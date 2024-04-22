Жозе Моуринью: «Не хочу заканчивать в 65 лет, впереди еще долгая карьера»
Жозе Моуринью рассказал, что хочет продолжать тренерскую карьеру.
Последним местом работы 61-летнего специалиста была «Рома».
По словам Моуринью, он хочет быть главным тренером в структуре, которая его поддерживает, и верит, что его карьера будет еще долгой.
«Это не так, что мне 61 год, и я хочу закончить в 65. Ни в коем случае. Впереди еще долгая карьера», – сказал португалец.
Ну и его Мадрид на пике был абсолютным великолепием!
Надеюсь Жозе сможет еще позажигать.
Но всерьез его уже никто не воспринимает.
В автобусный футбол сегодня никто играть не хочет, плюс токсичность Жозе никуда не делась. Боюсь, серьезные клубы для него уже закрыты.
Так что до пенсии Мавру ещё далеко.
Неужели его агенты пытаются на место Клоппа поставить?!)
Так обычно пестрят заголовки и комментарии после побед. Названия команд можно варьировать в зависимости от того, чья взяла)