«Барса» подпишет с Гидо Родригесом контракт по схеме «2+1». Осталось одобрение со стороны ФФП

Гидо Родригес близок к переходу в «Барселону».

Ожидается, 30-летний опорный полузащитник подпишет контракт по схеме «2+1».

Как сообщает Фабрицио Романо, чтобы подписать официальный контракт, «Барселона» должна дождаться одобрения по части финансового эйр-плей. При этом сделка кажется неизбежной и находится в ожидании завершения формальных процедур.

Гидо, выступающий сейчас за «Бетис», перейдет в «Барсу» бесплатно на правах свободного агента.

Статистику Гидо, выигравшего ЧМ-2022 с Аргентиной, можно изучить здесь.