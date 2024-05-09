«Барса» подпишет с Гидо Родригесом контракт по схеме «2+1». Осталось одобрение со стороны ФФП

Теги Барселона Бетис Ла Лига возможные трансферы Гидо Родригес Фабрицио Романо Футбол

Гидо Родригес близок к переходу в «Барселону».

Ожидается, 30-летний опорный полузащитник подпишет контракт по схеме «2+1».

Как сообщает Фабрицио Романо, чтобы подписать официальный контракт, «Барселона» должна дождаться одобрения по части финансового эйр-плей. При этом сделка кажется неизбежной и находится в ожидании завершения формальных процедур.

Гидо, выступающий сейчас за «Бетис», перейдет в «Барсу» бесплатно на правах свободного агента.

Статистику Гидо, выигравшего ЧМ-2022 с Аргентиной, можно изучить здесь.

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12 комментариев
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Чем тебя так обидели в Каталонии, раз так разрывает аж?🤣🤣
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Отличный трансфер за бесплатно. Видел его игры в Бетисе, был системообразующим игроком середины поля у Пеллегрини.
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Ответ Hesen Nuriyev
мощный игрок, не слабее Родри, думаю Барсу сложно будет остановить с Гвидо в составе
Согласен,с ним возможно мы увидим новую золотую эру рИчажных!
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Ответ a.sh.s.
Все у него отлично он играет в Барсе если понимаешь о чем я, теперь вопрос как твои дела? и чем ты занимался когда тебе было 18лет?
Шикарный ответ. По теме трансферной политики бчк сказать нечего? )

У меня отлично дела. Вопрос, как у тебя, если тебе интересней обсуждать юзеров спортса, а не футболистов ;)
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