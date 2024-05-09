Беллингем о камбэке с «Баварией»: «Судьбу матча определил характер «Реала». Он у нас часто выходит на первый план в этом сезоне» 

Теги Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем оценил камбэк «Реала» в матче с «Баварией» (2:1).

Команды провели ответную игру 1/2 финала Лиги чемпионов (первая встреча – 2:2).

«Судьбу этого матча определил наш характер. Он у нас часто выходит на первый план в этом сезоне. 

У нас много способных и талантливых игроков, но в таких матчах, когда кажется, что мы на волоске от поражения или вылета, здорово себя проявляют еще и резервисты, которые выходят на замену и прекрасно делают свою работу, благодаря чему мы побеждаем», – сказал полузащитник «Реала».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий