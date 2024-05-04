Канчельскис о результатах «Спартака» при Слишковиче: «Не показатель. Они станут чемпионами? Нет. Выиграли несколько матчей и, как обычно, начинают говорить…»

Андрей Канчельскис высказался о результатах «Спартака» при Владимире Слишковиче.

Под руководством боснийского специалиста красно-белые провели 5 матчей, одержав 3 победы и дважды сыграв вничью.

«Давайте будем смотреть дальше, что будет происходить в «Спартаке». Они станут чемпионами? Нет. Выиграли несколько матчей и, как обычно, начинают говорить… Чтобы оценивать , надо, чтобы он поработал с командой сезон. А сейчас какую надо давать оценку? Дальнейший результат у команды какой? Пока находятся на четвертом месте, а для « » это не результат. У них задача – становиться каждый год чемпионом.

После смены тренера во всех командах происходит всплеск эмоций. Когда мы играли, у нас было тоже самое. Игнатьева Бориса Петровича убрали и назначили исполняющим обязанности Тарханова Александра Федоровича. Мы из семи матчей пять выиграли, один проиграли и один раз сыграли вничью. А уже потом Тарханова убрали, когда он стал тренером.

Так что хорошие матчи при Слишковиче – это не показатель. Показатель – это, когда берешь команду на сборы, формируешь состав и в конце сезона отвечаешь за результат. Поэтому нельзя сказать, что Слишкович что-то привнес, в «Спартаке» просто поменялся эмоциональный фон после ухода . В команде остались все те же футболисты, он сделал пару замен и все», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.