Брат Мбаппе не планирует переходить в «Реал» вслед за Килианом. 17-летний Этан хочет идти своим путем

Брат Килиана Мбаппе не планирует следовать за ним в «Реал».

Как пишет RMC Sport, младший брат , 17-летний , хотел бы продолжить карьеру в «ПСЖ». Молодым полузащитником интересуются несколько клубов Лиги 1, а также команды из Германии и .

По данным источника, Этан стремится идти своим путем и не следовать за Килианом, который с высокой вероятностью летом перейдет в « ».

Младший брат Мбаппе пользуется уважением внутри команды и считается игроком с большим потенциалом, а тренер « » U19 Зумана Камара ценит его психологическую устойчивость.

В этом сезоне Лиги 1 Этан сыграл 1 матч. Его статистика – тут.