Вальверде обменял бы победу в ЛЧ на Кубок Америки: «Уругваю сложнее выиграть, чем «Реалу»

Феде Вальверде сказал, что обменял бы победу в Лиге чемпионов на Кубок Америки.

Вальверде выиграл Лигу чемпионов с «Реалом» в сезоне-2021/22. 1 июня « » сыграет в финале турнира против «Боруссии».

«Сильнее всего я хочу приехать в и увидеть людей, которые счастливы из-за нашего достижения. Без разницы, буду ли я на поле, но я хочу выиграть его [Кубок Америки] любым доступным способом. Дело не в том, буду я на поле или нет, хорошо сыграю или нет, буду капитаном или нет.

Уругваю сложнее выиграть , чем «Реалу» – Лигу чемпионов. У меня уже есть одна победа Я бы обменял на Кубок Америки», – сказал в эфире Por la Camiseta.

Затем Феде получил вопрос о том, согласился бы он обменять две победы в Лиге чемпионов на Кубок Америки, и дал на него положительный ответ.