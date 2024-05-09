Мюллер о вылете от «Реала»: «Бавария» оставила все силы на поле и крайне разочарована. Это настоящий удар»

Теги Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер оценил вылет «Баварии» из Лиги чемпионов.

Мюнхенцы проиграли «Реалу» (1:2) в ответном матче 1/2 финала (первая игра – 2:2).

«Когда ведешь в счете, чувствуешь себя хорошо. Конечно, мы позволяли соперникам создавать моменты, но Ману [Нойер] и наши защитники приходили на выручку. Наш оборонительный блок проделывал хорошую работу, хотя мы должны были держать «Реал» подальше от ворот.

Судьбу матчей как обычно решают ошибки. Мы крайне разочарованы, это настоящий удар. Мы оставили все силы на поле, так старались… Это тяжело [принять]», – сказал хавбек «Баварии».

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15 комментариев
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Мюлеру респект что не стал ныть как Делигт и Тухель 👍
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Реал должен был раньше и вперед выходить и выигрывать . В атаке Бавария пассивна была , каждый 2/3 пас вперед на обострение вел к потере и самое печальное никакой позиционной атаки . А ведь еще пару лет назад Бавария была одной из лучших в Европе в этом компоненте . Все же Тухель не тренер для Баварии
+6
-2
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«Баварии» - спасибо большое за игру! Это был действительно классный эмоциональный финал! Уверен, что у мюнхенцев рано или поздно дела обязательно пойдут в гору и будет только лучше, но это футбол!
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+3
Если оборонительный блок- это один нойер, то да, блоком оборонялись....
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Мюллер великий футболист..

Один из тех, кого я все прошлое десятилетие хотел увидеть в сливочное футболке..

И пожалуй он едва ли не единственный, кто в нынешнем составе Баварии знает, какую команду он представляет..
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Такую контру запорол на 85 минуте😒
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Мюллер ни чего страшного не случилось, болельщики Баварии ещё больше будут любить свой клуб.
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Очень непривычно видеть, что Мюллер и Ройс уже не основные в своих командах
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Ответ Charles Foster Kane
Путь риала: Лейпциг - в первом матче у РБ отняли чистый гол, во втором антирасист должен был получить кк, но не получил, а через 2 минуты забил решающий гол Сити - отскок Бавария - в первом матче нашакалили 2 гола из-за помутнения Кима, во-втором ошибка Нойера и второй гол Хоселу (который по аналогии с голом ДеЛигта должен был быть отменен, ведь судья уже поднял флажок)
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Ответ Charles Foster Kane
Путь риала: Лейпциг - в первом матче у РБ отняли чистый гол, во втором антирасист должен был получить кк, но не получил, а через 2 минуты забил решающий гол Сити - отскок Бавария - в первом матче нашакалили 2 гола из-за помутнения Кима, во-втором ошибка Нойера и второй гол Хоселу (который по аналогии с голом ДеЛигта должен был быть отменен, ведь судья уже поднял флажок)
В этом и есть магия Тут как с выборами Можно нарисовать себе хоть 50 ЛЧ Но всё видят магию на Варнабео
+1
-1
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