взятых футболистов и команды в целом. «Спартак» более мастеровит, чем «Пари НН», – отметил бывший тренер сборной России.