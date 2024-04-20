Вальверде приготовил жене гамбургеры после матча с «Сити» в ЛЧ. Пообещал до игры, разрешив опубликовать переписку в случае победы

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА светская хроника соцсети девушки и спорт Федерико Вальверде Футбол

Федерико Вальверде пообещал приготовить гамбургеры в случае победы над «Сити».

В среду «Реал» обыграл «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти) во втором четвертьфиналом матче Лиги чемпионов и прошел в полуфинал турнира. Вальверде был признан лучшим игроком матча.

Феде был уверен в победе, поэтому заранее пообещал угостить жену Мину Бонино.

Об этом стало известно из переписки, которую опубликовала девушка по согласованию с полузащитником «Реала».

«Завтра я сделаю тебе потрясающий гамбургер. Мы пройдем дальше, а завтра будут потрясающие гамбургеры.

Если мы сможем пройти дальше, загрузи фотографию, как я делаю барбекю, до субботы, ладно?» – написал ей уругваец.

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12 комментариев
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Через лет пять эта же дама, подав на развод: Феде слишком идеальный. Он не только не изменял мне, но и сам готовил гамбургеры. Мне стало скучно.
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обещал угостить девушку, а приготовил по итогу жене?
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Главное не фотографироваться заранее в кожаных штанах)
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Азар в гости заходил видимо
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Ответ obseru
Комментарий скрыт
Не переживай, жизнь не заканчивается.
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Ответ hitdinamit
Обещал, а пенальти бить отказался…
Пожалел штангу, с такого-то расстояния особенно
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Ответ obseru
Комментарий скрыт
Знатно конечно Вас корежит, раз столько комментариев оставили под этой новостью. Вальверде - прекрасный футболист( профессионал своего дела), муж и отец. Я желаю и Вам таким стать для своей будущей семьи.
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Через лет пять эта же дама, подав на развод: Феде слишком идеальный. Он не только не изменял мне, но и сам готовил гамбургеры. Мне стало скучно.
Неправда, Мина горой за Феде. Это легко можно понять по большему недавнему интервью Феде и в целом по ее поведению. Очень крепкая семья без заострения на тему денег.
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