Холанд, Фоден, Палмер, Сака – среди номинантов на приз лучшему молодому игроку сезона АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Александер Исак Филип Фоден Эрлинг Холанд Вильям Салиба Букайо Сака Коул Палмер Дестини Удоджи Кобби Майну Футбол

Объявлены номинанты на приз лучшему молодому игроку АПЛ.

На приз могут претендовать футболисты, которым на момент начала сезона-2023/24 было 23 года или меньше.

В список номинантов попали 8 игроков: Филип ФоденЭрлинг Холанд (оба – «Манчестер Сити»), Александер ИсакНьюкасл»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака, Вильям Салиба (оба – «Арсенал»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»).

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов, которое продлится до 13 мая. Лауреат премии станет известен 18 мая.

10 комментариев
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Надо Палмеру давать, нереальный сезон, да ещё и на фоне таких проблем у Челси…
+7
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+7
Ответ Den-is
А какое место занял Челси?) Это тоже влияет на выбор)
А какое бы занял место челси без него?) Учитывая как челси без него возят?
+4
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Молодому)
По сути тут надо отдавать приз Палмеру, потому что у него это первый сезон на взрослом уровне и сразу в самое пекло попал
Как он своих плечах вытаскивает полуживой Челси, интересно было бы посмотреть сколько там было бы очков без его результативных действий
И у ряда номинантов это уже не первый и даже не второй сезон на взрослом уровне
+3
0
+3
Премия Эшли Янга
+2
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+2
Ну Палмер, наверное. Первый сезон полный в карьере и сразу лидер в таком кризисном Челси.
+1
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+1
23 года молодые...
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Однозначно Палмер
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Майну! вот это молодой игрок. а не эти 22-23 летние пенсы
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Ответ Александр Рабонов
А какое бы занял место челси без него?) Учитывая как челси без него возят?
Это такой бред. Уверен, любой из этих четырех Челси не хуже импульс дал бы. И давать награду Палмеру за то, что он попал в команду деревяшек и косяпоров и оказался единственным нормальным футболистом, я не вижу смысла
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