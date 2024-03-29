Роналдо – лучший игрок без победы в ЛЧ по версии FourFourTwo. Ибрагимович – 3-й, Буффон – 4-й

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Роналдо признан лучшим футболистом, не выигрывавшим Лигу чемпионов.

Выступавший за «Реал», «Милан» и другие топ-клубы бразилец занял первое место в рейтинге, составленном FourFourTwo.

В первую половину списка, состоящего из 32 игроков, попали:

1. Роналдо.

2. Роберто Баджо.

3. Златан Ибрагимович.

4. Джанлуиджи Буффон.

5. Лотар Маттеус.

6. Павел Недвед.

7. Эрик Кантона.

8. Франческо Тотти.

9. Габриэль Батистута.

10. Деннис Бергкамп.

11. Франсеск Фабрегас.

12. Давид Сильва.

13. Михаэль Баллак.

14. Джордж Веа.

15. Руд ван Нистелрой.

16. Патрик Виейра.

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77 комментариев
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Ответ Chistian Jadson
Оооо вы серьезно, Ибра выше чем Джиджи ?!)))
Почему бы и нет ?
+39
-12
+27
Баллака конечно жаль, 2 финала ЛЧ проиграл, финал Чемпионата Мира, финал Евро.
+20
-3
+17
С Иброй конечно самый кек произошел. Перешел в Барсу сразу после их победы из Интера, который в следующем сезоне и Барсу выбил и ЛЧ взял. А потом Ибрагимович ушел из Барсы, которая сразу же взяла ЛЧ.
+17
-1
+16
Ответ Arctic_Baron
Нет Робби Фаулера, Яри Литманена и Денниса Бергкампа, но есть Коку.
Литманен брал ЛЧ с Аяксом. А вот Фаулер тут при чем? Он никогда не был великим
+10
-1
+9
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Зачем набрасываешь?) Хочешь собрать рекордное количество минусов?))
+13
-4
+9
Ответ Evgeny Trifonov
Баллака конечно жаль, 2 финала ЛЧ проиграл, финал Чемпионата Мира, финал Евро.
Неверкузен, одним словом)
+9
0
+9
Достойный список.
+8
-1
+7
Ответ Timado77
И да, если че Тотти - 307 голов за карьеру, Ибра - больше 500 )) А люди спрашивают почему швед выше )))))
Тотти не нап! И играл всю карьеру за Рому.
+8
-1
+7
Оооо вы серьезно, Ибра выше чем Джиджи ?!)))
+22
-16
+6
Ответ Akezhan Kutvarov
Хотя бы тем что Буффон был в финале два раза, а Ибра вроде ни разу (могу ошибаться)
Буффон был в финале 3 раза!
+5
-2
+3
Ответ Chistian Jadson
Оооо вы серьезно, Ибра выше чем Джиджи ?!)))
Маттеус должен быть вторым и уж точно выше Ибры.
+13
-10
+3
Джиджи можно было бы только за старания персонально маленькую копию кубка ЛЧ вручить
+7
-5
+2
Ответ Виталий Ан
Это что за статистика?)). Где такое прочитать можно? Что то напутали явно.
Действительно напутал, извиняюсь: у Сейду Думбия 15 голов в 31 матче, у Роналдо 14 голов за 40 матчей, как ThomasMuller13fan написал
+2
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+2
Ответ &_Bishep_&
Батистута ради преданности одному клубу принес в жертву яркую карьеру больших побед. Фиорентина, при всем уважении, не была его уровнем. Очень неоднозначное мнение обо всем этом у меня. Мне кажется после 25 лет его место было в Мадриде, Манчестере, Милане...но не в итальянском середняке.
Ой малыш. Ты не жил в то время зачем этот бред. Батигол играл в те времена когда победа в Серии А считалось престижнее победы в ЛЧ. И он играл в чемпионате мира среди игроков если так выразится. Так что не много потерял. Столько звезд в одной лиге никогда не было и не будет
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+2
Ответ VERBLYUD
Ибра дико распиарен. Только вдумайтесь, являясь центрфорвардом за 25 лет не выиграл даже ЗБ. У условного Тотти есть ЧМ и ЗБ, как он может быть ниже него?
Игра топовый игрок. Даже в 40 лет забивал больше чем нынешние форварды
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Ответ Timado77
Комментарий удален пользователем
Попутал что ли? Ибра был в Милане
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+1
Ответ VERBLYUD
Ибра дико распиарен. Только вдумайтесь, являясь центрфорвардом за 25 лет не выиграл даже ЗБ. У условного Тотти есть ЧМ и ЗБ, как он может быть ниже него?
Тотти повезло выиграть золотую бутсу за год до того, как на сцену вышли Месси и Криш. Некорректное сравнение. А пик Златана пришелся на их прайм
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Ответ Я всех их сделал
Хм, а где Батистута должен был брать ЛЧ, в Фиорентине, или может быть в Роме? Или в свой недолгий заезд в середине нулевых в интер он зацепил ЛЧ? То же самое с Ван Нистелроем, когда и с кем он в теории он мог победить в турнире, если МЮ побеждал ещё в 1999 году за 2 года до его прихода, и уже в 2008 через 2 после ухода в Мадрид. Ну а про Реал второй половины нулевых в контексте победы в ЛЧ и говорить смешно, они 1/8 годами не могли пройти. То есть людям, хоть немного знающим годы карьеры игроков и их клубы, сразу очевидно мог кто-то брать ЛЧ или нет, тут даже не надо копаться в Википедии, особенно с Батистутой смешно, он всю карьеру почти провёл в заштатном клубе, это как Ширер в Ньюкасле или Тотти в той же Роме, ну какая им победа в ЛЧ, откуда она могла взяться, если им за радость было просто попасть в этот турнир и хотя бы выйти из группы.
Я в силу своего возраста не следил за карьерами их( кроме Нистелроя). Но всю жизнь слышал о их величии. Смотрел нарезки и то не много. Но эти имена у всех на устах. По этому и удивило это. А запоминать кто в каких годах играл, столько памяти свободной нет)). Просто интересно что такие именитые футболисты не выиграли ЛЧ и считались иконами футбола.
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Ответ Виталий Ан
Это что за статистика?)). Где такое прочитать можно? Что то напутали явно.
Скорее всего он Мусу с Думбиёй перепутал. Тогда всё встанет на свои места.
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Ответ Кефтеме
Жаль , не узнаю что он написал 😢
Он написал, что Роналду-лучший футболист в истории и кто с этим не согласен- не разбирается в футболе.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
😂
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Роналдо в ЛЧ без травм играл то всего три раза в период с 2002 по 2005 в Реале, который тогда на футбол забил с высокой колокольни и сменял тренеров как перчатки. Жаль конечно, но Феномен был не в том месте не в то время.
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Ответ Виталий Ан
Думбия забил больше голов в ЛЧ чем Роналду? Я что то не помню?). ЦсКа чемпион вселеной или есть какая-то другая ЛЧ, азиатская? Так вроде тоже не может быть.
https://www.transfermarkt.world/uefa-champions-league/ewigetorschuetzenliste/pokalwettbewerb/CL
На 6 странице Думбия 31 матч 15 голов, Роналдо 40 матчей 14 голов.
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Есть еще Клинсманн, Кокорин,
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А СПИСОК ТА НА ЗАГЛЯДЕНЬЕ
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Ответ pit4er
Действительно напутал, извиняюсь: у Сейду Думбия 15 голов в 31 матче, у Роналдо 14 голов за 40 матчей, как ThomasMuller13fan написал
Я не могу понять. Роналду за один сезон забивал 14. Как так посчитали?
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Ответ &_Bishep_&
Баджо, разве не играл с Раванелли, Виалли, Юговичем, Торичелли, Колером...?
Нет Баджо в Милан как раз перешел
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Ответ pit4er
На первом месте должен быть Буффон с 3 финалами ЛЧ. У Роналдо в ЛЧ голов меньше, чем у Мусы, хотя Муса сыграл меньше матчей, причём не за Барсу с Реалом (это тупо факты, но можете минусовать)
Это что за статистика?)). Где такое прочитать можно? Что то напутали явно.
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Ответ tiunov
И что? Как это противоречит условиям рейтинга?
Напрямую. Наверно самый переоцененный игрок в истории. На топ уровне у него от силы 4-5 сезонов. И не надо говорить про чемпионаты мира, он играл в праймовой сборной, где на каждой позиции были игроки топ уровня. Если голы на чемпионатах мира так уж важны, то тогда Клозе большая легенда, чем хваленый зубастик
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Ответ Я всех их сделал
Хм, а где Батистута должен был брать ЛЧ, в Фиорентине, или может быть в Роме? Или в свой недолгий заезд в середине нулевых в интер он зацепил ЛЧ? То же самое с Ван Нистелроем, когда и с кем он в теории он мог победить в турнире, если МЮ побеждал ещё в 1999 году за 2 года до его прихода, и уже в 2008 через 2 после ухода в Мадрид. Ну а про Реал второй половины нулевых в контексте победы в ЛЧ и говорить смешно, они 1/8 годами не могли пройти. То есть людям, хоть немного знающим годы карьеры игроков и их клубы, сразу очевидно мог кто-то брать ЛЧ или нет, тут даже не надо копаться в Википедии, особенно с Батистутой смешно, он всю карьеру почти провёл в заштатном клубе, это как Ширер в Ньюкасле или Тотти в той же Роме, ну какая им победа в ЛЧ, откуда она могла взяться, если им за радость было просто попасть в этот турнир и хотя бы выйти из группы.
Насчет Батистуты согласен, человек явно играл не за те клубы, с которыми можно было бы брать ЛЧ. И это, несмотря на общий уровень Серии А в то время. Фиорентину так вообще шатало, стабильности толком не было. В Рому по сути перешел, чтобы выиграть наконец скудетто, к которому Рома была явно ближе, о победе в ЛЧ речи не шло.
Насчет Нистелроя не соглашусь, клубы то были именитые, и по именам фавориты в те годы любой ЛЧ. Другой вопрос в бардаке, который царил тогда в том же Реале, ну и плюс не повезло со временем пребывания в этих командах. Равно как и со временем пребывания в командах-победителях не угадал тот же Баджо или Ибрагимович
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