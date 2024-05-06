Генсек РФС: «Стремимся, чтобы арбитры единообразно применяли правила, но часто бывает, что критики судейства не очень знакомы с ними»

Максим Митрофанов высказался о критике судейства в российском футболе.

— Уже не первый месяц клубы, их руководство и тренеры активно критикуют судейство в и работу главы судейского департамента РФС Мажича. Учитывая, что судьи не могут им ответить, нет идеи последовать примеру КХЛ, которая штрафует на 300 тысяч за публичное обсуждение судейства?

— Это обсуждалось на исполкоме РФС. Обсуждался даже полный запрет — в 2019-м и в 2021 годах. Но запрет, наверное, не является самой действенной мерой.

Здесь, с одной стороны, вопрос в том, что судья всегда удобный громоотвод для команды, потому что всегда сложно искать ошибки в себе, а пенять друг на друга тоже не очень правильно. Сегодня ты в одном клубе, завтра в другом, игроки переходят, тренеры меняются. Поэтому, конечно, они предпочитают друга друга не обвинять.

Судья удобен, потому что любую свою ошибку можно объяснить судейством. И судьи, несомненно, дают повод, это тоже люди. И они ошибаются. Мы стремимся, чтобы судьи единообразно применяли правила, но важно, чтобы и игроки, и клубы (прежде всего я имею в виду тех, кто комментирует судейство) сами разбирались и знали эти правила. Очень часто бывает, что комментаторы не очень знакомы с правилами.

— Комментаторы — не в смысле телевизионные?

— Не телевизионные, а те, кто критикует судейство. Поэтому здесь скорее должен быть некий образовательный момент, который начинается с детско-юношеских футбольных школ.

Опять же, мы сколько угодно можем рассказывать игрокам и тренерам о правилах, объяснять их журналистам, но если судьи будут давать повод, то это всегда будет основанием для их критики. Это очень важно, с собой тоже надо работать. Мы это прекрасно понимаем.

— А вам не кажется, что они изначально в уязвимом положении? Судьи же не могут отвечать тренерам — им запрещено публично комментировать свои решения согласно рекомендациям ФИФА и УЕФА.

— Судья точно в уязвимом положении, потому что это человек, который за долю секунды должен принять решение, влияющее на игру. И которое он, как правило, не может изменить, в отличие от массы экспертов, которые смотрят футбол с разных углов с телекамер.

Да, можно ответить, что появился ВАР, но ассистент тоже смотрит не все нарушения и не любое решение имеет право осудить. Тут тоже очень тонкая ситуация, футбол в этом смысле консервативная игра, которая применила современную технологию, но осталась консервативной, – сказал генеральный секретарь РФС.