Роналдо – лучший игрок без победы в ЛЧ по версии FourFourTwo. Ибрагимович – 3-й, Буффон – 4-й

Роналдо признан лучшим футболистом, не выигрывавшим Лигу чемпионов.

Выступавший за «Реал», «Милан» и другие топ-клубы бразилец занял первое место в рейтинге, составленном .

В первую половину списка, состоящего из 32 игроков, попали:

1. Роналдо.

2. .

3. .

4. .

5. Лотар Маттеус.

6. .

7. Эрик Кантона.

8. Франческо Тотти.

9. Габриэль Батистута.

10. Деннис Бергкамп.

11. Франсеск Фабрегас.

12. Давид Сильва.

13. Михаэль Баллак.

14. Джордж Веа.

15. Руд ван Нистелрой.

16. Патрик Виейра.