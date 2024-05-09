Беллингем о камбэке с «Баварией»: «Судьбу матча определил характер «Реала». Он у нас часто выходит на первый план в этом сезоне»
Джуд Беллингем оценил камбэк «Реала» в матче с «Баварией» (2:1).
Команды провели ответную игру 1/2 финала Лиги чемпионов (первая встреча – 2:2).
«Судьбу этого матча определил наш характер. Он у нас часто выходит на первый план в этом сезоне.
У нас много способных и талантливых игроков, но в таких матчах, когда кажется, что мы на волоске от поражения или вылета, здорово себя проявляют еще и резервисты, которые выходят на замену и прекрасно делают свою работу, благодаря чему мы побеждаем», – сказал полузащитник «Реала».