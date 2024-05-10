Мендилибар вышел в финал еврокубка второй сезон подряд. Тренер взял ЛЕ с «Севильей» в прошлом году, сейчас – финалист ЛК с «Олимпиакосом»

Команды Хосе Луиса Мендилибара вышли во второй еврокубковый финал подряд.

Сегодня « », который испанский специалист возглавил в феврале, вышел в финал . Греческий клуб прошел « », выиграв оба полуфинала (4:2, 2:0).

В прошлом сезоне « », к которой присоединился в марте, одержала победу над «Ромой» (1:1, 4:1 – по пенальти) в финале . Этот трофей стал первым в карьере тренера, которому на тот момент было 62 года.

Мендилибар – волшебник. Два еврокубковых финала за год