«Реал» дал Мбаппе самому решить, когда объявить о переходе. Килиан хочет сообщить до Евро, но не сделает этого, пока «ПСЖ» играет в ЛЧ

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Килиан Мбаппе Евро-2024 Футбол

«Реал» позволит Килиану Мбаппе самому выбрать время объявления о переходе.

Как сообщает Marca, мадридцы осознают давление на форварда в «ПСЖ» после того, как стало известно о его желании покинуть клуб. Мбаппе самостоятельно выберет время, чтобы объявить о переходе в «Реал», в зависимости от выступлений парижан в оставшейся части сезона.

Утверждается, что Мбаппе не сообщит о переходе в «Реал», пока «ПСЖ» выступает в Лиге чемпионов. При этом на время официального объявления также повлияет выступление на турнире «Реала» и вероятное досрочное чемпионство «ПСЖ» в Лиге 1.

Ожидается, что Мбаппе объявит о трансфере не позднее первой недели июня, поскольку француз не хочет выступать на Евро-2024 под давлением.

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40 комментариев
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Новость 22 мая: Киллиан Мбаппе продлевает контракт
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-6
+37
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Новость 22 мая: Киллиан Мбаппе продлевает контракт
Если честно, я как болельщик Реала хочу, чтобы Мбаппе остался в Париже. Есть большая вероятность, что он испортит атмосферу в раздевалке Реала
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+24
Поскорее вылетит от Барселоны, чтобы сообщить важную новость о том, что остаётся в Париже
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Реал позволит Мбаппе самому решить когда он объявит что остаётся в ПСЖ.
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+5
Думаю, нужно объявить примерно в 4-м матче за Реал
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Ответ LNk O
Поскорее вылетит от Барселоны, чтобы сообщить важную новость о том, что остаётся в Париже
Барселона вылетит
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неприятный тип
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Ответ иц а мен
Мбаппе хозяин риала
это как?)
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Ответ LNk O
Поскорее вылетит от Барселоны, чтобы сообщить важную новость о том, что остаётся в Париже
Что б вылететь от такой дохлой барсы надо сильно постараться)
+6
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Ответ Николай Трубин
так, а если вдруг (всякое бывает) он передумает?
И скажет, как та бабка деду из анекдота:
-А меня мама не пустила...-
+2
-1
+1
Ответ Данияр Жумабекович
Если честно, я как болельщик Реала хочу, чтобы Мбаппе остался в Париже. Есть большая вероятность, что он испортит атмосферу в раздевалке Реала
Как часто в раздевалке Реала бываешь?
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+1
Ответ Данияр Жумабекович
Если честно, я как болельщик Реала хочу, чтобы Мбаппе остался в Париже. Есть большая вероятность, что он испортит атмосферу в раздевалке Реала
А мне такие опасения непонятны. Проблемы ПСЖ никогда не проистекали из раздевалки - команде банально не хватало баланса. С другой стороны, сборная Франции с Мбаппе стабильно в топах, и никаких проблем с ним нет. Выбивает себе контракт пожирнее? Этим занимаются почти все футболисты, просто большинство делает это не столь публично. Но это, опять-таки, не вопрос атмосферы в раздевалке.
+2
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+1
Ответ Данияр Жумабекович
Если честно, я как болельщик Реала хочу, чтобы Мбаппе остался в Париже. Есть большая вероятность, что он испортит атмосферу в раздевалке Реала
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Утверждается, что Мбаппе не сообщит о переходе в «Реал», пока «ПСЖ» выступает в Лиге чемпионов.

Выходит, всё в руках толпы игроков Хави ?
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Буду болеть за Барсу в матчах с ПСЖ, из соображения скорейшего объявление Мбаппе о переходе в Реал, и личной неприязни к клубу из Парижа.
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Макрон: Оставайся мальчик с нами, будешь нашим королём.
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Новость 22 мая: Киллиан Мбаппе продлевает контракт
Как бы не вышла новость 11.04 - Мбаппе порвал кресты и ахиллово сухожилие.
з.ы. ни в коем случае не желаю человеку проблем со здоровьем.
+2
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Мбаппе хозяин риала
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Ответ Данияр Жумабекович
Если честно, я как болельщик Реала хочу, чтобы Мбаппе остался в Париже. Есть большая вероятность, что он испортит атмосферу в раздевалке Реала
Как он её может испортить? Интересны твои личные соображения.
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Ответ meringue
Как он её может испортить? Интересны твои личные соображения.
своим эго, вспомни приход Ибрагимовича в Барсу.
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Ответ Lycerae
Очень много гонора для простого болельщика, который не имеет никакого отношения к кубкам Реала.
Родной, я болею за «Реал» больше, чем большинство его хейтеров с этого сайта живут, и у точно не кому-то там требовать прояснить мне за кубки ЛЧ )))
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значит, торгуются еще по зарплате и участию в олимпиаде.
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А зачем сообщать, когда уже и так все всё знают?)
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Секрет Полишинеля в кубе. Или уже в энной степени..
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