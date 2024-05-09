«МЮ» настроен на долгосрочный проект и рассматривает Саутгейта и Поттера. Клуб не будет требовать результат от сменщика тен Хага первое время (The Telegraph)

Теги Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Томас Тухель Дэн Эшуорт Эрик тен Хаг Грэм Поттер Евро-2024 Футбол

«МЮ» рассматривает Гарета Саутгейта и Грэма Поттера на пост тренера.

Как утверждает The Telegraph, манкунианцы не будут выбирать преемника Эрика тен Хага только на основании его трофейного послужного списка, что повышает шансы Саутгейта и Поттера занять этот пост, если клуб решит уволить нидерландца. По словам источника, смена тренера становится все более вероятной после окончания сезона.

Главный тренер сборной Англии входит в число потенциальных кандидатов на место тен Хага. В отличие от других претендентов, на его счету нет ни одного выигранного трофея в качестве тренера, и, как утверждается, это не будет иметь решающего значения. Однако в случае победы на чемпионате Европы этим летом Саутгейт может продолжить работу в сборной до чемпионата мира 2026 года. В противном случае Саутгейт, как ожидается, рассмотрит вариант с «МЮ».

Пока неясно, готов ли «Юнайтед» ждать до окончания Евро, если они уволят тен Хага. В клубе считают, что не стоит ставить во главу угла краткосрочную выгоду, и хотят строить долгосрочный проект без необходимости завоевания трофеев здесь и сейчас. Это будет дополнительным стимулом для таких кандидатов, как Гарет Саутгейт и Грэм Поттер, чьи полномочия для работы в «Юнайтед» не основаны на их способности добыть трофей любой ценой.

Отмечается, что будущий спортивный директор Дэн Эшуорт работал и с Саутгейтом, и с Поттером, помогая нанимать обоих в сборную Англии и «Брайтон». Однако это не исключает прихода Томаса Тухеля, который выиграл Лигу чемпионов с «Челси», и который летом покинет «Баварию», если он продемонстрирует готовность и желание построить стабильный проект на «Олд Траффорд».

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37 комментариев
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Неужели сложно пригласить уже топ специалиста на долгую. Да того же Тухеля, Талалаева, Зидана, Конте и то лучше будет.
+26
-4
+22
Нидерландское шило на английское мыло
+22
0
+22
Ответ Дядя ТУРА
Неужели сложно пригласить уже топ специалиста на долгую. Да того же Тухеля, Талалаева, Зидана, Конте и то лучше будет.
Конте на долгую? Ну да))
+11
0
+11
"Клуб не будет требовать результат от сменщика тен Хага первое время"

Могу потренировать этих бездарей пару месяцев. Пусть Рэтклифф напишет мне на мейл.ру.
+10
0
+10
Сбывается желание юзеров спортса чтобы Рэтклифф подписал Поттера, и образовалась скрытая рекурсия
+6
0
+6
6-7 место с Тен Хагом — плохо.
10-12 место с Поттером — хорошо.
+5
0
+5
🤣😂🤣😂🤣👏🏻👏🏻👏🏻
+3
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+3
Ответ Дядя ТУРА
Неужели сложно пригласить уже топ специалиста на долгую. Да того же Тухеля, Талалаева, Зидана, Конте и то лучше будет.
Причем тут Зидан?
+4
-1
+3
Саутгейт в сборной нормальную игру не может поставить , ему повезло , что в сборной Англии сейчас такие топовые игроки. В МЮ сейчас нет поставленной игры , нет единства , много критики … вряд ли Саутгейт сможет все это выжержать как тренер МЮ
+3
0
+3
Гарри Поттер и Дары МЮ
+2
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+2
Какой саутгейт, побойтесь бога..

Тот еще физрук, уже в течение сезона болелы МЮ взвоют, а конкуренты свечки ставить будут чтобы это чудо не уволили
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+1
Ответ Дядя ТУРА
Неужели сложно пригласить уже топ специалиста на долгую. Да того же Тухеля, Талалаева, Зидана, Конте и то лучше будет.
Чет никто выше не выкупил юмор))
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Ответ Дядя ТУРА
Неужели сложно пригласить уже топ специалиста на долгую. Да того же Тухеля, Талалаева, Зидана, Конте и то лучше будет.
Конте на долгую проект это англиский юмор?
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Чушь такая. Уж лучше Тен Хага оставить тогда
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Они и от тен Хага его не требуют.
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Только Канчельскис
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Слышал что Рэтклифф за Жозе Моуриньо, что интересно и было бы здорово.
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Из озвученного трио Тухель был бы лучшим вариантом, если ему дадут несколько лет на построение команды без давления на результат.
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Ответ Кирилл Куминский
Нидерландское шило на английское мыло
Скорее на английский вазелин, потому что если Саутгейта назначат, без него МЮ точно не обойтись 😂
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Ответ Дядя ТУРА
Неужели сложно пригласить уже топ специалиста на долгую. Да того же Тухеля, Талалаева, Зидана, Конте и то лучше будет.
Тухель с Конте это сбитые лётчики, а Зидан уже 20 лет не тренировал.
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Ответ Wekil Halylow
Конте на долгую проект это англиский юмор?
Талалаев Вас не смутил?)
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Ответ S. A.
Это каким 💩 должен быть 7Хаг, чтобы на его место рассматривали Саутгейта?🤣🤣🤣
Дык приличный человек туда не пойдет
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Саутгейт?Поттер?
Аншлаг!Аншлаг! по-английски.
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Есть ощущение, что его, результат этот, уже лет 15 не требует
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Поттер, Саутгейт. Это какой-то пранк? 😫
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Снова на грабли. Вот зачем при таком количестве свободных, уже проявивших себя крутых специалистов, снова брать кота в мешке?
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Поттер великолепный специалист, но он не тренер для топ клубов
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Какая же дичь. Скоро будут мечтать о Старике Ходжсоне и Биг Сэме.
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Они просто издеваются над МЮ и его болельщиками
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Рэдклифф хочет Поттера 😄
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