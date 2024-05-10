Эль-Кааби забил 5 голов в 2 матчах с «Астон Виллой». У форварда «Олимпиакоса» 32 мяча в 46 играх сезона, он лучший бомбардир ЛК

Теги Астон Вилла Олимпиакос высшая лига Греция Аюб Эль-Кааби Лига конференций УЕФА Футбол

Аюб Эль-Кааби забил 5 голов в 2 играх с «Астон Виллой» в 1/2 финала Лиги конференций.

В четверг форвард «Олимпиакоса» сделал дубль (2:0), а на прошлой неделе – хет-трик (4:2), возглавив гонку бомбардиров в текущем розыгрыше ЛК – 10 мячей в 8 матчах.

Всего в нынешнем сезоне на счету 30-летнего игрока сборной Марокко 32 гола в 46 играх во всех турнирах. Подробнее его статистика – здесь.

Он выживал в Марокко, работал плотником – а в 30 вынес «Астон Виллу» пятью голами

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