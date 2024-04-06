Брат Мбаппе не планирует переходить в «Реал» вслед за Килианом. 17-летний Этан хочет идти своим путем

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Этан Мбаппе Футбол

Брат Килиана Мбаппе не планирует следовать за ним в «Реал».

Как пишет RMC Sport, младший брат Килиана Мбаппе, 17-летний Этан, хотел бы продолжить карьеру в «ПСЖ». Молодым полузащитником интересуются несколько клубов Лиги 1, а также команды из Германии и Испании.

По данным источника, Этан стремится идти своим путем и не следовать за Килианом, который с высокой вероятностью летом перейдет в «Реал».

Младший брат Мбаппе пользуется уважением внутри команды и считается игроком с большим потенциалом, а тренер «ПСЖ» U19 Зумана Камара ценит его психологическую устойчивость.

В этом сезоне Лиги 1 Этан сыграл 1 матч. Его статистика – тут.

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17 комментариев
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Мбаппе не планирует переходить в "Реал"

Что, трудно было сделать такой заголовок?
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-1
+47
Всё правильно. Нужно быть независимым от известности и влияния брата. Удачи Этану!
+5
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+4
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Реал его уже звал?
Пытались замутить какой то вариант с прицепом.Как понимаю маман старалась.
+2
0
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Если говорить о мечте и славе, то это Реал.
Если о деньгах, то ПСЖ и клубы Аравии.

Если о судейских трофеях, то это Барса.
+6
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+1
Ответ Аврал
Пытались замутить какой то вариант с прицепом.Как понимаю маман старалась.
Уверен что с этой мамашей Перес ещë намучается.
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+1
Реал его уже звал?
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Своим путем это только на диван в данном случае
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Ему не ПСЖ нужен, а условный Дортмунд.
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я тоже не планирую
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