Жозе Моуринью: «Я завершу карьеру в промежутке между 2035-м и 2040-м и буду продолжать побеждать до тех пор. Моя история написана, ее не стереть»
Жозе Моуринью рассказал, когда закончит карьеру.
«Я завершу свою карьеру в промежутке между 2035 и 2040 годами и буду продолжать побеждать до тех пор.
И моя история уже написана, так что никто не сможет ее стереть», – сказал бывший тренер «Ромы», «Челси», «Реала» и «Интера» EA Sports Korea.
Еще преуспеет.
Прикольно что его вообще сравнивают с Гвардиолой, который пишет историю прямо сейчас. Мне кажется Моуриньо это прошлое поколение, Гвардиола текущее.
Челси
Чемпион Англии: 2014/15
Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2014/15
Манчестер Юнайтед
Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2016/17
Обладатель Суперкубка Англии: 2016
Победитель Лиги Европы УЕФА: 2016/17
Рома
Победитель Лиги конференций УЕФА: 2021/22
Да и в Реале хороший футбол поставил.
Одно дело показать и рассказать как и что нужно делать, другое дело сделать и создать такую благодатную психологическую атмосферу в команде, чтобы парни бились в том числе и за тренера. Создать команду-банду.
И вот здесь у Моура проблемы. Почти все олды хорошего уровня (подходящие под стиль управления Жозе) уже на пенсии. А для нового поколения игроков он не прям чтоб особо авторитет и подход к ним найти не может.
Дай ему сейчас Реал, его игроки сольют в первый же сезон.
Но серьезный трофей типа лч Моур не возьмёт, его футбол не работает на таком уровне. А клубы особо не гонятся за трофеями поменьше.
Большинство клубов интересует устойчивое развитие, работа с молодежью, трансферы. Ставка на футбол приятный зрителю.
Ничего этого Моур дать не может, поэтому думаю что его вариант это сборная. Где только трофей и имеет смысл.
Суть в том, что он клубу еще может дать трофей. Как МЮ Лигу Европы или как финал ЛЕ с Ромой. И победу в ЛК.
Прошлое безусловно нужно помнить и нужно им гордиться, но жить им постоянно и постоянно об этом вспоминать - это прямой путь к деградации или стагнации, в лучшем случае.
Жозе явно же не дурак и может как-то перезагрузиться что ли, переосмыслить какие-то вещи, которые сто лет не работают. Он молодой себя же нынешнего бы стебал бы жёстко.