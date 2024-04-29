«Барселона» планирует арендовать Хави Симонса. Принадлежащий «ПСЖ» хавбек хочет вернуться в «блауграну» (El Chiringuito)

«Барселона» претендует на Хави Симонса.

Как заявил журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito, каталонцы рассчитывают договориться об аренде полузащитника, принадлежащего « » и выступающего сейчас за «Лейпциг».

Утверждается, что сам футболист очень хочет вернуться в команду, в академии которой занимался с 2010 по 2019 год.

В текущем сезоне нидерландец сделал 11 результативных передач в Бундеслиге – больше всех в команде. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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