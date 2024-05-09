Бендтнер о 0:4 «МЮ»: «Было больно смотреть. В опорной зоне играли возрастной Эриксен, который никогда не умел бороться и играть головой, и 18-летний Майну с ростом 1,7 метра. Ужасно»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин премьер-лига Англия Никлас Бендтнер Кристал Пэлас Кристиан Эриксен Эрик тен Хаг Эберечи Эзе Майкл Олисе Кобби Майну Футбол

Никлас Бендтнер раскритиковал игру «МЮ» в последнем матче.

В понедельник «красные дьяволы» проиграли в гостях «Кристал Пэлас» (0:4).

«Это было ужасно, скажем как есть. Коллективно команда развалилась. Они выглядели медленными, уставшими, они играли без мотивации и духа. Они даже не могли прессинговать вместе.

Это был настолько ужасный футбол на протяжении 90 минут, что на него было больно смотреть. Было видно, что игроки «Кристал Пэлас» просто дразнят их. Когда вы видели, чтобы игроки «Кристал Пэлас» дразнили игроков «Манчестер Юнайтед» за то, что те не могут до них добраться?

Олисе и Эзе делали все, что хотели, за этим было стыдно наблюдать. Рой Кин получил бы красную карточку, это я могу сказать точно.

Можно немного встать на защиту Эриксена – несмотря на то, что это было ужасное выступление, там (в опорной зоне – Спортс) играли он и Майну. Возрастной игрок, который никогда не славился умением бороться и играть головой, и Майну, которому всего 18 лет, с ростом 1,7 метра (рост Майну 175 сантиметров, ему 19 лет – Sports)», – сказал бывший игрок «Арсенала» Никлас Бендтнер в подкасте Stolpe ind.

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4 комментария
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Вот лорда не надо было расстраивать
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Да там в МЮ много непоняток. Но Эрика не уволят. Его работой довольны. Отвалят еще 50-70 мультов за нового вратаря ноунейма, но не уволят Эрика.)
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Ответ kunaguero
Вроде они кипера не ищут - дефов и аттакеров нет
Уже смотрят в сторону вратаря Реал Сосьедад Ремиро. Отступные там 70 мультов. Так что добро пожаловать новый Онана.
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