Мюллер о вылете от «Реала»: «Бавария» оставила все силы на поле и крайне разочарована. Это настоящий удар»
Томас Мюллер оценил вылет «Баварии» из Лиги чемпионов.
Мюнхенцы проиграли «Реалу» (1:2) в ответном матче 1/2 финала (первая игра – 2:2).
«Когда ведешь в счете, чувствуешь себя хорошо. Конечно, мы позволяли соперникам создавать моменты, но Ману [Нойер] и наши защитники приходили на выручку. Наш оборонительный блок проделывал хорошую работу, хотя мы должны были держать «Реал» подальше от ворот.
Судьбу матчей как обычно решают ошибки. Мы крайне разочарованы, это настоящий удар. Мы оставили все силы на поле, так старались… Это тяжело [принять]», – сказал хавбек «Баварии».
Один из тех, кого я все прошлое десятилетие хотел увидеть в сливочное футболке..
И пожалуй он едва ли не единственный, кто в нынешнем составе Баварии знает, какую команду он представляет..