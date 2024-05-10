Вальверде обменял бы победу в ЛЧ на Кубок Америки: «Уругваю сложнее выиграть, чем «Реалу»
Феде Вальверде сказал, что обменял бы победу в Лиге чемпионов на Кубок Америки.
Вальверде выиграл Лигу чемпионов с «Реалом» в сезоне-2021/22. 1 июня «Мадрид» сыграет в финале турнира против «Боруссии».
«Сильнее всего я хочу приехать в Уругвай и увидеть людей, которые счастливы из-за нашего достижения. Без разницы, буду ли я на поле, но я хочу выиграть его [Кубок Америки] любым доступным способом. Дело не в том, буду я на поле или нет, хорошо сыграю или нет, буду капитаном или нет.
Уругваю сложнее выиграть Кубок Америки, чем «Реалу» – Лигу чемпионов. У меня уже есть одна победа Я бы обменял Лигу чемпионов на Кубок Америки», – сказал Вальверде в эфире Por la Camiseta.
Затем Феде получил вопрос о том, согласился бы он обменять две победы в Лиге чемпионов на Кубок Америки, и дал на него положительный ответ.
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