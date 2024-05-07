Генсек РФС Митрофанов: «Хотелось бы, чтобы 2025-й был датой возвращения России на международную арену. Работаем исходя из того, что каждый сезон мы должны вернуться»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Евро-2024 Футбол

Максим Митрофанов высказался о возвращении России на международную арену.

Ранее исполком Российского футбольного союза утвердил концепцию деятельности сборной в период санкций и отстранения от международных соревнований. Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го.

РФС рассчитывает на выступление сборной России на ЧМ-2030. Если говорить о возможном участии российских клубов в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА, стоит ориентироваться тоже на 2030 год?

– Мы планово выстраиваем работу с каждым возрастом, который сейчас не может участвовать в международных соревнованиях. У нас глубина планирования такая, что она идет до 2028 года: бессмысленно принимать стратегический документ на сезон. Мы работаем на перспективу и исходим из того, что мы каждый сезон должны вернуться в международные соревнования.

Концепция предполагает наличие других дополнительных решений, связанных с созданием условий для развития, подготовки резервов и так далее. Клубные соревнования как особый элемент концепция не охватывает, но до тех пор, пока мы не участвуем в официальных международных матчах, мы поощряем активности наших клубов, связанных с проведением товарищеских международных игр и организацией международных товарищеских турнирах в России.

Есть ли год, на который вы рассчитываете? Возможно, это 2025 год?

– Когда мы говорим, что матч с Парагваем переносим на 2025 год, с одной стороны – это так. Но с другой – хотелось бы его не играть в 2025 году, потому что это была бы дата возвращения России на международную арену, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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28 комментариев
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- Скажи что-нибудь на чиновничьем.
- Концепция предполагает наличие других дополнительных решений, связанных с созданием условий для развития.
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Ответ Yobo
Наверное перепутал с 2035... бывает...
Тоже вряд ли, год останется до очередной инаугурации
+10
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Ответ Этот Райола хочет денег
Иран, Северная Корея, Таджикистан, Афганистан, Белоруссия, Сирия, Туркмения, кто-то из центральной Африки, Венесуэла- блин, да это же альтернативный ЧМ получается, все континенты будут представлены)...
По хоккею
+6
-1
+5
Разработайте план до 2225 года.
Это ваша шобла умеет делать лучше всего
+7
-3
+4
Ситуация вообще прекрасная. Сидит там комиссия, что-то говорит, размышляет, под это дело выделено миллионы рублей. При этом, все прекрасно понимают, что возвращения в ближайшее время не будет. Но надо раздавать интервью и надувать щёки. Хотя Митрофанову надувать не надо. Там любой хомяк позавидует, сколько сохранить на зиму можно
+4
-1
+3
Ответ Yobo
Наверное перепутал с 2035... бывает...
Правильный ответ 2045
+6
-3
+3
Наверное перепутал с 2035... бывает...
+6
-4
+2
Вернемся в 2030, если ещё будет куда возвращаться
+2
-1
+1
Иран, Северная Корея, Таджикистан, Афганистан, Белоруссия, Сирия, Туркмения, кто-то из центральной Африки, Венесуэла- блин, да это же альтернативный ЧМ получается, все континенты будут представлены)...
+4
-3
+1
Надоел этот "позор России" с программами и поручениями , которые создают видимость бурной деятельности.
+2
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Да, после очередных угроз "радиоактивным пеплом" на международной арене прям с нетерпением ждут возвращения.
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Ответ Трент Резнор
Вернемся в 2030, если ещё будет куда возвращаться
дожить бы до этого время впреди масса соверешений и обещаний
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Ответ Bartez1986
Ситуация вообще прекрасная. Сидит там комиссия, что-то говорит, размышляет, под это дело выделено миллионы рублей. При этом, все прекрасно понимают, что возвращения в ближайшее время не будет. Но надо раздавать интервью и надувать щёки. Хотя Митрофанову надувать не надо. Там любой хомяк позавидует, сколько сохранить на зиму можно
а ведь эти трехподбородочники еще и каким-то бабам нравятся
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Ответ Ювентиниус
Сначало прекратите безпредел, отдайте им ,то чего принадлежит. Захотели(: зачем вам загнивающая europa?
кажись я знаю чего им нужно отдать
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Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го.
Следующая ̶и̶н̶а̶г̶у̶р̶а̶ц̶и̶я̶ ( слово нам чуждое) коронациия будет в 2030 году ,
Митрофанов , что то знает , или попутал ориентиры..
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Вот возьмём Париж к 28 году, тогда нас точно восстановят, добавил Митрофанов.
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Абсолютно бесполезное и бессмысленное создание. Даже моль и то больше пользы приносит
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Ближайшие лет 10 без шансов
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Если в комиссию при президиуме консилиума входит тов. Кац, спросите его. Может предложит чего-то, чтобы эта надежда на выступление где-либо таки сбылась.
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феерический
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