Беллингем о Зидане и ЛЧ: «Хотелось бы повторить то, что он сделал с «Реалом» в своем первом финале» 

Джуд Беллингем хочет сыграть в финале Лиги чемпионов, как Зинедин Зидан.

Зидан забил за « » победный гол в решающем матче турнира против «Байера» (2:1) в 2002 году.

« – мой пример. Мне бы очень хотелось повторить то, что он сделал с «Реалом» в своем первом финале.

Я очень рад. Моя семья наблюдала за этой игрой с трибун, и от этого вкус победы еще слаще. Мой первый финал чемпионов с «Реалом» будет очень эмоциональным», – сказал полузащитник «Реала» после победы над «Баварией» (2:1) в ответном матче 1/2 финала.