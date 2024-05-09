Дэвис о вылете «Баварии» из ЛЧ: «Мы оставили на поле все, но этого было недостаточно. Тяжело»

Альфонсо Дэвис прокомментировал вылет «Баварии» из Лиги чемпионов.

«Реал» победил в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошел мюнхенцев с общим счетом 4:3.

«Вчера мы оставили на поле все, что могли, но этого оказалось недостаточно. Тяжело это переживать, но я хочу поблагодарить всех наших болельщиков за то, что они поддерживали нас на протяжении всего пути», – написал защитник «Баварии» в соцсетях.