Канчельскис о результатах «Спартака» при Слишковиче: «Не показатель. Они станут чемпионами? Нет. Выиграли несколько матчей и, как обычно, начинают говорить…»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Тарханов Борис Игнатьев Андрей Канчельскис Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Андрей Канчельскис высказался о результатах «Спартака» при Владимире Слишковиче.

Под руководством боснийского специалиста красно-белые провели 5 матчей, одержав 3 победы и дважды сыграв вничью.

«Давайте будем смотреть дальше, что будет происходить в «Спартаке». Они станут чемпионами? Нет. Выиграли несколько матчей и, как обычно, начинают говорить… Чтобы оценивать Слишковича, надо, чтобы он поработал с командой сезон. А сейчас какую надо давать оценку? Дальнейший результат у команды какой? Пока находятся на четвертом месте, а для «Спартака» это не результат. У них задача – становиться каждый год чемпионом.

После смены тренера во всех командах происходит всплеск эмоций. Когда мы играли, у нас было тоже самое. Игнатьева Бориса Петровича убрали и назначили исполняющим обязанности Тарханова Александра Федоровича. Мы из семи матчей пять выиграли, один проиграли и один раз сыграли вничью. А уже потом Тарханова убрали, когда он стал тренером.

Так что хорошие матчи при Слишковиче – это не показатель. Показатель – это, когда берешь команду на сборы, формируешь состав и в конце сезона отвечаешь за результат. Поэтому нельзя сказать, что Слишкович что-то привнес, в «Спартаке» просто поменялся эмоциональный фон после ухода Абаскаля. В команде остались все те же футболисты, он сделал пару замен и все», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

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7 комментариев
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Да никто нормальный ничего не говорит... Только Мостовые и Канчельскисы... Андрей, займись, наконец, какой-то своей работой...что всё лезешь к команде?
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ну вот Слишкович ещё не проиграл, а Андрюша уже набросил 💩💩 на вентилятор..
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А как провести сезон с командой, если тебя не назначают, а «эксперты» не готовы дать оценку?
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Бесполезное нытье....
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Что начинают говорить?Кто именно?Балабол
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Ответ redren26
Да никто нормальный ничего не говорит... Только Мостовые и Канчельскисы... Андрей, займись, наконец, какой-то своей работой...что всё лезешь к команде?
Я все же думаю, что ему и Царю постоянно звонят всякие «журналисты», чтобы получить стандартный уже ответ на тему Спартака и вследствие- кликбейтный заголовок
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