Дэвис о вылете «Баварии» из ЛЧ: «Мы оставили на поле все, но этого было недостаточно. Тяжело»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Альфонсо Дэвис Футбол

Альфонсо Дэвис прокомментировал вылет «Баварии» из Лиги чемпионов.

«Реал» победил в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошел мюнхенцев с общим счетом 4:3.

«Вчера мы оставили на поле все, что могли, но этого оказалось недостаточно. Тяжело это переживать, но я хочу поблагодарить всех наших болельщиков за то, что они поддерживали нас на протяжении всего пути», – написал защитник «Баварии» в соцсетях.

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10 комментариев
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Оказывается есть кто достойно высказывается.
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Ответ Роман
Оказывается есть кто достойно высказывается.
Ну так ему ещё за Реал в скором времени играть)
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Дэвиса надо Реалу забирать. Классный игрок!
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Прощается. Страшно представить, что будут вытворять две ракеты на левом фланге атаки.
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Бавария вчера провела потрясающий матч, уважение
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Вчера конечно пробил шикарно, да еще и с нерабочей ноги.
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Молодец, не ноет.
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не думаю, что Реалу стоит его покупать, лучше вернуть Гутьереса и чередовать их с Менди в зависмости от соперника..
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Уважение к Девису! Адекватному комментарию.
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