Бендтнер о 0:4 «МЮ»: «Было больно смотреть. В опорной зоне играли возрастной Эриксен, который никогда не умел бороться и играть головой, и 18-летний Майну с ростом 1,7 метра. Ужасно»

Никлас Бендтнер раскритиковал игру «МЮ» в последнем матче.

В понедельник «красные дьяволы» проиграли в гостях «Кристал Пэлас» (0:4).

«Это было ужасно, скажем как есть. Коллективно команда развалилась. Они выглядели медленными, уставшими, они играли без мотивации и духа. Они даже не могли прессинговать вместе.

Это был настолько ужасный футбол на протяжении 90 минут, что на него было больно смотреть. Было видно, что игроки «Кристал Пэлас» просто дразнят их. Когда вы видели, чтобы игроки « » дразнили игроков « » за то, что те не могут до них добраться?

и Эзе делали все, что хотели, за этим было стыдно наблюдать. получил бы красную карточку, это я могу сказать точно.

Можно немного встать на защиту – несмотря на то, что это было ужасное выступление, там (в опорной зоне – Спортс) играли он и . Возрастной игрок, который никогда не славился умением бороться и играть головой, и Майну, которому всего 18 лет, с ростом 1,7 метра (рост Майну 175 сантиметров, ему 19 лет – Sports)», – сказал бывший игрок «Арсенала» Никлас Бендтнер в подкасте Stolpe ind.