Вальверде о том, почему не бил пенальти с «Сити»: «Я устал, а в такие моменты самое важное – голова. Ты не станешь хуже как футболист, если скажешь правду, нужно избавиться от гордости и эго»
Федерико Вальверде рассказал, почему отказался бить пенальти в матче с «Сити».
«Реал» прошел «Манчестер Сити» в 1/4 финала (3:3, 1:1) Лиги чемпионов, выиграв в серии пенальти (4:3).
«Я был уставшим и считаю, что в такие моменты самое важное – это голова.
Если ты не чувствуешь себя хорошо, ты не станешь хуже как футболист, если скажешь правду. И я думаю, что в этот момент ты также должен избавиться от гордости и эго. Если я не готов к этому моменту, я оставлю его партнеру по команде», – сказал полузащитник «Реала» Федерико Вальверде.
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