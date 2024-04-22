Жозе Моуринью: «Не хочу заканчивать в 65 лет, впереди еще долгая карьера»

Жозе Моуринью рассказал, что хочет продолжать тренерскую карьеру.

Последним местом работы 61-летнего специалиста была «Рома».

По словам Моуринью, он хочет быть главным тренером в структуре, которая его поддерживает, и верит, что его карьера будет еще долгой.

«Это не так, что мне 61 год, и я хочу закончить в 65. Ни в коем случае. Впереди еще долгая карьера», – сказал португалец.