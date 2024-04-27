Вальверде о том, почему не бил пенальти с «Сити»: «Я устал, а в такие моменты самое важное – голова. Ты не станешь хуже как футболист, если скажешь правду, нужно избавиться от гордости и эго»

Федерико Вальверде рассказал, почему отказался бить пенальти в матче с «Сити».

« » прошел « » в 1/4 финала (3:3, 1:1) чемпионов, выиграв в серии пенальти (4:3).

«Я был уставшим и считаю, что в такие моменты самое важное – это голова.

Если ты не чувствуешь себя хорошо, ты не станешь хуже как футболист, если скажешь правду. И я думаю, что в этот момент ты также должен избавиться от гордости и эго. Если я не готов к этому моменту, я оставлю его партнеру по команде», – сказал полузащитник « » .