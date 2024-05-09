Беллингем о Зидане и ЛЧ: «Хотелось бы повторить то, что он сделал с «Реалом» в своем первом финале» 

Теги Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Зинедин Зидан Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем хочет сыграть в финале Лиги чемпионов, как Зинедин Зидан.

Зидан забил за «Реал» победный гол в решающем матче турнира против «Байера» (2:1) в 2002 году.

«Зидан – мой пример. Мне бы очень хотелось повторить то, что он сделал с «Реалом» в своем первом финале. 

Я очень рад. Моя семья наблюдала за этой игрой с трибун, и от этого вкус победы еще слаще. Мой первый финал Лиги чемпионов с «Реалом» будет очень эмоциональным», – сказал полузащитник «Реала» после победы над «Баварией» (2:1) в ответном матче 1/2 финала.

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10 комментариев
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Джуд очень сильно устал. До финала может отдыхать.
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Помню смотрел тот финал в прямом эфире, игра для Реала складывалась очень непросто никак не получалось вскрыть плотную оборону Байера, и только таким шедевральным ударом Зидана удалось забить. Самый легендарный гол в ЛЧ, тогда и не думал что со временем он приобретет такой статус.
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Есть чуйка что Беллингем забьёт Боруссии)
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Ответ Yobo
Помню смотрел тот финал в прямом эфире, игра для Реала складывалась очень непросто никак не получалось вскрыть плотную оборону Байера, и только таким шедевральным ударом Зидана удалось забить. Самый легендарный гол в ЛЧ, тогда и не думал что со временем он приобретет такой статус.
Сперва забил Рауль после невероятного аута от Карлоса
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мы верим в тебе!)
Зидан легенда и ты станешь легендой ))
вперёд МАДРИД 🍃
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Ответ Yobo
Помню смотрел тот финал в прямом эфире, игра для Реала складывалась очень непросто никак не получалось вскрыть плотную оборону Байера, и только таким шедевральным ударом Зидана удалось забить. Самый легендарный гол в ЛЧ, тогда и не думал что со временем он приобретет такой статус.
Помню после матча пресса вышла с заголовками типа ,, Рождение сверхновой " и фото Касильяса на обложке. Так что матч был очень не простой.
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лучше повторить то, что сделал МакМанаман. вбить последний, 3й гвоздь в крышку гроба зарвавшихся выскочек из Дортмунда
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Ответ Provocadeur07
Повторишь, 100% Там всего лишь Боруссия
Недооценивать соперника никогда не стоит. Дортмунд наглядно продемонстрировал, что бывает с теми, кто их недооценил. И они сейчас все смотрят Лигу Чемпионов только по телевизору.
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