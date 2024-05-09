«Барса» подпишет с Гидо Родригесом контракт по схеме «2+1». Осталось одобрение со стороны ФФП
Гидо Родригес близок к переходу в «Барселону».
Ожидается, 30-летний опорный полузащитник подпишет контракт по схеме «2+1».
Как сообщает Фабрицио Романо, чтобы подписать официальный контракт, «Барселона» должна дождаться одобрения по части финансового эйр-плей. При этом сделка кажется неизбежной и находится в ожидании завершения формальных процедур.
Гидо, выступающий сейчас за «Бетис», перейдет в «Барсу» бесплатно на правах свободного агента.
Статистику Гидо, выигравшего ЧМ-2022 с Аргентиной, можно изучить здесь.
У меня отлично дела. Вопрос, как у тебя, если тебе интересней обсуждать юзеров спортса, а не футболистов ;)