Холанд, Фоден, Палмер, Сака – среди номинантов на приз лучшему молодому игроку сезона АПЛ
Объявлены номинанты на приз лучшему молодому игроку АПЛ.
На приз могут претендовать футболисты, которым на момент начала сезона-2023/24 было 23 года или меньше.
В список номинантов попали 8 игроков: Филип Фоден, Эрлинг Холанд (оба – «Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака, Вильям Салиба (оба – «Арсенал»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»).
Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов, которое продлится до 13 мая. Лауреат премии станет известен 18 мая.
По сути тут надо отдавать приз Палмеру, потому что у него это первый сезон на взрослом уровне и сразу в самое пекло попал
Как он своих плечах вытаскивает полуживой Челси, интересно было бы посмотреть сколько там было бы очков без его результативных действий
И у ряда номинантов это уже не первый и даже не второй сезон на взрослом уровне