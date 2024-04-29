Вальверде об отказе бить пенальти «Сити»: «Лег спать с сожалением – мог оставить след в истории «Реала», тем более я хороший пенальтист. Было горькое послевкусие»
Феде Вальверде сожалеет об отказе бить пенальти в матче с «Манчестер Сити».
«Реал» обыграл «Сити» по пенальти (4:3) после ничейного результата (4:4) по сумме двух четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.
– Почему ты не стал бить в серии пенальти на «Этихаде»?
– Той ночью я лег спать с сожалением о том, что мог бы оставить след в истории «Реала», если бы мой гол помог пройти в полуфинал. Тем более я хороший пенальтист.
Но в любом случае я рад, что мы квалифицировались. Если это произошло благодаря другому игроку нашей команды, это нормально. Но да, у меня было горькое послевкусие.
Надеюсь, в будущем я буду сильнее и такого больше не повторится, – сказал полузащитник «Реала».
Завтра «Мадрид» сыграет на выезде против «Баварии» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.