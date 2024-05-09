Генсек РФС заявил, что летом будет матч только с Беларусью: «Мы приняли решение, чтобы дать клубам паузу для отдыха и предсезонных сборов. Ищем соперников на сентябрь, октябрь, март»

Максим Митрофанов заявил, что сборная России проведет только один матч летом.

Ранее стало известно, что сборные России и Беларуси проведут товарищеский матч 7 июня. Встреча пройдет в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо».

– Мы приняли решение, что летом проведем только одну игру – с командой Белоруссии. У нас были варианты, но мы от них отказались, в том числе для того, чтобы дать клубам небольшую паузу для отдыха и предсезонных сборов.

Сейчас лига и РФС определяются с тем, когда будет возобновлен чемпионат. По одному из вариантов он начнется достаточно рано, поэтому мы приняли решение играть только один матч. Идут плановые переговоры по поиску соперников на сентябрь, октябрь, март. Конечно, хотелось бы этого не делать и вернуться к официальным соревнованиям.

Что касается июня, мы исходим из объективной возможности и доступности потенциальных соперников. Все‑таки есть большое количество официальных соревнований, есть небольшое количество ассоциаций, имеющих свободные окна [в календаре]. Есть задача проводить матчи сборной, но нет задачи играть только ради того, чтобы играть, когда это ставить под угрозу здоровье и функциональное состояние футболистов.

– Приоритет играть дома? Или на выезде тоже рассматриваете?

– Приоритет для нас – домашние матчи. Но если будут игры с сильными соперниками на выезде или на нейтральных полях, такие варианты тоже рассматриваются, – заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) .

Генсек РФС Митрофанов: «Хотелось бы, чтобы 2025-й был датой возвращения России на международную арену. Работаем исходя из того, что каждый сезон мы должны вернуться»