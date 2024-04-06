Брат Мбаппе не планирует переходить в «Реал» вслед за Килианом. 17-летний Этан хочет идти своим путем
Брат Килиана Мбаппе не планирует следовать за ним в «Реал».
Как пишет RMC Sport, младший брат Килиана Мбаппе, 17-летний Этан, хотел бы продолжить карьеру в «ПСЖ». Молодым полузащитником интересуются несколько клубов Лиги 1, а также команды из Германии и Испании.
По данным источника, Этан стремится идти своим путем и не следовать за Килианом, который с высокой вероятностью летом перейдет в «Реал».
Младший брат Мбаппе пользуется уважением внутри команды и считается игроком с большим потенциалом, а тренер «ПСЖ» U19 Зумана Камара ценит его психологическую устойчивость.
В этом сезоне Лиги 1 Этан сыграл 1 матч. Его статистика – тут.
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Если о деньгах, то ПСЖ и клубы Аравии.
Если о судейских трофеях, то это Барса.