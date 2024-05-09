Жозе Моуринью: «Я завершу карьеру в промежутке между 2035-м и 2040-м и буду продолжать побеждать до тех пор. Моя история написана, ее не стереть»

Теги Интер Рома Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Футбол

Жозе Моуринью рассказал, когда закончит карьеру.

«Я завершу свою карьеру в промежутке между 2035 и 2040 годами и буду продолжать побеждать до тех пор.

И моя история уже написана, так что никто не сможет ее стереть», – сказал бывший тренер «Ромы», «Челси», «Реала» и «Интера» EA Sports Korea.

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27 комментариев
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Ответ Александр
Продолжать? По-моему он уже лет 10 сливает всё подряд и зарабатывает на досрочном расторжении контракта по инициативе клуба
Какие сливы? Он в каждом клубе, где работал, трофей принёс. Даже в Роме и МЮ после САФА. Даже в Тоттенхэме мог, но уволили до финала.
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Ответ Роман
ЛЧ с Порту, ЛЧ с Интером, ЛЕ Манчестером. Моуриньо один из лучших тренеров. Еще преуспеет.
в Баварию надо. Никто кроме него не справится с таким давлением, которое сейчас оказывается на клуб и руководителями на тренера.
+5
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+5
Мостовой как раз к этому времени будет готов тренировать
+5
-1
+4
Продолжать? По-моему он уже лет 10 сливает всё подряд и зарабатывает на досрочном расторжении контракта по инициативе клуба
+12
-9
+3
ЛЧ с Порту, ЛЧ с Интером, ЛЕ Манчестером. Моуриньо один из лучших тренеров.
Еще преуспеет.
+4
-3
+1
Ответ Красная стрела
Выдающаяся личность. Но ему явно стоит перезагрузиться. Прошлое никто не сотрет и его топовые результаты. Но не хочется что б следующие 10 лет были только бла бла. Успехов! Пс, По мне, так единственный кто может по достижениям бросить вызов Гвардиоле и Анчелотти. Остальные рядом не валяются 🤷‍♂️
Так у него нету же достижений особых последние 10 лет. И не предвидится чтобы что-то поменялось, наоборот карьера строго вниз идёт, максимум в сборную мне кажется может пойти, где мало сыгранности и его примитивный футбол может дать результат.

Прикольно что его вообще сравнивают с Гвардиолой, который пишет историю прямо сейчас. Мне кажется Моуриньо это прошлое поколение, Гвардиола текущее.
+7
-6
+1
Ответ Красная стрела
Выдающаяся личность. Но ему явно стоит перезагрузиться. Прошлое никто не сотрет и его топовые результаты. Но не хочется что б следующие 10 лет были только бла бла. Успехов! Пс, По мне, так единственный кто может по достижениям бросить вызов Гвардиоле и Анчелотти. Остальные рядом не валяются 🤷‍♂️
Он уже 14 лет «перезагружается». Его уже не переделаешь, его автобусно-трусливые тактики не работают сегодня, устарели.
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Ответ Sergey Truhtanov
Так у него нету же достижений особых последние 10 лет. И не предвидится чтобы что-то поменялось, наоборот карьера строго вниз идёт, максимум в сборную мне кажется может пойти, где мало сыгранности и его примитивный футбол может дать результат. Прикольно что его вообще сравнивают с Гвардиолой, который пишет историю прямо сейчас. Мне кажется Моуриньо это прошлое поколение, Гвардиола текущее.
Ну ты, мягко говоря, опростоволосился.

Челси
Чемпион Англии: 2014/15
Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2014/15

Манчестер Юнайтед
Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2016/17
Обладатель Суперкубка Англии: 2016
Победитель Лиги Европы УЕФА: 2016/17

Рома
Победитель Лиги конференций УЕФА: 2021/22
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Ответ Акер
Какие сливы? Он в каждом клубе, где работал, трофей принёс. Даже в Роме и МЮ после САФА. Даже в Тоттенхэме мог, но уволили до финала.
Мог выиграть с ТТХ Кубок Лиги
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Ответ tzasasa
ЛЧ с Реалом? Моуриньо?
13 год не с ним. Но не отменяет того факта и его успехов с Порту и Интером.
Да и в Реале хороший футбол поставил.
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Ответ Красная стрела
Автобус никогда не устареет. Вопрос в качестве игроков, которым ты его строишь .
Да и не только качество игроков решает, а то, как настроит тренер этот единый механизм.
Одно дело показать и рассказать как и что нужно делать, другое дело сделать и создать такую благодатную психологическую атмосферу в команде, чтобы парни бились в том числе и за тренера. Создать команду-банду.
И вот здесь у Моура проблемы. Почти все олды хорошего уровня (подходящие под стиль управления Жозе) уже на пенсии. А для нового поколения игроков он не прям чтоб особо авторитет и подход к ним найти не может.
Дай ему сейчас Реал, его игроки сольют в первый же сезон.
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Ответ Роман
Необязательно сейчас Моуриньо сравнивать с Гвардиолой. Суть в том, что он клубу еще может дать трофей. Как МЮ Лигу Европы или как финал ЛЕ с Ромой. И победу в ЛК.
Это так, но по сути любой тренер может дать клубу трофей. Даже Тен Хааг вон претендует на трофей.
Но серьезный трофей типа лч Моур не возьмёт, его футбол не работает на таком уровне. А клубы особо не гонятся за трофеями поменьше.

Большинство клубов интересует устойчивое развитие, работа с молодежью, трансферы. Ставка на футбол приятный зрителю.
Ничего этого Моур дать не может, поэтому думаю что его вариант это сборная. Где только трофей и имеет смысл.
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Ответ юра георгиевский
Он уже 14 лет «перезагружается». Его уже не переделаешь, его автобусно-трусливые тактики не работают сегодня, устарели.
Автобус никогда не устареет. Вопрос в качестве игроков, которым ты его строишь .
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Ответ Sergey Truhtanov
Так у него нету же достижений особых последние 10 лет. И не предвидится чтобы что-то поменялось, наоборот карьера строго вниз идёт, максимум в сборную мне кажется может пойти, где мало сыгранности и его примитивный футбол может дать результат. Прикольно что его вообще сравнивают с Гвардиолой, который пишет историю прямо сейчас. Мне кажется Моуриньо это прошлое поколение, Гвардиола текущее.
Да конечно нет - три финала и две еврочашки, пара-тройка локальных кубков с далеко не топами. У всех бы так не было «особых достижений».
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Ответ Sergey Truhtanov
Так у него нету же достижений особых последние 10 лет. И не предвидится чтобы что-то поменялось, наоборот карьера строго вниз идёт, максимум в сборную мне кажется может пойти, где мало сыгранности и его примитивный футбол может дать результат. Прикольно что его вообще сравнивают с Гвардиолой, который пишет историю прямо сейчас. Мне кажется Моуриньо это прошлое поколение, Гвардиола текущее.
Необязательно сейчас Моуриньо сравнивать с Гвардиолой.
Суть в том, что он клубу еще может дать трофей. Как МЮ Лигу Европы или как финал ЛЕ с Ромой. И победу в ЛК.
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Ответ Snw
Ну ты, мягко говоря, опростоволосился. Челси Чемпион Англии: 2014/15 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2014/15 Манчестер Юнайтед Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2016/17 Обладатель Суперкубка Англии: 2016 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2016/17 Рома Победитель Лиги конференций УЕФА: 2021/22
Чемпион Англии — зачет. Это реальное достижение, его не включил в десятилетку, там на стыке как раз. Остальные титулы сложновато отнести к серьезным достижениям :)
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Ответ Дима
Мостовой как раз к этому времени будет готов тренировать
у Мостового будет столько кубков к тому времени, что про Моура никто и не вспомнит
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Проблема Моура в том, что он своим великим прошлым живёт.
Прошлое безусловно нужно помнить и нужно им гордиться, но жить им постоянно и постоянно об этом вспоминать - это прямой путь к деградации или стагнации, в лучшем случае.
Жозе явно же не дурак и может как-то перезагрузиться что ли, переосмыслить какие-то вещи, которые сто лет не работают. Он молодой себя же нынешнего бы стебал бы жёстко.
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И Манчестер Юнайтед :)
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Удачи Жозе! Лет через 5 ждём в Мадриде
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Проблема, что все большие успехи остались в истории. А развиваться Жозе как будто бы не желает, или не может
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Выдающаяся личность. Но ему явно стоит перезагрузиться. Прошлое никто не сотрет и его топовые результаты. Но не хочется что б следующие 10 лет были только бла бла. Успехов! Пс, По мне, так единственный кто может по достижениям бросить вызов Гвардиоле и Анчелотти. Остальные рядом не валяются 🤷‍♂️
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