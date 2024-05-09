Беллингем о выходе в финал ЛЧ: «Сбывшаяся мечта. Видимо, весь вечер уйдет на то, чтобы это осознать» 

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем высказался о выходе «Реала» в финал Лиги чемпионов.

Мадридцы обыграли «Баварию» (2:1) в ответном матче 1/2 финала (первая игра – 2:2).

«Это сбывшаяся мечта. Один из ребят только что спросил: «Если бы я сказал тебе такое во время предсезонки, ты бы поверил мне?» По правде говоря, наверное, не поверил бы просто потому, что пацаном думаешь всегда, что просто поиграешь, а затем, попадая сюда, не можешь в это поверить. Я немного эмоционален и до сих пор шокирован. Видимо, у меня весь вечер уйдет на то, чтобы это осознать».

О финале против бывшего клуба

«Это сумасшествие! Невозможно поверить! Наверное, только так и могло произойти. Мой первый финал. В Англии, против «Боруссии». Надо отдать им должное – они заслужили этот финал. Будет приятно увидеть старых друзей. Думаю, мне лучше оставить телефон выключенным до завтрашнего утра», – сказал полузащитник «Реала».

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3 комментария
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Джуду надо вместо ближайших четырёх встреч Ла Лиги старательно чинить колено, с которым проблемы были. Давно подозревал, что британец играет на травме - уж больно резко просел в некоторых аспектах (речь не про результативность), хотя отрабатывает не меньше прежнего. Чёрт с этой борьбой за Пичичи, лига выиграна, пусть Гюлер с Браимом накатывают себе время и опыт, в следующем сезоне пригодится. А Джуду нужно здоровье, ну и форма - в финале нужен максимально готовым. А в лиге можно на замену выходить.
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В первом ж сезоне за Реал у Билли будет золотой дубль)
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Благодаря испанскому гранду, Джуд переписал поговорку своего соотечественника - в футбол играют все , а побеждает только Реал Мадрид!
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