Эмери после вылета «Астон Виллы» из Лиги конференций: «Олимпиакос» заслужил финал. Мы были неконкурентоспособны»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Олимпиакос высшая лига Греция Лига конференций УЕФА Футбол

Унаи Эмери поделился мыслями после вылета «Астон Виллы» из Лиги конференций.

В четверг «Астон Вилла» уступила «Олимпиакосу». Греческий клуб прошел дальше по сумме двух матчей.

«Мы попали в еврокубки в конце прошлого сезона, и в этом году мы наслаждались ими, но победить очень сложно, и мы находимся в процессе [развития].

[«Олимпиакос»] заслужили быть в финале. Мы проиграли в первые 90 минут дома и не были достаточно конкурентоспособны. Мы хорошо начали первый тайм, они забили, мы контролировали игру, но не были точны.

Для нас, «Астон Виллы», это опыт после долгого отсутствия в еврокубках, и мы снова собираемся бороться в Европе в следующем году. Конечно, мы немного разочарованы, немного расстроены, но мы должны быстро двигаться дальше», – сказал тренер «Астон Виллы».

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5 комментариев
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Ответ Артемий Дмитриев
Тоттенхэм, твой шанс ворваться в лч, выигрывай три оставшихся матча, а поверить в то, что ливерпуль обыграет виллу в гостях, а Кристал Пэтам не уступит им дома вполне легко ;)
Но, поверить в то, что Тоттенхэм на заказ обыграет, на всех парах летящий к титулу АПЛ, МанСити вполне непросто. Заметно сложнее даже. 😁
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