«Барса» устно договорилась с Гидо Родригесом о переходе летом бесплатно. Опорнику «Бетиса» предложен контракт по схеме «2+1»

Теги Барселона Бетис Ла Лига возможные трансферы Ориоль Ромеу Гидо Родригес Фабрицио Романо Футбол

Гидо Родригес близок к переходу в «Барселону» из «Бетиса».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Тони Хуанмарти, каталонский клуб продвинулся в сделке по опорному полузащитнику, есть устная договоренность.

30-летний футболист может перейти в каталонский клуб бесплатно этим летим. Его контракт будет рассчитан на два года с опцией продления на год.

В настоящий момент документы не подписаны, так как осталось утвердить ключевые детали.

Сделка не считается закрытой, в связи с чем не исключен вариант, что «Барселона» может предпринять попытку более дорогостоящего трансфера на замену Ориолю Ромеу.

«Барса» работает над трансфером 30-летнего опорника «Бетиса» Гидо Родригеса. Чемпиона мира хотят подписать бесплатно

30 комментариев
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Ответ Yobo
Барса превращается в Милан
Состав Барсы едва ли не самый молодой в топ 5 лиг Европы) Хоть бы немного поинтересовались вопросом прежде, чем писать комментарии)
+11
-1
+10
Барса превращается в Милан
+17
-8
+9
Ответ пять минут назад
Снова кот в мешке
А за кота в сапогах платить придется много.
+9
0
+9
Ответ dr. cage
Прошлой весной также устно договаривались с Субименди.. А потом Хаве рассказывал, что Ромеу волосы приклеить и точь-в-точь Фабрегас будет..
Ну так за Субименди нужно было платить, так как его старый контракт действовал до 25 года, вот и не договорились со Сосьедадом.
А Гидо придет в Барселону как свободный агент.
+7
-1
+6
Невероятно прямолинейный игрок, абсолютно лишенный креатива. При этом и не сказать что в обороне он невероятно хорош. Печальный трансфер(если правда), не дающий светлых надежд.
+8
-5
+3
Ответ Павел Гребнев
Невероятно прямолинейный игрок, абсолютно лишенный креатива. При этом и не сказать что в обороне он невероятно хорош. Печальный трансфер(если правда), не дающий светлых надежд.
В том-то и дело, что это не трансфер. Игрока берут бесплатно для ротации. Если на нормальные трансферы денег так и не наскребут, то опорник сборной Аргентины - это точно лучше, чем ничего.
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+2
Ответ NartApsua
Состав Барсы едва ли не самый молодой в топ 5 лиг Европы) Хоть бы немного поинтересовались вопросом прежде, чем писать комментарии)
Мне показалось,что речь про любимую схему Ювы и Милана,когда они почти не тратили на трансферы,а брали свободныех агентов
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Ответ Роман
2+1 это два года Барса платит зарплату, а год бесплатно?
нет, бесплатно два года и сначала, а потом, если получится, год за деньги, но это не точно
+3
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Схема 2+1. Играешь 2 матча в сезоне. Если хорошо сыграл, то играешь ещё 1. Я бы Левандовскому тоже порекомендовал такую схему, а то прогресса Роке и Гиу мы не увидим(
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Ответ Виктор Победов
А за кота в сапогах платить придется много.
Я так думаю, что они будут покупать опорника, а этот скорее для ротации, или на крайняк, мало ли что пойдет не по плану.
Если бесплатно, почему нет, всегда можно продать потом, даже за копейки - уже на ровном месте заработали; другое дело сколько ему будут башлять, и чего от него ожидать. Думаю, он прекрасно понимает что он игрок ротации, и вот тут уже вся загвоздка.
Бавария снова хочет навариться, зная что дыра на этой позиции у блауграны, и это все очень усложняет.
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Ответ Роман
2+1 это два года Барса платит зарплату, а год бесплатно?
Какая разница,если их политика брать свободных агентов и через год продавать
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Ответ NartApsua
Состав Барсы едва ли не самый молодой в топ 5 лиг Европы) Хоть бы немного поинтересовались вопросом прежде, чем писать комментарии)
Так зачем? Цель то другая)
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Ответ Sakata Gintoki
Так ему играть то осталось, в лучшем случае 2 сезона. Роке аренда, Гиу будет выходить на подмену, так что все нормально у них будет.
Да, 2 сезона. Но в некоторых матчах когда он не может забить или вообще незаметен Хави даже не думает его менять, веря что забьёт, вместо того, чтоб дать молодым шанс. Да, опыт, все дела, но молодежь со скамейки тоже может забить, ну или хотя бы разнообразить игру. Конечно лучше уж в аренду, чем просто сидеть
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Ответ Иван Иванов
Схема 2+1. Играешь 2 матча в сезоне. Если хорошо сыграл, то играешь ещё 1. Я бы Левандовскому тоже порекомендовал такую схему, а то прогресса Роке и Гиу мы не увидим(
Так ему играть то осталось, в лучшем случае 2 сезона. Роке аренда, Гиу будет выходить на подмену, так что все нормально у них будет.
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Ответ Алексей Ненахов
Любят пенсионеры Барселону, прекрасная погода , пансионат с многими известными игроками
Ну Кристенсен и Кессье те еще пенсионеры, согласен.
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Ответ Любезный Коссутий
еще один Ареоль?
Даже если еще один Ореоль, то за бесплатно сойдёт.
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Снова кот в мешке
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еще один Ареоль?
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🤣🤣🤣
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Любят пенсионеры Барселону, прекрасная погода , пансионат с многими известными игроками
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Ожидание киммих
Реальность
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