«Барселона» планирует арендовать Хави Симонса. Принадлежащий «ПСЖ» хавбек хочет вернуться в «блауграну» (El Chiringuito)

Теги ПСЖ бундеслига Германия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг Хави Симонс Футбол

«Барселона» претендует на Хави Симонса.

Как заявил журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito, каталонцы рассчитывают договориться об аренде полузащитника, принадлежащего «ПСЖ» и выступающего сейчас за «Лейпциг».

Утверждается, что сам футболист очень хочет вернуться в команду, в академии которой занимался с 2010 по 2019 год.

В текущем сезоне нидерландец сделал 11 результативных передач в Бундеслиге – больше всех в команде. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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22 комментария
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А ПСЖ такой взял его и отпустил
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Отпустят они его, если собрались атаку строить вокруг него
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Ответ Pered0__0z
Если ПСЖ согласиться на аренду, то это будет ошибка.
Ошибка — это «если ПСЖ согласитЬся»
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Ответ Гномович!
Симонс во второй раз на понижение не пойдет.
Вот из-за этого и не хочет возвращаться в псж, а хочет а Барсу, написано же.
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Ответ ljolik888
Отличный футболист , но не думаю что псж отдаст его в аренду Барселоне . Слишком хорошие отношения между клубами .
Отношения явно не самые лучшие, но Рафинья не так давно из Барселоны в ПСЖ перешёл.
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Вряд-ли псж отпустит его после такого сезона
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Энрике жизненно не хватает сильной восьмёрки, а ПСЖ яркой звёзды после ухода Мбаппе. Симмонс закрывает обе проблемы. и ПСЖ должен согласиться отдать его в аренду?
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поэтому переподписал контракт с ПСЖ?
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Ответ Мохнатый55
Отношения явно не самые лучшие, но Рафинья не так давно из Барселоны в ПСЖ перешёл.
Если вы про Алькантару, то он из Барсы в Сельту отправился, а уже потом в ПСЖ уехал.
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Ответ Kapik Kapik
Чувак зажигает в Ляйпциге, который поедет в ЛЧ и будет бороться за 2 трофея в Германии. Зачем ему… это?
Все его друзья в Барселоне, может поэтому. У меня другого объяснения нет. Может в Барсе комфортнее ему было.
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