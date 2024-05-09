Жозе Моуринью: «Я завершу карьеру в промежутке между 2035-м и 2040-м и буду продолжать побеждать до тех пор. Моя история написана, ее не стереть»

Жозе Моуринью рассказал, когда закончит карьеру.

«Я завершу свою карьеру в промежутке между 2035 и 2040 годами и буду продолжать побеждать до тех пор.

И моя история уже написана, так что никто не сможет ее стереть», – сказал бывший тренер «Ромы», « », « » и « » EA Sports Korea.