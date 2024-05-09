«МЮ» настроен на долгосрочный проект и рассматривает Саутгейта и Поттера. Клуб не будет требовать результат от сменщика тен Хага первое время (The Telegraph)
«МЮ» рассматривает Гарета Саутгейта и Грэма Поттера на пост тренера.
Как утверждает The Telegraph, манкунианцы не будут выбирать преемника Эрика тен Хага только на основании его трофейного послужного списка, что повышает шансы Саутгейта и Поттера занять этот пост, если клуб решит уволить нидерландца. По словам источника, смена тренера становится все более вероятной после окончания сезона.
Главный тренер сборной Англии входит в число потенциальных кандидатов на место тен Хага. В отличие от других претендентов, на его счету нет ни одного выигранного трофея в качестве тренера, и, как утверждается, это не будет иметь решающего значения. Однако в случае победы на чемпионате Европы этим летом Саутгейт может продолжить работу в сборной до чемпионата мира 2026 года. В противном случае Саутгейт, как ожидается, рассмотрит вариант с «МЮ».
Пока неясно, готов ли «Юнайтед» ждать до окончания Евро, если они уволят тен Хага. В клубе считают, что не стоит ставить во главу угла краткосрочную выгоду, и хотят строить долгосрочный проект без необходимости завоевания трофеев здесь и сейчас. Это будет дополнительным стимулом для таких кандидатов, как Гарет Саутгейт и Грэм Поттер, чьи полномочия для работы в «Юнайтед» не основаны на их способности добыть трофей любой ценой.
Отмечается, что будущий спортивный директор Дэн Эшуорт работал и с Саутгейтом, и с Поттером, помогая нанимать обоих в сборную Англии и «Брайтон». Однако это не исключает прихода Томаса Тухеля, который выиграл Лигу чемпионов с «Челси», и который летом покинет «Баварию», если он продемонстрирует готовность и желание построить стабильный проект на «Олд Траффорд».
Могу потренировать этих бездарей пару месяцев. Пусть Рэтклифф напишет мне на мейл.ру.
10-12 место с Поттером — хорошо.
Тот еще физрук, уже в течение сезона болелы МЮ взвоют, а конкуренты свечки ставить будут чтобы это чудо не уволили
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