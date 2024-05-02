Приоритет «Барсы» – подписание Киммиха на позицию опорника. Альтернатива – Гидо Родригес из «Бетиса»
«Барселона» по окончании сезона хочет усилить прежде всего позицию опорного хавбека.
Приоритет «блауграны» – Йозуа Киммих, который летом 2025 года может стать свободным агентом.
29-летний полузащитник «Баварии» привлекает «Барсу» технико-тактической оснащенностью, физическими данными и опытом игры на высшем уровне.
Вторым в списке каталонцев идет 30-летний Гидо Родригес из «Бетиса», с которым уже есть устная договоренность.