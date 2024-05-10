Вальверде обменял бы победу в ЛЧ на Кубок Америки: «Уругваю сложнее выиграть, чем «Реалу»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кубок Америки Сборная Уругвая по футболу Федерико Вальверде Футбол

Феде Вальверде сказал, что обменял бы победу в Лиге чемпионов на Кубок Америки.

Вальверде выиграл Лигу чемпионов с «Реалом» в сезоне-2021/22. 1 июня «Мадрид» сыграет в финале турнира против «Боруссии».

«Сильнее всего я хочу приехать в Уругвай и увидеть людей, которые счастливы из-за нашего достижения. Без разницы, буду ли я на поле, но я хочу выиграть его [Кубок Америки] любым доступным способом. Дело не в том, буду я на поле или нет, хорошо сыграю или нет, буду капитаном или нет.

Уругваю сложнее выиграть Кубок Америки, чем «Реалу» – Лигу чемпионов. У меня уже есть одна победа  Я бы обменял Лигу чемпионов на Кубок Америки», – сказал Вальверде в эфире Por la Camiseta. 

Затем Феде получил вопрос о том, согласился бы он обменять две победы в Лиге чемпионов на Кубок Америки, и дал на него положительный ответ.

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11 комментариев
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Ответ Роман
ЛЧ престижнее этого недокубка.
ну за этот недокубок могут и ЗМ выдать, как мы знаем)
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Иметь такого игрока как Валверде в команде это привилегия. Как он тогда снес Морату, что аж Семионе потек и выразил респекты.
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Ответ Mario Enzo
Честно сказать, Кубок Америки давно обесценился, все знают после каких изменений по частоте проведения и в честь кого.
Ложь от фаната Реала, как всегда, впрочем.
Кубок Америки пытались обесценить отборные персофаны фрукта, но вас меньшинство, слава Богу.
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Комментарий удален модератором
Вальверде понять можно.. Он может выиграть с Реалом 3-4 ЛЧ, забивая и создавая голы в финалах, помимо того, что он по умолчанию всегда пашет за двоих.....и при этом вряд ли попадёт даже в топ-10 претендентов на ЗМ..

А с Копой это гораздо проще.. В
Кстати, великий Лео Месси один из своих золотых мячей получил как раз за победу в КА..
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Иметь такого игрока как Валверде в команде это привилегия. Как он тогда снес Морату, что аж Семионе потек и выразил респекты.
Так при всем при этом сделал это весьма аккуратно, а не просто влетел в ноги, чтобы не травмировать Альваро. Вальверде - будущая легенда и капитан клуба!
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Ответ rigobersong
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Комментарий удален модератором
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