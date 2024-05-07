Генсек РФС Митрофанов: «Хотелось бы, чтобы 2025-й был датой возвращения России на международную арену. Работаем исходя из того, что каждый сезон мы должны вернуться»

Максим Митрофанов высказался о возвращении России на международную арену.

Ранее исполком Российского футбольного союза утвердил концепцию деятельности сборной в период санкций и отстранения от международных соревнований. Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го.

– РФС рассчитывает на выступление сборной России на ЧМ-2030. Если говорить о возможном участии российских клубов в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА, стоит ориентироваться тоже на 2030 год?

– Мы планово выстраиваем работу с каждым возрастом, который сейчас не может участвовать в международных соревнованиях. У нас глубина планирования такая, что она идет до 2028 года: бессмысленно принимать стратегический документ на сезон. Мы работаем на перспективу и исходим из того, что мы каждый сезон должны вернуться в международные соревнования.

Концепция предполагает наличие других дополнительных решений, связанных с созданием условий для развития, подготовки резервов и так далее. Клубные соревнования как особый элемент концепция не охватывает, но до тех пор, пока мы не участвуем в официальных международных матчах, мы поощряем активности наших клубов, связанных с проведением товарищеских международных игр и организацией международных товарищеских турнирах в России.

– Есть ли год, на который вы рассчитываете? Возможно, это 2025 год?

– Когда мы говорим, что матч с Парагваем переносим на 2025 год, с одной стороны – это так. Но с другой – хотелось бы его не играть в 2025 году, потому что это была бы дата возвращения России на международную арену, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.