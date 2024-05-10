Мендилибар вышел в финал еврокубка второй сезон подряд. Тренер взял ЛЕ с «Севильей» в прошлом году, сейчас – финалист ЛК с «Олимпиакосом»

Теги Астон Вилла Севилья Ла Лига Лига Европы УЕФА Олимпиакос высшая лига Греция Хосе Луис Мендилибар Лига конференций УЕФА Футбол

Команды Хосе Луиса Мендилибара вышли во второй еврокубковый финал подряд.

Сегодня «Олимпиакос», который испанский специалист возглавил в феврале, вышел в финал Лиги Конференций. Греческий клуб прошел «Астон Виллу», выиграв оба полуфинала (4:2, 2:0).

В прошлом сезоне «Севилья», к которой Мендилибар присоединился в марте, одержала победу над «Ромой» (1:1, 4:1 – по пенальти) в финале Лиги Европы. Этот трофей стал первым в карьере тренера, которому на тот момент было 62 года.

Мендилибар – волшебник. Два еврокубковых финала за год

2 комментария
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Если выиграет ЛК, то ему останется выиграть ЛЧ, чтобы повторить достижение Моуринью в еврокубках 😅
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Красавчик 💪
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