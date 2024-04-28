«Барса» устно договорилась с Гидо Родригесом о переходе летом бесплатно. Опорнику «Бетиса» предложен контракт по схеме «2+1»
Гидо Родригес близок к переходу в «Барселону» из «Бетиса».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Тони Хуанмарти, каталонский клуб продвинулся в сделке по опорному полузащитнику, есть устная договоренность.
30-летний футболист может перейти в каталонский клуб бесплатно этим летим. Его контракт будет рассчитан на два года с опцией продления на год.
В настоящий момент документы не подписаны, так как осталось утвердить ключевые детали.
Сделка не считается закрытой, в связи с чем не исключен вариант, что «Барселона» может предпринять попытку более дорогостоящего трансфера на замену Ориолю Ромеу.
«Барса» работает над трансфером 30-летнего опорника «Бетиса» Гидо Родригеса. Чемпиона мира хотят подписать бесплатно
А Гидо придет в Барселону как свободный агент.
Если бесплатно, почему нет, всегда можно продать потом, даже за копейки - уже на ровном месте заработали; другое дело сколько ему будут башлять, и чего от него ожидать. Думаю, он прекрасно понимает что он игрок ротации, и вот тут уже вся загвоздка.
Бавария снова хочет навариться, зная что дыра на этой позиции у блауграны, и это все очень усложняет.
Реальность