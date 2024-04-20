Вальверде приготовил жене гамбургеры после матча с «Сити» в ЛЧ. Пообещал до игры, разрешив опубликовать переписку в случае победы

Федерико Вальверде пообещал приготовить гамбургеры в случае победы над «Сити».

В среду «Реал» обыграл «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти) во втором четвертьфиналом матче Лиги чемпионов и прошел в полуфинал турнира. Вальверде был признан лучшим игроком матча.

Феде был уверен в победе, поэтому заранее пообещал угостить жену Мину Бонино.

Об этом стало известно из переписки, которую опубликовала девушка по согласованию с полузащитником «Реала».

«Завтра я сделаю тебе потрясающий гамбургер. Мы пройдем дальше, а завтра будут потрясающие гамбургеры.

Если мы сможем пройти дальше, загрузи фотографию, как я делаю барбекю, до субботы, ладно?» – написал ей уругваец.