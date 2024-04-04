«Реал» дал Мбаппе самому решить, когда объявить о переходе. Килиан хочет сообщить до Евро, но не сделает этого, пока «ПСЖ» играет в ЛЧ
«Реал» позволит Килиану Мбаппе самому выбрать время объявления о переходе.
Как сообщает Marca, мадридцы осознают давление на форварда в «ПСЖ» после того, как стало известно о его желании покинуть клуб. Мбаппе самостоятельно выберет время, чтобы объявить о переходе в «Реал», в зависимости от выступлений парижан в оставшейся части сезона.
Утверждается, что Мбаппе не сообщит о переходе в «Реал», пока «ПСЖ» выступает в Лиге чемпионов. При этом на время официального объявления также повлияет выступление на турнире «Реала» и вероятное досрочное чемпионство «ПСЖ» в Лиге 1.
Ожидается, что Мбаппе объявит о трансфере не позднее первой недели июня, поскольку француз не хочет выступать на Евро-2024 под давлением.
-А меня мама не пустила...-
Выходит, всё в руках толпы игроков Хави ?
з.ы. ни в коем случае не желаю человеку проблем со здоровьем.