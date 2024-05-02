Приоритет «Барсы» – подписание Киммиха на позицию опорника. Альтернатива – Гидо Родригес из «Бетиса»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Бетис Ла Лига возможные трансферы Йозуа Киммих Гидо Родригес Футбол

«Барселона» по окончании сезона хочет усилить прежде всего позицию опорного хавбека.

Приоритет «блауграны» – Йозуа Киммих, который летом 2025 года может стать свободным агентом.

29-летний полузащитник «Баварии» привлекает «Барсу» технико-тактической оснащенностью, физическими данными и опытом игры на высшем уровне. 

Вторым в списке каталонцев идет 30-летний Гидо Родригес из «Бетиса», с которым уже есть устная договоренность.

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