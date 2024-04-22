Жозе Моуринью: «Не хочу заканчивать в 65 лет, впереди еще долгая карьера»

Теги Интер Рома Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Футбол

Жозе Моуринью рассказал, что хочет продолжать тренерскую карьеру.

Последним местом работы 61-летнего специалиста была «Рома». 

По словам Моуринью, он хочет быть главным тренером в структуре, которая его поддерживает, и верит, что его карьера будет еще долгой.

«Это не так, что мне 61 год, и я хочу закончить в 65. Ни в коем случае. Впереди еще долгая карьера», – сказал португалец.

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44 комментария
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Всегда буду благодарен Жозе что вернул Мадриду менталитет победителей.

Ну и его Мадрид на пике был абсолютным великолепием!
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Ответ Apotamkin
Всегда буду благодарен Жозе что вернул Мадриду менталитет победителей. Ну и его Мадрид на пике был абсолютным великолепием!
Да! Как Реал просто издевался на Ноу Камп над Барсой Пепа! Я не мог поверить своим глазам. Только это делает Жозе одним из лучших в истории. Он всё таки нашёл ключики.
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+18
Приезжай в Спартак. Тогда карьера резко закончится
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Ответ БляхаджинсКарпина
Приезжай в Спартак. Тогда карьера резко закончится
Наоборот же! После Спартака у иностранцев обычно все хорошо
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Моур всего на 3.5 года младше Анчелотти, на минуточку. Но папа Карло мне кажется намного более древним почему-то.
Надеюсь Жозе сможет еще позажигать.
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Жозе - легенда тренерского цеха.
Но всерьез его уже никто не воспринимает.
В автобусный футбол сегодня никто играть не хочет, плюс токсичность Жозе никуда не делась. Боюсь, серьезные клубы для него уже закрыты.
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Ответ Folio
Причём после увольнения из МЮ он говорил, что пересмотрел свою философию. Я уже было обрадовался, но лучше не стало
Не, он отличный тренер, просто сейчас игроки гнилые. Нет таких как Санетти, Лэмпард, Дрогба и т.п.
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Ответ fussballer
Пора в РПЛ!
или аналитиком к мосту на матч
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий удален модератором
... ага,.. помним когда Мадрид расправил крылья и начал дышать полной грудью, лысый шарлатан махнул в Нью-Йорк, перевести дух, и подучить немецкий ))
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Венгер как тренер закончил в 69 ( и ещё пылит футбольным чиновником).
Так что до пенсии Мавру ещё далеко.
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Вчера был на матча Ливерпуля)
Неужели его агенты пытаются на место Клоппа поставить?!)
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Жозе в полном порядке. Думаю, скоро увидим в новом клубе.
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Ответ berlucci777
Всегда уважал Моуриньо, но просто интересно, а на каком этапе Реал издевался над Барселоной в те годы?) Смотрим статистику с 2010 по 2013 годы....
Ну, не сдавался, по крайней мере, дал бой
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Ответ Джанлука Нальюка
Жозе - легенда тренерского цеха. Но всерьез его уже никто не воспринимает. В автобусный футбол сегодня никто играть не хочет, плюс токсичность Жозе никуда не делась. Боюсь, серьезные клубы для него уже закрыты.
Причём после увольнения из МЮ он говорил, что пересмотрел свою философию. Я уже было обрадовался, но лучше не стало
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Ответ гилберт
В Европе ловить уже нечего, разве что в Португалии для души. Если зовут в Аравию за сотку, то можно срубить баблишка. В сборные Жозе видимо не хочет. Активная карьера закончена.
Ему за 60 , зачем ему заниматься накопительством? Он хочет ещё выиграть что то
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Ответ гилберт
Да! Как Реал просто издевался на Ноу Камп над Барсой Пепа! Я не мог поверить своим глазам. Только это делает Жозе одним из лучших в истории. Он всё таки нашёл ключики.
Ничего не перепутал? Там явно Барса издевалась над меренгами, причем вне зависимости от стадиона
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Ответ БолельщикСоСтажем
Буду рад увидеть в том же Дортмунде
Жёлтая стена не оценит оборонительный футбол без результата
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Ответ БолельщикСоСтажем
Буду рад увидеть в том же Дортмунде
Терзич хорошо справляется. И это с довольно средним составом
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Ответ Аннигиляторная Пушка
Моур всего на 3.5 года младше Анчелотти, на минуточку. Но папа Карло мне кажется намного более древним почему-то. Надеюсь Жозе сможет еще позажигать.
Карло просто игроком был в молодости
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Уже 61 ему??😳🤯
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Барсе он нужен, на 3 года. А потом уже долгосрочный вариант
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Комментарий удален модератором
Буду рад увидеть в том же Дортмунде
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В Европе ловить уже нечего, разве что в Португалии для души. Если зовут в Аравию за сотку, то можно срубить баблишка. В сборные Жозе видимо не хочет. Активная карьера закончена.
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Пускай сборную берёт, в клубном футболе он вряд ли кому-то нужен сейчас
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Тренируй Жозе как можно дольше !
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В перед ещё столько отступных
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Сейчас тяжело смотреть на футбол команд Моуринью, нужны новые идеи
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Ответ Антимосковский
Комментарий удален модератором
И что он сделал с рпл?
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Ответ songbilong
Ну, не сдавался, по крайней мере, дал бой
Лучший клуб мира с одним из лучших тренеров давал бой вечным конкурентам -неудачникам)
Так обычно пестрят заголовки и комментарии после побед. Названия команд можно варьировать в зависимости от того, чья взяла)
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