Игнатьев о «Спартаке»: «Набрал ход хорошего паровоза, выглядит предпочтительнее «Пари НН». Общекомандное движение серьезное, желание добиться результата у всех высокое»

Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Пари НН».

Команды встретятся сегодня в 27-м туре Мир . Матч состоится в 19:00 по московскому времени.

«Не думаю, что футболисты «Пари НН» каким‑то образом отреагируют на приход нового главного тренера ( – Sports) с точки зрения психологии. С точки зрения игровой концепции не может ничего измениться, потому что футболисты сейчас находятся в рамках игрового стиля, который доносил .

А « » набрал ход хорошего паровоза, он выглядит предпочтительнее, конечно. Причем общекомандное движение у них серьезное, желание добиться результата у всех игроков высокое. «Спартак» сейчас на хорошем эмоциональном подъеме.

К этому подъему следует добавить еще и способности отдельно взятых футболистов и команды в целом. « » более мастеровит, чем « », – отметил бывший тренер сборной России.