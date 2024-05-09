Холанд, Фоден, Палмер, Сака – среди номинантов на приз лучшему молодому игроку сезона АПЛ

Объявлены номинанты на приз лучшему молодому игроку АПЛ.

На приз могут претендовать футболисты, которым на момент начала сезона-2023/24 было 23 года или меньше.

В список номинантов попали 8 игроков: , (оба – « »), (« »), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака, Вильям Салиба (оба – «Арсенал»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»).

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов, которое продлится до 13 мая. Лауреат премии станет известен 18 мая.