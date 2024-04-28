«Барса» устно договорилась с Гидо Родригесом о переходе летом бесплатно. Опорнику «Бетиса» предложен контракт по схеме «2+1»

Гидо Родригес близок к переходу в «Барселону» из «Бетиса».

Как сообщает инсайдер со ссылкой на журналиста Тони Хуанмарти, каталонский клуб продвинулся в сделке по опорному полузащитнику, есть устная договоренность.

30-летний футболист может перейти в каталонский клуб бесплатно этим летим. Его контракт будет рассчитан на два года с опцией продления на год.

В настоящий момент документы не подписаны, так как осталось утвердить ключевые детали.

Сделка не считается закрытой, в связи с чем не исключен вариант, что « » может предпринять попытку более дорогостоящего трансфера на замену Ориолю Ромеу.

«Барса» работает над трансфером 30-летнего опорника «Бетиса» Гидо Родригеса. Чемпиона мира хотят подписать бесплатно