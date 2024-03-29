Роналдо – лучший игрок без победы в ЛЧ по версии FourFourTwo. Ибрагимович – 3-й, Буффон – 4-й
Роналдо признан лучшим футболистом, не выигрывавшим Лигу чемпионов.
Выступавший за «Реал», «Милан» и другие топ-клубы бразилец занял первое место в рейтинге, составленном FourFourTwo.
В первую половину списка, состоящего из 32 игроков, попали:
1. Роналдо.
2. Роберто Баджо.
5. Лотар Маттеус.
6. Павел Недвед.
7. Эрик Кантона.
8. Франческо Тотти.
9. Габриэль Батистута.
10. Деннис Бергкамп.
11. Франсеск Фабрегас.
12. Давид Сильва.
13. Михаэль Баллак.
14. Джордж Веа.
15. Руд ван Нистелрой.
16. Патрик Виейра.
На 6 странице Думбия 31 матч 15 голов, Роналдо 40 матчей 14 голов.
Насчет Нистелроя не соглашусь, клубы то были именитые, и по именам фавориты в те годы любой ЛЧ. Другой вопрос в бардаке, который царил тогда в том же Реале, ну и плюс не повезло со временем пребывания в этих командах. Равно как и со временем пребывания в командах-победителях не угадал тот же Баджо или Ибрагимович