Беллингем о выходе в финал ЛЧ: «Сбывшаяся мечта. Видимо, весь вечер уйдет на то, чтобы это осознать» 

Джуд Беллингем высказался о выходе «Реала» в финал Лиги чемпионов.

Мадридцы обыграли «Баварию» (2:1) в ответном матче 1/2 финала (первая игра – 2:2).

«Это сбывшаяся мечта. Один из ребят только что спросил: «Если бы я сказал тебе такое во время предсезонки, ты бы поверил мне?» По правде говоря, наверное, не поверил бы просто потому, что пацаном думаешь всегда, что просто поиграешь, а затем, попадая сюда, не можешь в это поверить. Я немного эмоционален и до сих пор шокирован. Видимо, у меня весь вечер уйдет на то, чтобы это осознать».

О финале против бывшего клуба

«Это сумасшествие! Невозможно поверить! Наверное, только так и могло произойти. Мой первый финал. В Англии, против « ». Надо отдать им должное – они заслужили этот финал. Будет приятно увидеть старых друзей. Думаю, мне лучше оставить телефон выключенным до завтрашнего утра», – сказал полузащитник « ».