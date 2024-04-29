Вальверде об отказе бить пенальти «Сити»: «Лег спать с сожалением – мог оставить след в истории «Реала», тем более я хороший пенальтист. Было горькое послевкусие»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Федерико Вальверде Футбол

Феде Вальверде сожалеет об отказе бить пенальти в матче с «Манчестер Сити».

«Реал» обыграл «Сити» по пенальти (4:3) после ничейного результата (4:4) по сумме двух четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.

­­– Почему ты не стал бить в серии пенальти на «Этихаде»?

– Той ночью я лег спать с сожалением о том, что мог бы оставить след в истории «Реала», если бы мой гол помог пройти в полуфинал. Тем более я хороший пенальтист.

Но в любом случае я рад, что мы квалифицировались. Если это произошло благодаря другому игроку нашей команды, это нормально. Но да, у меня было горькое послевкусие.

Надеюсь, в будущем я буду сильнее и такого больше не повторится, – сказал полузащитник «Реала».

Завтра «Мадрид» сыграет на выезде против «Баварии» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

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11 комментариев
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Да ладно, 120 минут отбегал, правильно, что не пошел. Разумное решение сильного футболиста
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когда разум взял вверх над эго, умничка Феде
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Роналду, Кака, Рамос тоже были хорошими пенальтистами. Угадайте, в каком матче они промахнулись. Так что не стоит сожалеть об этом, главное – прошли в полуфинал
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Ответ Верховный Лорд
Комментарий скрыт
Да ладно?)
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К Феде никогда никаких вопросов нет, всегда выкладывается по полной
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Зря так переживает. Лучше не бить если есть сомнения, он молодец
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ты уже оставляешь след в наших сердцах своей игрой Феде, а впереди ещё яркое будущее
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Правильно сделал все.
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Так твой гол и так помог пройти в полуфинал, гол в Мадриде был очень важен плюс очень красив.
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Зато какой голасо на Бернабеу забил. Да и проделал невероятный объем работы на поле. Феде со своим отношением к делу никогда не забудут. Человек отдает всего себя клубу.
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