Вальверде приготовил жене гамбургеры после матча с «Сити» в ЛЧ. Пообещал до игры, разрешив опубликовать переписку в случае победы
Федерико Вальверде пообещал приготовить гамбургеры в случае победы над «Сити».
В среду «Реал» обыграл «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти) во втором четвертьфиналом матче Лиги чемпионов и прошел в полуфинал турнира. Вальверде был признан лучшим игроком матча.
Феде был уверен в победе, поэтому заранее пообещал угостить жену Мину Бонино.
Об этом стало известно из переписки, которую опубликовала девушка по согласованию с полузащитником «Реала».
«Завтра я сделаю тебе потрясающий гамбургер. Мы пройдем дальше, а завтра будут потрясающие гамбургеры.
Если мы сможем пройти дальше, загрузи фотографию, как я делаю барбекю, до субботы, ладно?» – написал ей уругваец.